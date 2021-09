Vodja zanikovalcev koronavirusa. Kdo je Ladislav Troha?

Izginotje je policiji 23. januarja leta 2001 prijavil njegov brat Robert, Troha pa naj bi bil sicer ugrabljen 18. januarja v okolici Podutika. Trije neznanci naj bi ga potem odpeljali v zgradbo na neznani lokaciji in ga približno pet mesecev kasneje, 23. junija, zvezanega odvrgli iz kombiniranega vozila na kraju, kjer je bil kasneje tudi najden, to je ob vozišču lokalne ceste v smeri vasi Strmica v občini Logatec. Od tam so nekdanjega pripadnika Slovenske vojske odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je ostal na opazovanju, kasneje pa je bil iz centra odpuščen.

Večmesečna preiskava pa je pri ljubljanskih policistih vzbudila sume, da je bila prijavna lažna, zato so ljubljanski kriminalisti zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja krive ovadbe okrožnemu državnemu tožilstvu ovadili takrat 38-letnega Troho. Okrajno sodišče v Ljubljani ga je kasneje zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo kaznivega dejanja krive ovadbe.

Ugrabitev in gladovna stavka

Malo pred svojim izginotjem, ko je bil zaposlen na upravi za zaščito in reševanje na obrambnem ministrstvu, je Troha v mariborskem časniku Večer obtožil nekatere pripadnike specialne brigade Moris za podstavitev eksploziva pod osebno vozilo poslanca in predsednika SNS Zmaga Jelinčiča v letu 1993. V tem primeru so očitki leteli na Janeza Janšo, ki je bil v tistih letih obrambni minister, saj naj bi on svojim podrejenim naložil, naj podstavijo eksploziv. Janša je kasneje Troho tožil zaradi duševnih bolečin. Sodišče je kasneje Troho spoznalo za krivega in mu naložilo, da mora prvaku SDS plačati milijon tolarjev odškodnine.

Nase je opozoril tudi leta 2014, ko je 10. junija pred vlado začel gladovno stavkati po incidentu na soočenju na RTV Slovenija pred referendumom o arhivih. Troha se je namreč med razpravo močno razburil, vstal in vrgel po tleh kup gradiva. Ker se ni pomiril, so oddajo za dobro minuto prekinili. Gladovno stavkati pa je začel zaradi "odgovornosti tistih, ki so imeli moč, pa niso ničesar storili, da bi bili kaznovani tisti, ki so nekaj storili".