Politična uganka: kdo je oddal 51. glas za Janšo?

Janša dvomi, da gre tukaj za kakšen politični prestop, je komentiral po izvolitvi. "Gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi," je povedal.

Kot je pokazal vpogled v glasovnice s tajnega glasovanja, za katerega je skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zaprosila STA, so poslanci tokrat poziv predsednika DZ, naj glasovnic ne označujejo, večinsko upoštevali. Posebnih označb na glasovnicah ni bilo opaziti, sta pa dva poslanca svoj glas za izrazila z večkrat obkroženo besedo ZA, trije poslanci pa so svoje nasprotovanje izrazili z večkrat močno obkroženo besedo PROTI. Še eden izmed poslancev, ki je glasoval proti, pa je na glasovnico dopisal tudi "DOVOLJJ".

Trije poslanci glasovnic niso prevzeli, kot pokaže vpogled v volilni imenik, gre za tri poslance Svobode, in sicer prvaka Svobode in premierja v odhodu Roberta Goloba, finančnega ministra, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič in Tereza Novak.