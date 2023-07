Kdo je kriv, da pri nas še vedno ni sekcijskega merjenja hitrosti?

V letošnjem letu bi tako morali na treh odsekih slovenskih avtocest vzpostaviti sektorsko merjenje hitrosti. Darsovi prometni strokovnjaki so sicer določili devet kritičnih odsekov, a so načrtovali, da bodo sisteme najprej namestili na odsek skozi trojanske predore v obe smeri ter na višnjegorskem klancu v smeri proti Novemu mestu. Na podlagi analize meritev hitrosti in števila prometnih nesreč po njihovi vzpostavitvi bi nato sprejeli odločitev tudi o sekcijskem merjenju hitrosti na preostalih šestih odsekih.

Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti. Področje hitrosti je zato ključno za zagotavljanje boljše prometne varnosti.

Celoten projekt je bil ovrednoten na dobrih 1,8 milijona evrov. "Z ministrstvom za notranje zadeve smo podpisali dogovor o vzpostavitvi sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na omrežju cest v upravljanju družbe Dars, na podlagi katerega bo Dars prispeval sredstva za nabavo opreme. V družbi Dars bomo torej zagotovili sredstva za opremo ter nato delujoč sistem predali Policiji, ki bo skrbela za njegovo upravljanje in vodenje prekrškovnih postopkov, se pravi ugotavljanja kršitev in kaznovanje," so tedaj sporočili z Darsa.

Konec marca lani je Dars objavil javno naročilo "Dobava, vzpostavitev delovanja in vzdrževanja opreme in sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na odsekih avtocest in hitrih cest v upravljanju Darsa" . Rok za oddajo ponudb je bil sprva 14. junij 2022, nato pa so ga večkrat podaljšali.

Sistem za sekcijsko merjenje hitrosti bi torej kupil Dars, z njim pa bi upravljala avtocestna policija. Ker njena usoda ni bila znana, so se na Darsu odločili, da javno naročilo najprej zamrznejo, po odločitvi pristojnih, da avtocestno policijo ukinejo, pa so sredi novembra 2022 sprejeli odločitev o ustavitvi postopka javnega naročila.

Tudi s Policije so sporočili, da si želijo, da se projekt čim prej ponovno zažene. "Javno naročilo bo izvedeno s strani Darsa, Policija pa je pripravljena pri izvedbi javnega naročila aktivno sodelovati. Časovnica glede izvedbe javnega naročila je v pristojnosti Darsa," so pojasnili.

"Da so sekcijskemu merjenju hitrosti naklonjeni tudi uporabniki našega avtocestnega omrežja, je pokazala tudi raziskava o zadovoljstvu uporabnikov slovenskih avtocest in hitrih cest (izvedena po spletu in na terenu – na avtocestnih počivališčih), v katero je bilo vključenih 1518 domačih in tujih voznikov osebnih ter tovornih vozil (anketiranje je potekalo v dveh valovih, spomladi, od 24. 4. do 3. 5., in jeseni, od 1. do 9. 10.). Sekcijsko merjenje hitrosti podpira 64 odstotkov vprašanih, največ podpore ima na štajerskem in dolenjskem kraku, najmanj pa na gorenjskem avtocestnem kraku (54 odstotkov) – na vseh ostalih krakih je podpora višja od 60 odstotkov. Sicer pa ga podpira 66 odstotkov domačih voznikov tovornih vozil in enak odstotek tujih, medtem ko je pri voznikih osebnih vozil naklonjenost večja pri tujcih, in sicer ga podpira 69 odstotkov, domačih pa 58 odstotkov," so še navedli.

Poudarili so, da si bodo s ciljem izboljšanja prometne varnosti še naprej prizadevali za izvedbo tega projekta v sodelovanju s Policijo. "Pomembno pa je, da je za izdajo glob pri prometnih prekrških pristojna izključno Policija," so izpostavili.

Prednost takšnega načina merjenja je, da se hitrost umirja na daljši razdalji, pojasnjujejo na Darsu. "Spomnimo na dejstvo, da se je testni sistem, ki je v letu 2017 začasno deloval na štajerski avtocesti A1 na območju trojanskih predorov, in sicer na smernem vozišču avtoceste proti Ljubljani, pokazal kot učinkovit, saj so se hitrosti umirile (čeprav je še vedno v povprečju 200 vozil na dan preseglo predpisano hitrost – odsek proti Ljubljani je sicer v navedenem letu prevozilo v povprečju 21.000 vozil)."

Javni razpis že večkrat ustavljen

Vzpostavljanje sekcijskega merjenja hitrosti na slovenskih avtocestah in hitrih cestah ima sicer dolgo brado. Po testnem sistemu na štajerski avtocesti v letu 2017 je Dars leto pozneje pripravil javni razpis, a ga je moral ustaviti, ker Policija ni podpisala dogovora, po katerem bi morala vzpostavljene sisteme prevzeti v uporabo in z njimi upravljati v celoti oz. kršiteljem izdajati globe.

Pri lanskem razpisu pa se je zapletlo, ker je Državna revizijska komisija po pritožbi potencialnih dobaviteljev – podjetij Cestel in Digitech – opravila dve reviziji razpisa in ugotovila kršitve zakona o javnem naročanju. Med drugim so razveljavili pogoj za sodelovanje, da sistem ponudnika že najmanj šest mesecev deluje v eni od držav članic EU ali Švici na najmanj treh odsekih. Razveljavili so tudi pogoj, v katerem naročnik zahteva povprečni čisti prihodek od prodaje zadnjih treh let v višini najmanj milijon in pol evrov. Sporno je bilo tudi to, da naročnik potencialnih ponudnikov ni opozoril na ugotovitve prve revizije in ni objavil spremenjenih razpisnih pogojev, pač pa samo nov datum za oddajo ponudb.

Na Darsu so nam potrdili, da je tehnične pogoje za javni razpis napisala Policija, zato smo nanje naslovili vprašanje, kdo je odgovoren za omenjene kršitve.

Pojasnili so, da je Policija pri pripravi tehničnih specifikacij in ostalih pogojev sodelovala s svojimi predstavniki, odločitve pa so se sprejemale v okviru komisije, ki je bila imenovana za izvedbo javnega naročila. "Državna revizijska komisija je v konkretnem primeru odločila, da se razveljavijo določene zahteve, ki se nanašajo na tehnično in strokovno sposobnost ponudnika v zvezi, komisija pa je omenjeni odločitvi sledila. Šlo je za zahtevo, s katero je naročnik želel pridobiti sodoben in preizkušen sistem s tem, da mora ponudnik ponuditi sistem, ki je še vedno v fazi delovanja."