Kdo je domnevna smetarska mafija, ki jo Vizjak omenja, ko si poskuša oprati ime?

Da gre za konstrukt in lepljenko se – od razkritja posnetkov pogovora z Bojanom Petanom – očitkov o korupciji skuša otresti minister Vizjak. Za razkritje posnetkov krivi t. i. smetarsko mafijo. V oddaji 24UR ZVEČER je Vizjak dejal: "Sumljivo je, da se po tolikih letih (posnetek pogovora) uporablja ravno v trenutku tega spopada med na eni stran smetarsko mafijo in menoj. Gre za namene, da se moja glava odreže."

Kdo pa sploh je domnevna smetarska mafija, ki jo Vizjak omenja, ko si poskuša oprati ime? Šlo naj bi za šest podjetij, ki si deli slovenski trg z odpadno embalažo. Eno izmed njih, podjetje Recikel, je sicer, kot je včeraj vseskozi ponavljal minister, delno v lasti medijskega mogotca Martina Odlazka . Iz Recikla so sporočili, da očitke ministra zavračajo, da so njegove izjave neresnične, žaljive in poslovno škodljive.

V podjetju Slopak pa so se odzvali, da so presenečeni nad ministrovimi izjavami in se od njih distancirajo. In še, da nov zakon v resnici podpirajo, saj da bo končno uredil področje ravnanja z odpadki. Ne skrivamo, da se z Vizjakovim zakonom ne strinjamo, pa medtem pravijo na Surovini d.o.o. "Res ne vem, od kod takšen očitek. Mi se na tak nivo ne spuščamo, mi delujemo zakonito in komuniciramo odkrito, če se s čim ne strinjamo. Smo tudi že večkrat v preteklosti povedali, s čim se ne strinjamo," je pojasnila Jure Fišer, direktor družbe Surovina d.o.o.

Proizvajalci izdelkov, zapakiranih v embalažo, trenutno lahko izberejo eno od šestih družb, ki poskrbi za reciklažo ali sežig. Nov zakon o varstvu okolja pa namesto omenjenih podjetij predvideva zgolj eno organizacijo, ki bo delovala neprofitno. "V bistvu smo zelo presenečeni, ker je minister še pred časom zagovarjal, da ne bo dopustil monopolnega sistema," je dodal Fišer.

Zakon naj bi vlada sicer potrdila predvidoma prihodnji teden.