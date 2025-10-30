Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Kdo je bil Aleš Šutar - za prijatelje Aco?

Novo mesto, 30. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Nuša Dekleva
Komentarji
0

V Novem mestu se bodo v krogu najbližjih poslovili od Aleša Šutarja - za prijatelje Aca, čigar smrt je osupla in zatresla Slovenijo. Oče, brat, mož in priljubljeni Novomeščan, ki je življenje izgubil, ko je branil svojega otroka.

Lokal, ki je bil še pred nekaj dnevi prostor kjer so se domačini družili in pili kavo, ki jim jo je kuhal Aleš Šutar, danes deluje v tišini, ovit v žalost. Na steni stoji slika kolektiva, na njej podpisi sodelavcev in besede: "Vedno tvoji."

"Izgubili so pomembnega člana," pove Primož Polak sodelavec v lokalu Pub pri Vodnjaku in dolgoletni prijatelj. "Midva se poznava že več desetletij, ko sem bil še navaden natakar, on pa DJ. Že takrat je bil sama pozitiva sam plus življenja," opisuje prijatelja.

Bil je del generacije, ki je v začetku leta 2000 gradila temelje elektronske glasbene scene v Posavju in na Dolenjskem. Poznan je bil pod imenom DJ Acco. "Dandanes je vrtel že skoraj vse, a tisto pristno njegovo so bili gramofoni, vinilke, še te stare varijante," pripoveduje Polak.

"S svojimi seti je navduševal obiskovalce, prinašal energijo, strast in pristnost za DJ-pultom. Njegova predanost glasbi in občutek za ritem sta zaznamovala vse, ki smo v tistem času vstopali v svet dogodkov in elektronske kulture." Tako so na družbenih omrežjih zapisali pri Kulturno-umetniškem društvu Valvasor.

Bil je topel, iskren, nasmejan. In medtem ko je življenje teklo svojo pot, je Aleš ostajal isti. "Ni pečata, ni stvari, ni objekta, ki bi opisal, kaj mi je pomenil. V bistvu vsem nam," poudarja Polak.

Deloval je v več novomeških lokalih in v vsakem pustil pečat: "Stranke, ga niso imelele rade, stranke so ga oboževale. To je razlika. Mene ima mogoče kakšna stranka rada, njega obožujejo. To pomeni, da čez mene lahko še marsikaj rečejo. Čez njega ne. On je bil človek za začetnico."

Njegov brat pa je v objavi zapisal: "Vedno si bil moj največji podpornik, moj vzornik in moj najboljši prijatelj. Vedno sem poklical tebe, ker si znal poslušati in svetovati."

Aleš v Novem mestu ne bo nikoli pozabljen. Spomin nanj bo namreč živel tam, kjer se je kot človek tudi zapisal. V srcu.

novo mesto aco aleš šutar in memoriam
Naslednji članek

V romskem naselju, kjer so po shodu odzvanjali rafalni streli

Naslednji članek

Zapleti z Zoisovimi štipendijami: je državi res mar za nadarjene?

SORODNI ČLANKI

Ko sistem odpove in nasilje dobi drugo priložnost

Večtisočglava množica v Novem mestu izžvižgala vladne predstavnike

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330