Afera Mijič Stevanovića potisnila na dno lestvice. Kdo je pri vrhu?

V drugem merjenju v svojem mandatu je Janševa vlada izgubila nekaj podpore. Aktualno ministrsko ekipo podpira nekaj več kot tretjina vprašanih (36,8 odstotka), deset odstotnih točk vprašanih več (46,6 odstotka) pa ji nasprotuje. Ostali so neopredeljeni (16,6 odstotka).
Med strankami stabilno podporo in s tem prvo mesto ohranja Janševa SDS. Če bi bile volitve danes, bi največja vladna stranka prepričala skoraj 23 odstotkov (22,9 odstotka) volivcev. S tem so povečali prednost pred Golobovo Svobodo, ki bi prepričala vsakega petega anketiranca (20,5 odstotka). Sledi trojček okoli Nove Slovenije (8,7 odstotka), Levica (7,0 odstotka) pa je za las prehitela Hanove Socialne demokrate (6,9 odstotka).
Sledijo Logarjevi Demokrati (4,8 odstotka), Stevanovićeva Resnica (3,5 odstotka) in SNS Zmaga Jelinčiča (2,1 odstotka). Podpora ostalih strank je razdrobljena v dobrih 6 odstotkih (6,2 odstotka).
Med neopredeljenimi skoraj vsak deseti vprašani (9,7 odstotka) ne ve, katero stranko bi izbral. Dobrih 6 odstotkov (6,2 odstotka) ne bi izbralo nobene. Ostali pa niso želeli odgovoriti (1,6 odstotka).
Kdo je odskočil, kdo padel?
Na lestvici politikov je prvo mesto že tradicionalno rezervirano za predsednico republike Natašo Pirc Musar. Drugo najboljšo povprečno oceno pa so volivci tudi tokrat podelili prvaku SD-ja Matjažu Hanu. Na tretje mesto se je tokrat uvrstil SDS-ov finančni minister Andrej Šircelj, ki je prehitel prvaka NSi Jerneja Vrtovca.
Zdravstveni minister Tadej Ostrc je na šesetem mestu najbolje ocenjen član Demokratov. Za njim je notranji minister Franci Matoz, ki se je, glede na mesec prej, povzpel kar za 12 mest in se uvrstil pred predsednika vlade Janeza Janšo.
Prvak Demokratov Anže Logar je točno na polovici lestvice. Za njim pa poslanec Gibanja Svoboda Klemen Boštjančič.
Njegov strankarski šef Robert Golob je nazadoval na šestnajsto mesto.
Še mesti nižje sta sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko. Najslabšo oceno pa so volivci tokrat podelili prvaku Resnice Zoranu Stevanoviću.
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