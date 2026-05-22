Slovenija

Politična uganka: kdo je oddal 51. glas za Janšo?

Ljubljana, 22. 05. 2026 18.06 pred 53 minutami 2 min branja 87

Avtor:
N.L. STA
Glasovalna skrinjica

Predsednik SDS Janez Janša je bil za predsednika vlade na tajnem glasovanju izvoljen z 51 glasovi za, torej s tremi glasovi več kot jih imajo koalicija SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati s podporo opozicijske Resnice. Zanj sta najverjetneje glasovala tudi oba poslanca narodnih skupnosti. Kdo je torej oddal 51. glas in ali je to znak prvega političnega prestopa? Premier v odhodu Robert Golob glasovnice ni prevzel.

Janša dvomi, da gre tukaj za kakšen politični prestop, je komentiral po izvolitvi. "Gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi," je povedal.

Kot je pokazal vpogled v glasovnice s tajnega glasovanja, za katerega je skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zaprosila STA, so poslanci tokrat poziv predsednika DZ, naj glasovnic ne označujejo, večinsko upoštevali. Posebnih označb na glasovnicah ni bilo opaziti, sta pa dva poslanca svoj glas za izrazila z večkrat obkroženo besedo ZA, trije poslanci pa so svoje nasprotovanje izrazili z večkrat močno obkroženo besedo PROTI. Še eden izmed poslancev, ki je glasoval proti, pa je na glasovnico dopisal tudi "DOVOLJJ".

Trije poslanci glasovnic niso prevzeli, kot pokaže vpogled v volilni imenik, gre za tri poslance Svobode, in sicer prvaka Svobode in premierja v odhodu Roberta Goloba, finančnega ministra, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič in Tereza Novak.

FOTO: Aljoša Kravanja

Dan pred današnjo mandatarsko sejo DZ je predsednik SDS podpisal koalicijsko pogodbo s trojčkom strank NSi, SLS in Fokus ter stranko Demokrati, s katerimi bo oblikoval novo vlado. Novega predsednika vlade pa so poleg poslancev omenjenih strank glede na izid današnjega tajnega glasovanja, kot kaže, podprli tudi poslanci Resnice, ki so prav tako prispevali tudi podpise pod mandatarsko kandidaturo, pravtako je Janša bržkone dobil tudi podporo dveh poslancev narodnih skupnosti. Tukaj se številka ustavi pri 50. 

Za to, da Janša postane predsednik vlade, je torej glasoval še eden od poslancev ali poslank iz opozicije, ki jo sestavljajo stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica. 

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enapi
22. 05. 2026 19.31
Goljufija je kaznivo dejanje. I. Jasno je, da so demokrati in resnica ogoljufali volivce.
Cenb77
22. 05. 2026 19.29
Holob je narobe prtisnu
roten
22. 05. 2026 19.28
51=Han
Uporabnik1921539
22. 05. 2026 19.26
coca a ne cola in evo,se zmotis
Rdečimesečnik
22. 05. 2026 19.25
Levaki sami sebi ne zaupajo
Kekčeva Mojca
22. 05. 2026 19.24
Golob je pokazal vso svojo kulturo in njegovo razumevanje demokracije. Vsaj glasovnico bi prevzel. Lahko bi se po Orbanu zgledoval, ko je za zmago cestital svojemu nasprotniku.
periot22
22. 05. 2026 19.31
Zakaj bi čestital goljufu kot je Janša?
frenk7
22. 05. 2026 19.23
Brez dvoma Han.
curiousity1
22. 05. 2026 19.22
nenadno precej povišano stanje na bančnem računu nekoga bo povedalo...
Noleani
22. 05. 2026 19.22
Ne vem a drži, a na seji so manjkali oba manjšinca in Boštjančič. Torej ne isčemo enega, ampak tri leve glasove za Janšo. Kar na nivo razprave s strani mnogih poslancev svobode pred glasovanjem ni presenetljivo, da so trije dali glas za desno, kajti tisto niti za v gostilno ni bilo.
petka5
22. 05. 2026 19.24
To kaze, da ima jansa podkupljene... in potem lastna dejanja projecira prek resnice na druge, da,se zakamuflira
LevoDesniPles
22. 05. 2026 19.21
lol ko še le.... ugotovijo da je perutnićevanje največje zlo odkar ta svet obstaja XD
Golobji ples
22. 05. 2026 19.20
Muki je dal svoj glas
Smrtlevičarjem
22. 05. 2026 19.20
Se lavaki so spregledali in podprli desnico))))
petka5
22. 05. 2026 19.24
Jp, podkupljeni s strani desnih
pager
22. 05. 2026 19.18
Lepo bi pa bilo videti jutrišnje srečanje na4 oči. Veliko vprašanje kako se pogleda človek ki je pred časom govoril da je novo izvoljeni premier slab človek in zdaj stoji pred njim kot kužek pa ne miga z repom ampak mu predaja katastrofo ki jo je sam ustvaril v teh štirih letih, ni bil sposoben sestavit vlade, čeprav je imel vso podporo , da ne naštevam...
kakorkoliže
22. 05. 2026 19.17
Kdo je oddal 51. glas za Janšo? Tisti, ki ima največ masla na glavi in se dobrika novemu gospodarju.
enapi
22. 05. 2026 19.16
Matematika ni ravno vaša vrlina. Namreč da je natanko en iz levice dal glas. Lahko sta recimo 2 in en iz desnice ni dal.
Gutenberg
22. 05. 2026 19.15
No pa je barka varno v pristanu.
frenk7
22. 05. 2026 19.25
Za sedaj je samo star izmučen krmar, da bo tudi barka je potrebno še eno glasovanje.
Kod.
22. 05. 2026 19.15
Kdo je torej oddal 51. glas in ali je to znak prvega političnega prestopa?.......................Po moje jih je kozmični dež malo pohecal 😁
jernam
22. 05. 2026 19.10
Vsi zanikajo, da bi kdo od njihovih glasoval, torej se je v Sloveniji danes zgodil čudež🤣
Important notice
22. 05. 2026 19.08
Kdor ni glasoval nima pravice pritoževanja. Tako tistih 10%, ki so danes manjkali, kot tisti, ki glasovnic niso prevzeli.
Vakalunga
22. 05. 2026 19.06
Verjetno kRASTA
