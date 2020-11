V prvih bojnih vrstah pa mladeniči, ki se niso lotili le varuhov reda. Ampak s hrbta tudi starejšega novinarskega kolega, kar sinoči sploh ni bil osamljen primer. Posamezne skupine so se na trenutke pretepale tudi med sabo, ves večer so gorele navijaške bakle, pokala je stadionska pirotehnika.

"Evidentno je bilo, da niso prišli mirno protestirat, ampak da so prišli povzročat izgrede in pa napadat policiste ," je ocenil Stanislav Vrečar , direktor PU Ljubljana.

Ulični spopadi, ki smo jih v prestolnici nazadnje videli leta 2012, so sinoči spet pretresli glavno mesto. Okrepljene policijske vrste, vodni top in helikopter v zraku dokazujejo, da so organi pregona – neuradno tudi ob pomoči Sove – pričakovali nasilje.

Kdo je bil skriti dirigent brutalnega orkestra, policija še preiskuje. Neuradno v smeri kriminalnega podzemlja s povezavami na Balkanu, ki je z zdravstveno krizo ob zaslužek in kamuflažni posel, s katerim zakrivajo druge posle. Pa nahujskane mladeniče in tudi nogometne huligane.

"To, kar smo videli ob tradicionalnih petkih, niti približno ni isto kot to, kar smo videli včeraj. Včeraj ni šlo za spontano nasilje, vidi se, da je šlo za neko orkestrirano nasilje," je prepričan tudi Andrej Rupnik , nekdanji direktor Sove.

"V ozadju mora biti neka sila, ki se odloči, da bo to naredila. Potrebuješ pa relativno nizek procent ljudi, tistih, ki obvladajo zadevo in točno vedo, kaj delajo. Ostali se pridružijo spontano ali pa nespontano. In potem zadeva zelo hitro doseže cilj, ki je bil vnaprej zastavljen. Sem pa prepričan, da so imele te demonstracije včeraj zelo jasen namen, to je spopad s policijo," še pravi Rupnik.

Premier Janez Janša je v enem od komentarjev eskalacije na Twitterju hitro pokazal fotografijo, ki mu jo je posredoval kar šef Sove Janez Stušek,žvižgača Ivana Galeta.

Res sem bil tam, priznava Gale. A le kot miren opazovalec. Vse, kar sem vrgel, pa je zgolj nekaj drobiža beraču na parkirišču. "Malo začudeno potem včeraj zvečer zagledam tvit predsednika vlade, ki me označuje za miroljubnega protestnika, ki s svojo tolpo razbija po Ljubljani. Jaz sem se od nasilja ogradil, ga tudi obsojam. Zase mislim, da sem tudi na svoj najslabši dan bolj miroljuben, kot je recimo naš predsednik vlade, medtem ko spi."

Vpletenost zanika tudi skrajno desno gibanje provladnih rumenih jopičev, ki ga nekateri z leve krivijo za včerajšnje incidente.