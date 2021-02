Kdo je 42-letni Janez Poklukar, ki bo, kot zagotavlja predsednik vlade Janez Janša, z zagotovljeno udobno večino izvoljen za 20. zdravstvenega ministra? Mož medicinski sestri, oče petih otrok. Pred 11 leti se je zaposlil v jeseniški bolnišnici, leta 2014 pa tam postal direktor, jo uspešno povlekel iz rdečih številk in zaključil njeno sanacijo. Zdaj že dve leti vodi naš največji klinični center, očitno pa bo sledil stopinjam svojega predhodnika Aleša Šabedra in se preizkusil še v politiki.

Če lahko kdo uredi zdravstvo, je to Janez Poklukar, pravi njegov mentor in nekdanji sodelavec iz jeseniške bolnišnice Igor Rus. "Če si bo naredil dobro ekipo, in verjamem, da si jo bo. Ker značilnost nekega dobrega voditelja je namreč tudi, da ima ob sebi dobro ekipo, ki ji zaupa, mislim, da bo to uspešna zgodba," meni. Poklukar si je v strokovnih krogih prislužil odobravanje, pravijo njegovi kolegi. Ko je prevzel vodenje jeseniške bolnišnice, ga je ta pričakala s 600 tisočaki izgube. V nekaj letih jo je uspešno spravil na zeleno vejo, ob tem pa je zaradi služenja s prirejanjem javnih razpisov, tudi ovadil predhodnike. Takrat je dejal: "Tolerance do korupcije ni."

icon-expand Jeseniško bolnišnico je v nekaj letih spravil nazaj na zeleno vejo. FOTO: POP TV

Poklukar naj sicer ne bi bil simpatizer nobene stranke. Poleti 2019 je od takratnega zdravstvenega ministra Aleša Šabedra v vladi Marjana Šarca prejel podporo za prevzem ljubljanskega kliničnega centra, nevedoč, da jih čaka eno najhujših let v zgodovini klinike. A Poklukar je tudi v tem času ostal optimističen. "Povezani v istem cilju bomo zmogli tudi epidemijo," je dejal konec preteklega leta. Zdaj kolege zapušča, da se preizkusi še v politiki. Kot je zapisal, da odločitev ni bila lahka, a da v prihodnosti vidi veliko priložnosti za slovenski zdravstveni sistem in UKC Ljubljana. "Kar svetujem, je to, da mu pustijo delati in naj bo slišan. To je človek, ki zagovarja javno zdravstvo, to je človek, ki do potankosti pozna sistem in ima strašno debelo kožo," poudarja Rus.

icon-expand Igor Rus: To je človek, ki zagovarja javno zdravstvo, to je človek, ki do potankosti pozna sistem. FOTO: Dare Čekeliš

"Poklukar je pri svojem delu postavil visoke standarde ter izkazal visoke vodstvene in strokovne kompetence," pa je ob objavi kandidature zapisal premier Janez Janša. Da gre za strokovnega kandidata, ki je preizkušen v kriznem 'menedžiranju', je zapisal tudi obrambni minister Matej Tonin.

"Zagotovo je skozi svoje delo na Jesenicah in v kliničnem centru spoznal vse sisteme in ljudi, ki so odločujoči. To ni novinec,"še poudarja Rus. Poklukar se zdaj pripravlja na zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom, ki bo predvidoma med sredo in petkom. Če bo nato prepričal državni zbor, bo postal 20. zdravstveni minister.