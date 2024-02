Kdo je glavni generator korupcije in zakulisnega političnega vpliva?

"Ta vlada je nastala z enim samim namenom - plenjenje državnega premoženja v privatne žepe," je dejal. Očitki so torej najprej leteli iz desne proti levi. Hoivik je spomnil, da so stranke vladne koalicije v koalicijsko pogodbo kot prioriteto zapisale povrnitev zaupanja in integriteto politikom in nosilcem javnih funkcij, a so dosedanji način in rezultati dela vlade daleč od obljub in ciljev, ki so jih stranke obljubljale državljanom.

Poslanec SDS Andrej Hoivik je uvodoma nanizal že znane očitke, ki so jih v zahtevi za sklic sredine izredne seje državnega zbora popisali v poslanski skupini SDS. Med drugim je spomnil na afero spornega milijonskega nakupa stavbe na Litijski cesti 51 za potrebe sodišč, na lastništvo predsednika vlade Roberta Goloba v podjetju Star Solar, negospodaren nakup 13.000 računalnikov za 6,5 milijona evrov, na ravnanje vlade v zvezi s spornim poroštvom družbi GEN-I in še nekatere druge.

Pa tudi njegov strankarski kolega Branko Grims : "Vlada je odgovorna za svoje odločitve. Za njihovo izvedbo in njihov sprejem pa je odgovoren predsednik vlade. Tukaj je odgovornost in nikjer drugje." Tako je dejal glede afere sodne stavbe, obregnil pa se je tudi ob nesmisel samopreiskovanja.

Predvajal pa je tudi posnetek "premierjevega samopriznanja korupcije". "Pred dvema letoma smo slišali, kako boste upravljali korupcijo, zadnja dva meseca pa se ukvarjamo samo z računalniki in z Litijsko," je izpostavil Hoivik, ki je na tokratni seji pogreša predsednika vlade Roberta Goloba. "Spoštovani, ljudje vam več ne zaupajo. In tudi teh vaših igric, ki se jih zdaj greste, na njih več ne nasedajo," je dejal.

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin je spomnila, da je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar ob nastopu svojega mandata podal usmeritve in navodila za prednostno obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj ter naložil Policiji, da organizira delo kriminalistične policije tako, da bo preiskovanje kaznivih dejanj z elementi korupcije strokovno, hitro in učinkovito.

'Naša družba, ne glede na to, katera vlada je na oblasti, je ves čas prežeta s korupcijo in klientelizmom'

Po oceni vlade predlagana prva točka priporočila po svoji vsebini ni priporočilo, ampak izraža mnenje, kako naj bi vlada delovala pri nakupu stavbe na Litijski cesti, pri čemer bi po oceni vlade lahko šlo tudi za prekoračitev pooblastil, je poudarila Švarc Pipanova. Po mnenju vlade je prva točka priporočila neustrezna, zato DZ predlaga, da takšnega priporočila ne sprejme. Več predlaganih priporočil pa se po ugotovitvah vlade vsebinsko nanaša na uresničitev priporočil državnega zbora, ki so bila sprejeta 16. novembra lani in predvidevajo enake ukrepe.

Izpostavila je tudi pomisleke vlade do predlaganih priporočil v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji, ki so jih pripravili v stranki SDS. Po predlogu SDS bi v priporočilo zapisali pet točk, ob čemer od vlade med drugim pričakujejo, da opravi razmislek, ali je še primerna za opravljanje funkcije skladno s prisego in ustavo. Pa tudi, da je bil kader na pravosodno ministrstvo premeščen še v času Janševe vlade.

Na ministrstvu pripravljajo tudi novo resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, v kateri je tema korupcije posebej naslovljena, je med drugim izpostavila Dobrinova.

In še očitki v obratno smer. V nadaljevanju se je razvnela živahna razprava, ki je minila v duhu očitkov drug drugemu o spornih praksah in primerih koruptivnih praks in afer v preteklih letih in desetletjih. "Naša družba, ne glede na to, katera vlada je na oblasti, je ves čas prežeta s korupcijo in klientelizmom, česar v Levici ne odobravamo. Za nas obstaja ničelna toleranca do korupcije," je med drugim poudarila poslanka Levice Nataša Sukič.

Afere Patria, trgovanje z orožjem v času osamosvojitve, Janševe počitnice z zdravstvenimi dobavitelji in nezakonito strankarsko financiranje, so nizali koalicijski poslanci. "V vaših vrstah ste tolerirali ministre, ne pozabite, kakšne seje smo imeli še nedavno, ko so nekateri javno govorili, da bodo sodnikom trli jajca," je poudarila.

Svoj kotliček pa je pristavila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. "Kako smešno in neumno se mora zdeti našim državljanom, da Janez Janša ne dvigne pošte. Pa vsi vemo za to pošto, cela država ve za to pošto. Ampak njemu ni bilo pravilno vročeno," je pod žaromete postavila še eno črno piko iz časa Janševe vlade.