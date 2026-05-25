Kdo je koga podkupoval – če sploh, in kako bo to dokazljivo?

Oster besedni spopad med Janezom Janšo in Robertom Golobom glede Izraela, pa napoved, da bo nova vlada oblikovana do prihodnjega petka. Nove izjave glede domnevnega podkupovanja poslancev Resnice, skrb in zadržanost predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki se je danes sestala na delovnem kosilu s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem. Do prihodnjih potez Janševe vlade, protikorupcijske komisije, RTV-ja in boj s sindikati. Vse to je zaznamovalo prvi dan v tednu, ko bodo znana nova imena ministrov. Kot tudi, kaj bo z napovedjo o bolj restriktivni javnofinančni politiki in dozdajšnjem spoštovanju fiskalnih pravil. Lahko nova Janševa vlada uresniči obljubo, da bo davčna politika usmerjena v razbremenitev prebivalstva in gospodarstva, brez uvajanja novih davkov?

Slab teden po tem, ko je vodja poslanske skupine Resnice Katja Kokot novinarjem navedla, da naj bi za prestop v drugo politično opcijo podkupnine v višini sedemmestnih številk iz leve politične opcije ponujali trem njihovim poslancem (Nedeljku Todoroviću, Aleksandru Štoreku in Borisu Mijiču), na dan prihajajo nove podrobnosti. Aleksander Štorek se je med drugim sestal s predsednikom Kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo, ki je na svojem Facebooku zapisal, da se je s poslancem sestal dvakrat in da je lobiral, vendar da se takrat ni vedelo, kam se bo stranka Resnica pozicionirala. Ob tem pa je navedbe, da bi kot posrednik obljubljal velik denar, hiše in avtomobile, označil za čisto izmišljotino in popolno laž. Kot trdi Štorek, naj bi Konda predstavil tudi vabilo šefa Darsa Andreja Ribiča glede morebitnih prestopov. Ribič je te navedbe zanikal, rekoč, da Štoreka ni poznal in da s Kendo o tem nikdar nista govorila. Se je pa v zgodbi s podkupninami prepoznal eden od obiskovalcev lokala v ljubljanskem Štepanjskem naselju, v katerega je kmalu po izvolitvi za poslanca prišel Nedeljko Todorović. "Jaz sem vprašal, kateri resor boste dobili. In on je odgovoril, da finance in policijo. Rekel sem mu, naj vzame finance. Z ironijo sem odgovoril: 'Ti si rojen, da boš finančni minister'," razlaga Djordjo Bajić. "Dali so mi časopis ... Vedo, da sem samo jaz sedel tam poleg njih." V Resnici se na naše klice danes niso odzvali, primer zdaj vodi Nacionalni preiskovalni urad. Medtem ko nova koalicija usklajuje ministrska mesta, pa se je po družbenem omrežju X izraelskega predsednika Benjamina Netanjahuja, ki je Janezu Janši čestital za vnovično izvolitev na mesto predsednika vlade, odprla še fronta na relaciji Golob–Janša. "Pod vodstvom Janeza Janše bo Slovenija tako podpornica Netanjahuja, skrajnega politika, vojnega zločinca, glavnega krivca za genocid v Gazi, zatiratelja človekovih pravic palestinskega prebivalstva, konstantnega kršitelja načel mednarodnega prava, vrednot moderne mednarodne skupnosti in politika, ki je v Izraelu predmet preiskav domnevnih goljufij, podkupnin in zlorab zaupanja," so na vladnem profilu na X objavili Golobove besede. "Umirite se. In prenehajte zlorabljati profil vlade," pa Golobu ni ostal dolžan Janša. Ter da se bodo v prihodnje trudili, da krog prijateljskih držav povečajo in ne skrčijo, ter premierju v odhajanju zastavil vprašanje, zakaj so po objavi parih korupcijskih posnetkov odstopili od tožbe, če so v Izraelu res taki zločinci. Golob pa je nato stopil še pred kamere. "Bom citiral: poglej kdo te slavi in s tem poveš, kdo v resnici si," je dejal predsednik vlade v odhajanju.

