Kdo je kriv za težave z voznimi redi? AVK vrača žogico ministrstvu

Stanje na trgu medkrajevnih avtobusnih prevozov, na katero po uveljavitvi novih voznih redov letijo kritike, je po oceni Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) izključno posledica pogojev javnega naročila. Tega je izvedlo ministrstvo za infrastrukturo in kot so sporočili iz AVK, mu ni nič preprečevalo, da bi ga bolj odprlo konkurenci.

Prvi poskus oddaje koncesij za medkrajevne avtobusne prevoze v skladu z evropsko uredbo je bil izveden leta 2010, vendar se je zaradi kartelnega dogovarjanja med ponudniki prevozov končal neuspešno. Novo javno naročilo je ministrstvo za infrastrukturo objavilo avgusta 2021, po njegovi razveljavitvi s strani Državne revizijske komisije pa ga je januarja lani ponovilo.

Na podlagi rezultatov zadnjega razpisa je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki je po reorganizaciji vlade prevzelo to področje, lani jeseni podpisalo koncesijske pogodbe z izbranimi ponudniki, to so podjetja Arriva v sodelovanju z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, Avtobusni promet Murska Sobota in Nomago. Julija letos so nato začeli veljati novi vozni redi.

Glede teh so v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, kjer po novem sestavljajo vozne rede za vso državo, zatrjevali, da so bolje prilagojeni potnikom, toda z začetkom šolskega leta so se pojavile številne kritike. Nezadovoljni potniki, zlasti dijaki, so med drugim opozarjali, da so nekatere linije ukinjene in da je avtobusov premalo.