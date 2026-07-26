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Slovenija

Afera Mijič Stevanovića potisnila na dno lestvice. Kdo je pri vrhu?

Ljubljana, 26. 07. 2026 19.46 pred 36 minutami 2 min branja 43

Avtor:
24UR K.H.
Zoran Stevanović

Kako volivci tudi v luči afere Mijič ocenjujejo stranko Resnica, in kako delo četrte Janševe vlade? Kakšna so najnovejša strankarska oziroma politična razmerja v državi? Objavljamo rezultate najnovejšega merjenja političnega utripa v državi, ki so ga za našo medijsko hišo izmerili v Inštitutu Mediana.

V drugem merjenju v svojem mandatu je Janševa vlada izgubila nekaj podpore. Aktualno ministrsko ekipo podpira nekaj več kot tretjina vprašanih (36,8 odstotka), deset odstotnih točk vprašanih več (46,6 odstotka) pa ji nasprotuje. Ostali so neopredeljeni (16,6 odstotka).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med strankami stabilno podporo in s tem prvo mesto ohranja Janševa SDS. Če bi bile volitve danes, bi največja vladna stranka prepričala skoraj 23 odstotkov (22,9 odstotka) volivcev. S tem so povečali prednost pred Golobovo Svobodo, ki bi prepričala vsakega petega anketiranca (20,5 odstotka). Sledi trojček okoli Nove Slovenije (8,7 odstotka), Levica (7,0 odstotka) pa je za las prehitela Hanove Socialne demokrate (6,9 odstotka).

Sledijo Logarjevi Demokrati (4,8 odstotka), Stevanovićeva Resnica (3,5 odstotka) in SNS Zmaga Jelinčiča (2,1 odstotka). Podpora ostalih strank je razdrobljena v dobrih 6 odstotkih (6,2 odstotka).

Med neopredeljenimi skoraj vsak deseti vprašani (9,7 odstotka) ne ve, katero stranko bi izbral. Dobrih 6 odstotkov (6,2 odstotka) ne bi izbralo nobene. Ostali pa niso želeli odgovoriti (1,6 odstotka).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Preberi še Volivci o Mijiču: moral bi odstopiti

Kdo je odskočil, kdo padel?

Na lestvici politikov je prvo mesto že tradicionalno rezervirano za predsednico republike Natašo Pirc Musar. Drugo najboljšo povprečno oceno pa so volivci tudi tokrat podelili prvaku SD-ja Matjažu Hanu. Na tretje mesto se je tokrat uvrstil SDS-ov finančni minister Andrej Šircelj, ki je prehitel prvaka NSi Jerneja Vrtovca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdravstveni minister Tadej Ostrc je na šesetem mestu najbolje ocenjen član Demokratov. Za njim je notranji minister Franci Matoz, ki se je, glede na mesec prej, povzpel kar za 12 mest in se uvrstil pred predsednika vlade Janeza Janšo.

Prvak Demokratov Anže Logar je točno na polovici lestvice. Za njim pa poslanec Gibanja Svoboda Klemen Boštjančič.

Njegov strankarski šef Robert Golob je nazadoval na šestnajsto mesto.

Še mesti nižje sta sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko. Najslabšo oceno pa so volivci tokrat podelili prvaku Resnice Zoranu Stevanoviću.

