Prvi novorojenček v letu 2025 je deček Jakob

Najprej je na svet, minuto čez polnoč prijokal zdrav deček Jakob , prav tako se je minuto čez polnoč rodil še en deček, v naslednjih desetih minutah pa so sta se rodila še dva dečka. "Skupaj smo tako takoj po polnoči rodili štiri fantke, potem pa še enega malo kasneje," pravi Kavšek in dodaja, da se je tudi zadnji v letu 2024 rodil deček.

V letu 2024 98 parov dvojčkov, trikrat so se rodili trojčki, enkrat pa četverčki

"Sicer pa je bilo za nas kar uspešno leto, imeli smo nekoliko več porodov, slabe tri odstotke več kot lansko leto," je povedal in dodal, da so imeli v ljubljanski porodnišnici 4773 porodov. "Upamo, da se je trend upadanja rojstev vsaj v naši porodnišnici malenkost obrnil, tako da smo veseli tega blagega porasta rojstev," pravi.

Najlažji otrok, ki se je rodil v letu 2024, je imel 390 gramov, najtežji 4920 gramov. Rodilo se je tudi 98 parov dvojčkov, trikrat so se rodili trojčki, enkrat pa četverčki. "To je izjemno redek dogodek in smo veseli, da nam je to uspelo," je še povedal.