Glede na burno politično dogajanje pa predsednica republike Nataša Pirc Musar nastop četrte vlade Janeza Janše pričakuje, kot je dejala, z veliko zadržanosti, saj da jo skrbijo napovedane spremembe glede Komisije za preprečevanje korupcije. "Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, to preprosto ni dobro," je dejala v soboto. Pa tudi napovedane spremembe glede RTV Slovenija ter, kakor je še dejala, neposreden spopad s sindikati.

V oddaji 24UR ZVEČER so na temo 'politične vročice' gostili politična analitika Igorja Lukšiča in Petra Gregorčiča.

Kdo po njunem mnenju dobiva bitko glede domnevenega podkupovanja poslancev Resnice – Resnica oziroma desna politična opcija ali leva, ki izraža dvom v resničnost navedb o podkupovanju? "Težko je trenutno reči, kdo pridobiva, ker ne vemo točno, kaj se je dogajalo," pravi Gregorčič. "Če je šlo za podkupovanje, gre vsekakor za hudo kaznivo dejanje in prav je, da je preiskano." Gregorčič tukaj zato pričakuje, da preiskovalni organi, policija, javnosti čimprej predstavijo, ali obstaja kakšen utemeljen sum ali ne. "Zadeva je po eni strani namreč zelo škandalozna, če se je resnično zgodila, odpira pa tudi kar nekaj vprašanj. Prvo je to, zakaj bi nekdo ponujal tako visoke podkupnine trem poslancem in kaj bi s tem pridobil. Robert Golob ima 40 glasov, potrebuje jih šest, da bi postal mandatar. Janez Janša jih je dobil 50, plus 'glas presenečenja'. Torej bi mu jih morali vzeti pet, tri aboslutno ne zadošča. Drugo vprašanje, ki se tukaj pojavlja, je, zakaj vodja poslanske skupine Resnice tega kaznivega dejanja ni neposredno prijavila organom pregona, ampak je sporočila to predsedniku Državnega zbora, ki je mimogrede tudi predsednik njihove stranke. In zakaj je šele on to naznanil organom pregona? So se morda želeli izogniti krivi ovadbi? Ne vem sicer, kaj jim je Stevanović javil, pa vendar – lahko bi verodostojno javil, da ga je o tem obvestila vodja poslanske skupine. Tretje vprašanje pa je povezano s temi pričevanji, pri čemer zopet ne vemo, ali gre za dimno bombo v smislu, da so poiskali nekega gospoda, ki želi to zgodbo resničnega korupcijskega škandala v javnosti zminimalizirati. V tej državi imamo organe pregona in sedaj je na njih, da javnosti o tej pomembni in politično zelo občutljivi temi podajo neke uradne informacije," poudarja Gregorčič. Kakšno pa je mnenje Lukšiča? Podkupovanje za prestop je eno najbolj zavržnih dejanj v politiki. Lukšič pravi, da se strinja z Gregorčičem. "S tem da – kot zadeve zdaj izgledajo – gre prej za neko sporočilo iz naslova naivnosti. Ker če bi res bilo kaj na tem, bi že danes imeli več informacij – kdo so bili ti ljudje, z imenom in priimkom, tudi glede zneskov ... To se vse zaenkrat samo špekulira. Mislim, da bodo imeli tudi organi pregona kar precej težav, da sploh zberejo material. In poslanci z več izkušnjami bi tudi znali ločiti, ali gre za šalo, ali dejansko za poskus manipulacije volilnega rezultata. S tem se bo zdaj morala ukvarjati policija."

Kako pa politična analitika komentirata imena v igri za gospodarskega in finančnega ministra? Ter kaj pomeni napoved nove Janševe vlade o bolj restriktivni javnofinančni politiki? Lahko drži obljubo o nižanju davkov in neuvajanju novih?