mediana politika janševa vlada resnica

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KOMENTARJI43

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123soba
26. 07. 2026 20.28
Čez 20 let bo že bolje, ker slovenskega naroda ne bo več.
Odgovori
0 0
medvescak
26. 07. 2026 20.28
Volili ste-imejte🙃🙃🙃 Največja prevara množic so volitve! Itak vse vodijo svetovne korporacije. Vse se zmenijo v švici na gospodarskem forumu v Davosu. Ostali pajaci po svojih državah samo rezultirajo navodila .
Odgovori
0 0
laky71
26. 07. 2026 20.26
Bolj ko spremljaŝ te posle c parlamentu, bolj se zavedaš, da nam vlada mafija.
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
26. 07. 2026 20.25
Ce lahko Nafta obrrne Bravo lahko se Stevo izgubi kaksno stavo
Odgovori
0 0
Bella Ciao1
26. 07. 2026 20.23
Ampak Slovenijo bo vseeno pomagal potopiti v vseh pogledih
Odgovori
+1
3 2
nopino
26. 07. 2026 20.20
Če je stevanović padel na dnu lestvice je še vedno previsok. On jr zrel za dno dna, pa še mal nižje. Ko se bo zavedel bo prepozno
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+1
3 2
bc123456
26. 07. 2026 20.19
NIČ NOVEGA --- TO JE REZULTAT SLOVENSKE VLADAVINE 36 LET .-- DEŽELA KRINALNE VLADAVINE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+1
2 1
Vzorčen primer
26. 07. 2026 20.19
Kaj ni to opozicija?
Odgovori
-1
0 1
Nidani
26. 07. 2026 20.26
Ne.
Odgovori
0 0
Vrhovni poveljnik
26. 07. 2026 20.17
Če državljani ne najdemo načina, da očistimo politični prostor kriminalcev, se nam slabo piše.
Odgovori
+3
4 1
yss
26. 07. 2026 20.15
Dokler je tako, kot je, je tako, kot je. Potem bo drugače.. Vedno je upanje, da ljudje spregledajo in razumejo. To se je v zgodovini že večkrat zgodilo. Tudi slovenski, čeprav gre pri nas vse počasneje..
Odgovori
+1
2 1
PSIHOTERAPEVT
26. 07. 2026 20.15
Da se vedno ta resnica dobi 3% nekih glasov je bolano, kako zahojeni morajo biti ti ljudje :(.. Po vsem tem bi mene bilo sram, da bi tudi za kaksno anketo rekel, da bi dal glas resnici o0
Odgovori
+2
4 2
proofreader
26. 07. 2026 20.13
Levi veljaki so praktično izenačeni s Stevanovičem.
Odgovori
-2
4 6
nopino
26. 07. 2026 20.16
Reš je, tako močno sodeluje z levico, da se kar iskri. Bodi resen
Odgovori
-2
0 2
Pujček
26. 07. 2026 20.12
Janša je rekel, da se bori za Svobodo. Je le spoznal, da je Golobova pot boljša.
Odgovori
+5
7 2
Potouceni kramoh
26. 07. 2026 20.11
Vsak peti Slovenec je slaboumni kmet.Živel SDS.
Odgovori
-4
3 7
Prizemljen
26. 07. 2026 20.11
Ce pogledamo drugace imamo na vladi same kriminalce, Pacient bil zaprt, stevota so nagnali iz policije in bil kazensko preganjan,Mijic kriminalec in mi Slovenci so jih volili….to je sramota od sramote….kako jih ni sram,ta Pinokio laznivi Mijic, z Stevotom vred, kako dolgo jih bomo se prenasali, pozapreti bi jih morali
Odgovori
+4
8 4
proofreader
26. 07. 2026 20.12
Janša je bil po krivem zaprt in bo dobil visoko odškodnino.
Odgovori
-4
1 5
Žmavc
26. 07. 2026 20.10
Samo tako naprej. Brez popuščanja!
Odgovori
+0
3 3
tech
26. 07. 2026 20.09
Zakaj je sploh na lestvici, si ne zasluži niti zadnjega mesta.
Odgovori
+1
4 3
proofreader
26. 07. 2026 20.08
Golob, Mesec, Vrečko so daleč od vrha lestvice.
Odgovori
+3
6 3
biggie33
26. 07. 2026 20.08
Koga brigajo ankete 4 mesece po volitvah, povsem nepomembno.. Moč ljudem!!
Odgovori
+1
6 5
zibertmi
26. 07. 2026 20.04
graf si nekam zataknite.
Odgovori
-3
5 8
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