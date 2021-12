Kdo je lenuh in kdo je nevzgojen?

Vladajoča koalicija očita opozicijskim poslancem, ki so zapustili sejo odbora za šolstvo, kjer se je sprejemala novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, da so lenuhi in nevzgojeni. Opozicija pa koaliciji očita, da ruši vse osnove sprejemanja zakonov in politizira javno šolstvo, saj naj bi se na kolegiju predsednika DZ dogovorili, da bodo zasedali samo do 22. ure. Ker je predsednica odbora za izobraževanje Iva Dimic podaljšala delo odbora, v Levici zahtevajo njeno razrešitev s funkcije, obenem pa oporekajo legitimnost tako sprejeti noveli.