Kdo je bil Aleš Šutar - za prijatelje Aco?

Lokal, ki je bil še pred nekaj dnevi prostor kjer so se domačini družili in pili kavo, ki jim jo je kuhal Aleš Šutar, danes deluje v tišini, ovit v žalost. Na steni stoji slika kolektiva, na njej podpisi sodelavcev in besede: "Vedno tvoji."

"Izgubili so pomembnega člana," pove Primož Polak sodelavec v lokalu Pub pri Vodnjaku in dolgoletni prijatelj. "Midva se poznava že več desetletij, ko sem bil še navaden natakar, on pa DJ. Že takrat je bil sama pozitiva sam plus življenja," opisuje prijatelja.

Bil je del generacije, ki je v začetku leta 2000 gradila temelje elektronske glasbene scene v Posavju in na Dolenjskem. Poznan je bil pod imenom DJ Acco. "Dandanes je vrtel že skoraj vse, a tisto pristno njegovo so bili gramofoni, vinilke, še te stare varijante," pripoveduje Polak.

"S svojimi seti je navduševal obiskovalce, prinašal energijo, strast in pristnost za DJ-pultom. Njegova predanost glasbi in občutek za ritem sta zaznamovala vse, ki smo v tistem času vstopali v svet dogodkov in elektronske kulture." Tako so na družbenih omrežjih zapisali pri Kulturno-umetniškem društvu Valvasor.

Bil je topel, iskren, nasmejan. In medtem ko je življenje teklo svojo pot, je Aleš ostajal isti. "Ni pečata, ni stvari, ni objekta, ki bi opisal, kaj mi je pomenil. V bistvu vsem nam," poudarja Polak.

Deloval je v več novomeških lokalih in v vsakem pustil pečat: "Stranke, ga niso imelele rade, stranke so ga oboževale. To je razlika. Mene ima mogoče kakšna stranka rada, njega obožujejo. To pomeni, da čez mene lahko še marsikaj rečejo. Čez njega ne. On je bil človek za začetnico."

Njegov brat pa je v objavi zapisal: "Vedno si bil moj največji podpornik, moj vzornik in moj najboljši prijatelj. Vedno sem poklical tebe, ker si znal poslušati in svetovati."

Aleš v Novem mestu ne bo nikoli pozabljen. Spomin nanj bo namreč živel tam, kjer se je kot človek tudi zapisal. V srcu.