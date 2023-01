Primerjava katalogov: lani bi za deset istih izdelkov plačali 16 evrov manj

Če smo vrtoglave račune za gorivo in energente pred letom dni morda še spregledali, pa je občutno podražitev hrane in pijače tako rekoč nemogoče ignorirati. Trgovec, ki ni želel biti imenovan, je dejal, da je ljudi, ki jih podražitve skrbijo, iz dneva v dan več. "Cene se spreminjajo vsak dan, načeloma navzgor, redko katera stvar se mogoče za kakšen cent poceni. Opažam pri strankah, da se vsak dan pritožujejo, koliko so višje cene in dejansko ne razumejo, kam te cene gredo. Ali si bodo lahko naslednji teden še kupili 12 jajc ali pa liter mleka," dodaja. Cene hrane in brezalkoholnih pijač so v zadnjem letu narasle za približno petino. Če nakupujemo naključno, so lahko, tudi ko gre za osnovna živila, te razlike še bistveno večje.

V oddaji 24UR smo prebrskali kataloge, ki jih je eden izmed trgovcev razpošiljal lansko zimo ter iz njih izbrali 10 različnih izdelkov, ki sodijo v košarico. Takrat bi za nakup odšteli nekaj manj kot 22 evrov. Koliko pa bi za te dobrine istih proizvajalcev odšteli danes?

Liter mleka več kot evro in pol, maslo skoraj štiri evre in pol, sončnično olje tri evre in 79 centov. Več kot podvojila pa se je cena piščančjega mesa. Odšteli bi 38 evrov, kar je 16 evrov več.

'Gre za izredne podražitve'

Da je stanje alarmantno, potrjuje tudi agrarni ekonomist dr. Roman Kuhar. A ob tem opozarja, da podobno beležijo tudi druge države. Vsesplošna draginja pa ni zadela le trgovcev, temveč celotno verigo. Kuhar komentira: "Te podražitve prinašajo končne cene. Zelo pravilno je razmišljanje, kaj narediti, da cenovni pritiski ne bodo preneseni na maloprodajno raven. Država ima najvišjo avtoriteto, da spremlja, ali prihaja do poštenih praks."

Med artikli, ki so se močno podražili, so tudi brezalkoholne pijače. Voda, s katero se Slovenci radi pohvalimo, ni izjema. Prav podražitev ene najbolj prepoznavnih znamk v državi je zmotila mnoge Slovence, sploh ker jo v sosednjih državah kupujejo bolj poceni.