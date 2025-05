Kdo je odgovoren za zvišanje cen vrtcev?

Občine, ki so v zadnjih mesecih ena za drugo višale cene vrtcev, pravijo, da so se stroški dela z vladno plačno reformo povečali in da druge izbire, kot je višanje cen, nimajo. Minister za javno upravo obtožbe zavrača, češ da je vlada občinam zvišala povprečnino in tako zagotovila več kot dovolj denarja.