Afera Mijič Stevanovića potisnila na dno lestvice. Kdo je pri vrhu?

V drugem merjenju v svojem mandatu je Janševa vlada izgubila nekaj podpore. Aktualno ministrsko ekipo podpira nekaj več kot tretjina vprašanih (36,8 odstotka), deset odstotnih točk vprašanih več (46,6 odstotka) pa ji nasprotuje. Ostali so neopredeljeni (16,6 odstotka).

Med strankami stabilno podporo in s tem prvo mesto ohranja Janševa SDS. Če bi bile volitve danes, bi največja vladna stranka prepričala skoraj 23 odstotkov (22,9 odstotka) volivcev. S tem so povečali prednost pred Golobovo Svobodo, ki bi prepričala vsakega petega anketiranca (20,5 odstotka). Sledi trojček okoli Nove Slovenije (8,7 odstotka), Levica (7,0 odstotka) pa je za las prehitela Hanove Socialne demokrate (6,9 odstotka).

Sledijo Logarjevi Demokrati (4,8 odstotka), Stevanovićeva Resnica (3,5 odstotka) in SNS Zmaga Jelinčiča (2,1 odstotka). Podpora ostalih strank je razdrobljena v dobrih 6 odstotkih (6,2 odstotka).

Med neopredeljenimi skoraj vsak deseti vprašani (9,7 odstotka) ne ve, katero stranko bi izbral. Dobrih 6 odstotkov (6,2 odstotka) ne bi izbralo nobene. Ostali pa niso želeli odgovoriti (1,6 odstotka).