Kdo je kriv za zamudo pri začetku gradnje mariborske onkologije?

Po mesecu dni, ko sta se predsednik vlade Robert Golob in ministrica Valentina Prevolnik Rupel vendarle pojavila na onkologiji v Mariboru, kjer onkološke bolnike zdravijo ob velikem hrupu in celo na hodnikih, je premier izjavil, da je zadovoljen. "Stroji so na gradbišču, spor s stanovalci ne vpliva več na gradnjo," pravi. V isti sapi pa dodaja, da bodo izgubljeni čas, ko je gradnja zaradi spora zastala, nadoknadili. A stroji bi na onkologiji lahko brneli že leto dni, če bi na ministrstvu za zdravje dosegli dogovor o ceni kvadratnega metra stanovanja s stanovalci Masarykove, ki so se ravno zaradi tega pritožili na gradbeno dovoljenje za gradnjo onkologije. Kaj na vse to pravi zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel?

Zakaj se ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki je bila gostja v oddaji 24UR ZVEČER, ni takoj odzvala na opozorila onkoloških bolnikov in zdravnikov, da bolniki prejemajo terapije sredi gradbišča? Po mesecu dni opozoril zdravnikov in onkoloških bolnikov o nevzdržnih razmerah sta s premierjem Golobom le prišla na mariborsko onkologijo. Zdravstvena ministrica zagotavlja, da se je z direktorjem UKC Maribor srečevala že dlje časa ter da dogajanje z onkologijo spremljajo že ves čas. "Zdaj smo pridobili gradbeno dovoljenje in z veseljem smo se oglasili na lokaciji ter si ogledali, kako gradnja napreduje," pravi. Prepričana je namreč, da njen obisk v preteklem mesecu ne bi imel učinka, investicija pa se ne bi pospešila.

Gradnja nove onkologije Maribor FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Poudarila je tudi, da je bil na terenu direktor urada za investicije na ministrstvu za zdravje Tomaž Pliberšek, na ministrstvu za zdravje pa da so se redno srečevali, spremljali razmere ter bili obveščeni o vsem, kar se je dogajalo. Začetek gradnje bi se lahko sicer odvil že pred letom dni, če bi na ministrstvu za zdravje dosegli dogovor o ceni kvadratnega metra stanovanja s stanovalci Masarykove, ki so se zaradi tega pritožili na gradbeno dovoljenje za gradnjo onkologije. "Parcelna dokumentacija ne vsebuje parcele, na kateri stojita zgradbi na Masarykovi 24 in 26. K pogovorom za odkup stanovanj na Masarykovi pristopamo resno, tako kot smo resno pristopali pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Tega smo pridobili prejšnji teden in gradnja se je takoj tudi začela," pravi Prevolnik Ruplova. 'Postopki so trajali, dlje pa so trajali zaradi pritožb sosedov' Pa bi moral Pliberšek vnaprej predvideti možnost pritožbe stanovalcev in morebitno težavo razrešiti, še preden je do nje prišlo? Ministrica je jasna: gre za dve ločeni stvari. Ena je gradnja onkološkega inštituta, ki ga, kot poudarja, gradijo na državni zemlji. Za začetek gradnje so morali pridobiti gradbeno dovoljenje. "Vsi postopki so trajali, a dlje so trajali zaradi pritožb sosedov, lastnikov sosednjih zgradb na Masarykovi," pravi.

Izpostavila je tudi, da ima v pravni državi vsakdo možnost izkoristiti vsa pravna sredstva. To so storili tudi lastniki sosednjih stanovanj. "V pogajanja z njimi smo šli resno in tudi zdaj resno pristopamo k nadaljnjim pogajanjem. Je pa res, da zemljišče z njihovimi stanovanji ni državna last in gradnja onkologije tako od njega ni odvisna. Ta dva projekta moramo torej ločiti." Dodaja, da se tudi o cenah odkupa stanovanj pogovarjajo zelo resno: "Sredin sestanek je potekal v dinamičnem vzdušju. Pogovori pa bodo prek odvetnikov potekali tudi v nadaljnje. Glavna skrb je, da zadeve razrešimo čim prej." V interesu jim je namreč, da se gradnja onkologije zaradi skrbi za bolnike začne čim prej. Prevolnik Ruplova: Sredstva so zagotovljena Ministrica poudarja še, da so sredstva za gradnjo onkologije v Mariboru zagotovljena. "Država je poskrbela za sredstva, poskrbela pa je tudi za sredstva za odkup stanovanj na Masarykovi in poskrbela je za sredstva za nakup linearnih pospeševalnikov." Krivde za zamudo v začetku gradnje sicer noče pripisati nikomur. Prepričana je, da se je direktor urada za investicije potrudil po svojih najboljših močeh, da je dosegel sporazum o cenah in odkupu stanovanj.

Gradnja nove onkologije Maribor FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Verjame, da bodo pogovori tudi v prihodnosti potekali dobro in da bodo odkup stanovanj v čim krajšem možnem času razrešili. "Naša primarna skrb je gradnja onkologije na državni zemlji. Vso energijo moramo zdaj usmeriti v to, da se bo gradnja onkologije začela čim prej in da bo čim prej tudi končana."

"Denar za ljubljansko onkologijo v proračunu za leto 2024 ni zagotovljen. Načrtovali smo ga za naslednje leto, torej za leto 2025," pravi Prevolnik Ruplova.