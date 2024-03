Kdo je letos med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

Mednarodna strokovna komisija natečaja International Medis Awards for Medical Research je zaključila ocenjevanje 242 znanstvenoraziskovalnih prispevkov. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je tokrat ustrezalo 148 prijav. Mednarodna strokovna komisija je izbrala tudi 18 finalistov; med njimi so trije predstavniki Slovenije. Natečaj že deseto leto nagrajuje izjemne raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov držav srednje in jugovzhodne Evrope. Zmagovalci po posameznih področjih bodo znani 7. marca 2024.

Iz Slovenije prihajajo trije finalisti:

Doc. dr. Lea Knez, mag. farm., spec. klin. farm. (farmacija) iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik s članom "Real-world outcomes of immunotherapy with or without chemotherapy in first-line treatment of advanced non-small cell lung cancer", ki je bil objavljen v znanstveni reviji Frontiers in Oncology. V raziskavi pridobljeni podatki pomagajo onkologom in pacientom pri sprejemanju informiranih odločitev o zdravljenju.

Dr. Luka Roškar, dr. med. (ginekologija) iz Splošne bolnišnice Murska Sobota s članom "Decreased Gene Expression of Antiangiogenic Factors in Endometrial Cancer: qPCR Analysis and Machine Learning Modelling", ki je bil objavljen v znanstveni reviji Cancers. Raziskava nudi vpogled v molekularne značilnosti raka endometrija, kar lahko pripomore k boljšemu razumevanju te bolezni in njenega napredovanja.

Dr. Jure Urbančič, dr. med. (pulmologija in alergologija) iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana s članom "Transcriptomic Differentiation of Phenotypes in Chronic Rhinosinusitis and Its Implications for Understanding the Underlying Mechanisms", ki je bil objavljen v znanstveni reviji International Journal of Molecular Sciences. Predloženo delo je pokazalo nove vpoglede v molekularno strukturo kroničnega rinosinusitisa (vnetja nosne sluznice in sinusov), ki je še vedno večinoma neznano področje genov in proteinov, sestavljenih iz poti, ki jih bo mogoče ciljati s prihodnjimi biološkimi zdravili.