Kdo je naročil skrivnostne plakate s provokativno vsebino?

Prava poplava jumbo plakatov na slovenskih ulicah. In to na željo pokojnega kolega iz tujine. Tako preproste bele plakate s kratkimi – zdi se političnimi –sporočili pojasnjuje do danes skrivnostni naročnik akcije Aleš Štrancar, kemik in direktor ajdovskega biofarmacevtskega podjetja Sartorius BIA Separations. Motiva za drago oglaševalsko akcijo ne želi razkriti, prav tako ne odgovarja na očitke, da po mnenju nekaterih iz konteksta vzete domoljubne misli v resnici spodbujajo sovraštvo in razkol.