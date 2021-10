SODELUJTE V NAGRADNI IGRI IN SE POTEGUJTE ZA ŠTIRI ADRENALINSKE VSTOPNICE!

Luka Dončić se po olimpijskih igrah v Tokiu in času, ki ga je po najodmevnejšem športnem dogodku leta preživel v Sloveniji, te dni že mudi v Združenih državah Amerike. Tam se že pridno pripravlja in trenira za novo sezono, ki se bo v najmočnejši ligi na svetu onstran Atlantika začela že čez slab mesec. V novi sezoni ga čakajo novi izzivi, mi pa ne dvomimo, da bo tudi letos na košarkarskih parketih po vseh Združenih držav Amerike ponovno blestel ter navduševal navijače doma in povsod po svetu. Pa ste se kdaj vprašali, zakaj je Luka Dončić - poleg neprekosljivega košarkarskega IQ - tako sijajen na igrišču?

Točno, uganili ste. Ker mu pomaga blesteti zvezda vseh zvezd, najsvetlejša posebna piščančja klobasa v naši mesni galaksiji, njeno veličanstvo - Poli! Luka prisega na klasiko, obožuje narezke, po novem pa Poli zmaže, tudi ko jo maže. O ja, Luka na koš, Poli v koš-arico. Kdo lahko skoči višje? Pri Perutnini Ptuj svojega največjega ambasadorja že pogrešajo in si obenem zastavljajo vprašanje – kdo je lahko bolj vroč kot Luka Dončić? Seveda na slovenskih tleh, ko je Luka v tujini na tekmah. Kdo lahko skoči višje? Koga izzvati, da zmaže izziv novega ptujskega parka? Koga izzvati, da se s svojo pojavnostjo postavi ob bok Luki Dončiću? Težka vprašanja in huda dilema. A pri Perutnini Ptuj so našli rešitev. Zamislili so si nekoga vročega, norega in polnega adrenalina. Takšnega, ki bi odlično zastopal zmagovalno kretnjo #mažemo ter hkrati izpostavil naklonjenost Poli do športa in košarke. Hitro so ugotovili, da naloga "zahteva" celotno ekipo, in tako pozvali k sodelovanju vročekrvne, odlične Dunking Devils. Povabili so jih v ArbadaPark, kako so se fantje znašli v ptujskem zabaviščnem parku, pa si lahko ogledate v spodnjih dveh videih.

Ko #mažemo , zmažemo … in ustvarjamo nore trike! Preverite, kaj vse je uspelo izvesti noro kul fantom iz skupine Dunkin Devils v ArbadaParku na Ptuju.

Čeprav se park razprostira na 800 kvadratnih metrih, je bilo hitro mogoče ugotoviti, da je treba fantom omogočiti še priložnost v naravi. Dunking Devils so zabijali v Bohinju in, seveda, zadeli vse koše. Poglejte, kako jim je to uspelo.

So vas fantje prepričali? Poli so prepričali z vsakim poskokom in vsako kretnjo. Polna adrenalina je pripravila noro nagradno igro za štiri vstopnice v park WOOP, kjer Dunking Devils večkrat preživijo svoje zabavne dneve. Sodelujte na https://www.madaboutpoli.com/si/sl/ in preizkusite svojo srečo!