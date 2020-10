Kdo je odgovoren? Ministrica krivdo vali na OKS, ta pa na NIJZ

Odbora DZ za zdravstvo in izobraževanje sta danes na zahtevo SAB obravnavala kršitev odloka o obveznem nošenju zaščitnih mask s strani ministrice za izobraževanje, znanje in šport Simone Kustec . ta se je znašla pod plazom kritik, ker na nedavni prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) za omizjem ni nosila zaščitne maske. Za svoje ravnanje se je opravičila, opravila tudi dve samoplačniški testiranji na okužbo z novim koronavirsom in se do prejema negativnih rezultatov samoizolirala.

Ministrica se je na odboru znova opravičila: "Najprej bi se želela na tem mestu še enkrat opravičiti za storjeno prejšnji ponedeljek. Ni bilo prav, lahko bi bilo bolj premišljeno z moje strani." Krivdo vali na organizatorja dogodka."Na samem dogodku je bilo zagotovilo organizatorja, da je z epidemiološkega vidika organizirano tako, da je varno. Temu sem sledila v tistem trenutku," je dejala Kustečeva.

Glede odgovornosti sta se prerekala predstavnik NIJZ in OKS. Krek z NIJZ je dejal, da jim je dal OKS vlogo za prireditev, v kateri pa žal ni navedel, da bo pogostitev. "Zato mnenja o tem nismo mogli izdati. Ampak verjemite mi, da bi mu dali negativnega."Na OKS pa poudarjajo, da sam obrazec ne zahteva posebne prijave pogostitve oziroma večerje, v obliki katerega je bilo to organizirano, zato tega nenamerno niso sporočili.

Inšpekcijski nadzor še traja, dobili več kot 100 prijav

Na zdravstvenem inšpektoratu na naša vprašanja, kdaj bo zaključen postopek inšpekcijskega nadzora v zvezi z gala prireditvijo, pojasnjujejo, da tega ne morejo napovedati. Postopek, ki ga vodijo v zvezi z gala prireditvijo spada med prekrškovne postopke. Ti se lahko začnejo bodisi na podlagi osebne zaznave inšpektorja ali pa na podlagi podane prijave. V primeru, ko inšpektor vodi postopek na podlagi osebne zaznave, je postopek hitrejši. Kadar pa se postopek začne na podlagi prijave (lahko ene same, ali pa na podlagi večjega števila prijav, kot je to v primeru prireditve OKS), mora inšpektor skladno z določili ZP-1 ugotoviti vsa dejstva in zbrati dokaze, ki so potrebni za odločitev o prekršku. To pa pomeni daljši čas do izreka ukrepa - odločbe o prekršku, opozarjajo na inšpektoratu.

Opozicija vztraja, da bi ministrica morala odstopiti

V opozicijskih vrstah menijo, da njeno opravičilo ni dovolj in da bi morala odstopiti. Poslansko skupino SAB je še posebej zmotilo, ker ministrica na prireditvi ni nosila zaščitne maske, hkrati pa je ravno na tisti dan postalo obvezno nošenje mask tudi za otroke v šolah. V SAB so zato zahtevali skupno sejo pristojnih odborov DZ in predlagali sklepe, s katerimi bi se zavzeli za enako obravnavo državljanov pri uveljavljanju ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Predlagali so tudi sklep, s katerim bi Kustečevo zaradi njenega ravnanja pozvali k odstopu.