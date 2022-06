Kdo je družina Boljkovac, ki je Narodnemu muzeju posodila domnevne ponaredke?

Picasso, Chagall, Bacon, Malevič in številni drugi. Njihova dela, tako rekoč dediščina človeštva, naj bi bila še do nedavnega skoraj postavljena na ogled v Slovenskem narodnem muzeju. Direktor muzeja Pavel Car je na dan, ko je izbruhnila afera o domnevnih ponaredkih, trdil, da so dela v muzeju ter da gre za originale.

Razstava Popotovanja pa je še pred otvoritvijo odpotovala na naslovnice. O aferi je poročal tudi hrvaški mediji Jutarnji list z naslovom: "Lažne slike so iz zbirke sumljivega trgovca z umetninami, nečaka hrvaškega politika". Gre za Josipa Boljkovca, ki je pri sosedih znan po obtožbi za vojne zločine, nato pa pestri politični karieri vse od 60 do 90 let, ko ga je že pred poskusom parlamentarnega prevrata nekdanji hrvaški predsednik Franjo Tuđman imenoval za prvega notranjega ministra nove države. Že po dobrem letu je bil sicer zamenjan.