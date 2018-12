Kdo je kriv za še eno drago in neuspešno reševanje otroške kardiologije?

Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, ki ga zapuščata še kirurg Gregorič in strokovnjak za varnost v zdravstvu Robida, očitno klavrno končuje svojo zgodbo. Kljub temu, da je bilo že poleti praktično jasno, da do dogovora med inštitutom in UKC ne bo, je Cerarjeva vlada odobrila še dodatnih 1,7 milijona evrov sredstev. Naši najmlajši bolniki tako še vedno čakajo na ustrezno rešitev.

Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (NIOSB), katerega botra sta nekdanji premier Miro Cerar in prejšnja zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc, očitno končuje svojo zgodbo. Novi zdravsteni minister Samo Fakinnamreč ne skriva, da bi raje videl, da program otroške kardiologije ostane v kliničnem centru. Delovanje inštituta je do tega trenutka stalo 273.000 evrov, večina tega zneska, 213.000 evrov, pa je bila namenjena za tuje zdravnike, ki so poleti sodelovali pri zdravljenju otrok. Preostalih 60.000 evrov je služilo za plače štirih domačih zdravnikov, zaposlenih le za 10 odstotkov, in plačo direktorja. Spomladi je Cerarjeva vlada namenila NIOSB 157 tisočakov zagonskih sredstev, avgusta, ko je bilo že bolj ali manj jasno, da dogovora med UKC Ljubljana in NISOB ne bo, pa je taista vlada odobrila še dodatnih 1,7 milijona evrov. Robida ostro nad UKC Ljubljana Inštitut sta prejšnji teden zapustila še ameriški kirurg Igor Gregorič in strokovnjak za varnost v zdravstvu Andrej Robida, ki ob tem opozarjata na številne nepravilnosti. Robida je na nepravilnosti programa otroške srčne kirurgije na UKC Ljubljana opozoril v pismu, v katerem je opisal zgodbo otroka s težko srčno napako. Po rojstvu so ga prepeljali v Ljubljano, kjer so staršem rekli, da je otrok prelahek in da mora pred operacijo še pridobiti težo. A bi ga morali operirati v nekaj urah ali vsaj naslednji dan, saj je imel normalno porodno težo. "Pravijo, da niso imeli otroškega srčnega kirurga. So ga čakali iz tujine, a ga ni bilo, čeprav so imeli zapisano, da lahko pride v 24 urah,"je razvidno iz pisma.

Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni očitno klavrno končuje svojo zgodbo. FOTO: POP TV

Navedbe kliničnega centra, da pri roki niso imeli kirurga, niso držale, saj je bil kirurg, prihod katerega je organiziral NIOSB, v Ljubljani, a so otroka pred njim skrili. Otrok je nato zbolel še na črevesu. Otroški kardiolog iz tujine mu je naredil luknjo s katetrom v zgornjem delu srca, čeprav ne bi bilo treba. Otrokovo zdravje se je nato poslabšalo, v opisu otrokove bolezni, ki ga je zahteval regulator, pa o črevesu ni pisalo nič. Po zavlačevanju je otroka nato operiral kirurg, ki ga je zagotovil NIOSB. Črevo se je pozdravilo, a opravili so le začasno operacijo, ker je bil otrok preveč bolan za popolno popravo in bo na operacijsko mizo moral še enkrat. Robida je prepričan, da bi operacija v prvem ali drugem dnevu srčno napako lahko popolnoma popravila. Iz pisma je razvidno tudi, da je otrok prejemal zdravila, ki jih ne bi potreboval, če bi ga pravočasno operirali. Robida opozarja, da na voljo niso imeli nobenega domačega strokovnjaka, pogodbeniki pa so bili nedostopni, razen čeških kirurgov pa v kliničnem centru niso želeli nikogar. Sicer pa za otroke lepo skrbijo medicinske sestre in tudi mlajši zdravniki. 'UKC Ljubljana je skrb za bolnike postavil šele za ugled ustanove' UKC Ljubljana je po navedbah Robide skrb za bolnike postavil šele za ugled ustanove, skrb za zdravniško stroko in zaposlene. Prav tako niso upoštevali sklepov vlade, saj da "tam nimajo pojma, kaj je to njihova kakovost in varnost zdravstvene obravnave in da so oni strokovnjaki in njihov strokovni svet ve vse o medicinski stroki". Robida ob tem še opozarja, da v strokovnem svetu kliničnega centra ni nobenega otroškega kardiologa, niti otroškega srčnega kirurga.

Inštitut sta prejšnji teden zapustila še ameriški kirurg Igor Gregorič in strokovnjak za varnost v zdravstvu Andrej Robida FOTO: POP TV