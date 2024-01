Kdo je na seznamu 21 osumljencev?

Ekipe preiskovalcev so v okviru obsežnih preiskav na širšem območju PU Ljubljana, Celje, Kranj in Nova Gorica pozvonile na kar 58 naslovih, pod njihovim drobnogledom je 21 osumljencev. Glavni akter, prvi med osumljenci, je sicer Aleš Lotrič, uradnik ljubljanske upravne enote. Kakšne so podrobnosti in kdo je še na seznamu?

Celoten spisek osumljencev je kar dolg. Po naših informacijah je prvi med 21 osumljenci vodja ljubljanske upravne enote Bežigrad. Neuradno gre za sume zlorabe položaja in podkupnin pri izdaji gradbenega dovoljenja za prestižni stanovanjski kompleks Bellevue, ki stoji nasproti Tivolija. Med osumljenimi je po naših informacijah tudi direktor podjetja, ki je to stolpnico gradil, Jascha Popovic, ki ga sicer danes ni bilo v Sloveniji, je namreč v Avstriji in se do tega trenutka na naše prošnje ni odzval. Hude nepravilnosti – od zlorab položajev in nevestnega dela do pridobitve protipravne premoženjske koristi na ljubljanski upravni enoti – so pri tem poslu sicer najprej ugotovili inšpektorji inšpektorata za javni sektor, ki so tudi podali kazenske ovadbe, na podlagi katerih so danes stekle obsežne hišne preiskave. Med osumljenimi je tudi več načelnikov upravnih enot.

Seznam osumljencev FOTO: POP TV icon-expand

Podrobnosti spornega posla izdaje gradbenega dovoljenja za stavbo Bellevue Srž 250-stranske obtožnice naj bi bilo torej zapletanje s pridobivanjem gradbenega dovoljenja avstrijskega investitorja za sosesko nasproti ljubljanskega Tivolija. Upravna enota Ljubljana mu ga je namreč že izdala, na kar pa so se pritožili stranski udeleženci. Dovoljenje je razveljavilo ministrstvo za okolje in prostor, takrat pod Andrejem Vizjakom. Ta nas je, ko smo ga danes vprašali po podrobnostih, odpravil, da so nad temi odločitvami bdeli uradniki. "Ne morem kriviti nikogar posebej. Z županom in upravno enoto smo imeli zelo dober in korekten odnos, vendar zakonodaja v Sloveniji dopušča, da se ljudje lahko pritožijo, ti pa se moraš držati teh pravil in ne moreš ravnati drugače," je novembra lani dejal izvršni direktor podjetja Bellevue Living Jascha Popovic.

Investitor je leta 2020 oddal novo zahtevo za gradbeno dovoljenje, ljubljanska upravna enota je sprožila nov postopek mimo stranskih udeležencev. Postopek je pregledal tudi inšpektorat, ki je ugotovil, da uradnik stranskim udeležencem več mesecev ni omogočal vpogleda v upravne zadeve. Poleg ljubljanskega župana so na listi še denimo nekdanji vodja ljubljanske upravne enote Bojan Babič, pa zdajšnja načelnica Andreja Erjavec in tudi načelnica kranjske upravne enote Metka Knific Zaletelj. Na repu sta prva moža Voka Snage in Energetika Ljubljana. Na naše poizvedovanje o obisku kriminalistov smo z obeh podjetij prejeli identična odgovora: da je pri njih potekala hišna preiskava, za ostalo pa naj se obrnemo na pristojne organe. Pod lupo kriminalistov se je tudi tokrat znašel ljubljanski župan Zoran Janković.