Kdo je gospa, ki vsako leto Borutu Pahorju pričara nasmeh na obrazu?

Ani Belina vsako leto na stotih straneh z več kot sto članki in fotografijami dokumentira tekoče leto predsednika države Boruta Pahorja. In kdo je ta gospa? Kljub temu da je že sedemkratna prababica, še vedno dela, hodi v šolo in se razvija v pravo umetnico. Zaupala nam je, da je pri branju pisma, ki ji ga je v zahvalo poslal Borut Pahor, potrebovala pomoč.