Kdo je elita, ki za stanovanje v Schellenburgu ne potrebuje kredita?

Nekaj tednov po tem, ko so se prvi stanovalci vselili v luksuzno palačo Schellenburg, je končno znano, kdo so tisti Slovenci in Slovenke, ki imajo pod palcem toliko denarja, da so si lahko privoščili stanovanja za 10 tisoč evrov na kvadratni meter ali več. Gre za milijonske kupnine, ki so bile večinoma plačane brez kreditov. Med njimi so nekdanji generalni direktor Policije Marko Pogorevc, dolgoletna sodelavka pokojnega lobista Janeza Zemljariča, hči znanega idrijskega poslovneža Ivana Svetlika in Janko Jenko, soustanovitelj Državljanske liste Gregorja Viranta. Dve stanovanji je kupil tudi priljubljeni bosanski glasbenik Dino Merlin.