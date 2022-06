Kdo je Boris Šuštar?

Solastnik podjetja Marinblu, 60-letni Boris Šuštar, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, je bil prvi visoki državni uradnik, ki je bil zaradi korupcije kar dvakrat pravnomočno obsojen. Sekretar je bil v času vlade Janeza Drnovška, na ministrstvu, ki ga je vodil najprej Metod Dragonja, nato pa Tea Petrin. Pa tudi dvakrat predčasno izpuščen, zaradi zglednega vedenja. Prvič je bil zaradi podkupovanja obsojen leta 2004, in sicer na dve leti zapora. Drugič pa na šest let zapora zaradi zlorabe položaja. A je junija 2007, tik pred koncem drugega sojenja, pobegnil v Kanado, kjer so ga prijeli in izročili Sloveniji. V začetku leta 2010 je spet predčasno zapustil zapor.

Borisa Šuštarja, takrat državnega sekretarja so kriminalisti aretirali novembra 2000, ravno ko je v enem od ljubljanskih lokalov od podjetnika prejel ovojnico s 70 tisoč nemškimi markami oziroma 35 tisoč evri podkupnine. Ker je med letoma 1998 in 2000, v času službovanja na ministrstvu za gospodarstvo, v zameno za denar kar nekaj podjetnikom priskrbel koncesijske posle in nepovratna sredstva, je bil leta 2004 obsojen na dve leti zapora. Prestajanju kazni se je izmikal z izgovorom o slabem počutju. Enkrat je celo načrtno zaužil preveliko količino tablet. A je marca 2006 vendarle pristal za rešetkami koprskega zapora, kmalu nato so ga predčasno izpustili. Še preden se je julija 2007 končalo drugo sojenje Šuštarju zaradi zlorabe položaja ter ponarejanja poslovnih listin, je izginil. Le teden dni, preden mu je sodišče moralo odmrzniti pol milijona evrov, naloženih v švicarski banki. Deset dni po izreku sodbe, sodišče ga je v odsotnosti obsodilo na šest let zapora, je Šuštarja na podlagi mednarodne tiralice aretirala kanadska policija. Najprej je prosil za politični azil, a si nato premislil. icon-expand Aretacija Borisa Šuštarja FOTO: Kanal A Po nekaj mesecih birokratskih postopkov je Kanada Šuštarja vendarle izročila Sloveniji, tu pa so ga odpeljali v zapor. A po dveh letih in pol so ga pogojno izpustili zaradi zglednega vedenja in marljivosti. Delal je v zaporniški knjižnici, sestavljal kemične svinčnike za 300 evrov mesečno. Med pogojnim izpustom je delal v računovodskem servisu. "Vsak dan osem ur, tako da je zjutraj šel, zvečer se je vračal," je leta 2010 povedal Aldo Carli iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Po dveh tretjinah prestane kazni je leta 2010 odkorakal na prostost. Od države pa neuspešno zahteval 800 tisoč evrov odškodnine. Junija 2016, po umiku italijanskih partnerjev, je postal polovični lastnik podjetja Marinblu, ki ga je štiri leta prej skupaj z italijansko družbo ustanovila njegova soproga Rozana.