SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kdo je politik, ki je po volitvah prelomil največ obljub?

Ljubljana, 27. 04. 2026 19.05 pred 38 minutami 2 min branja 68

Avtor:
Nika Kunaver
Zoran Stevanović

Kdo je v prvih dneh po volitvah dokazal, da so obljube živa materija, ki se lahko zaradi pozicioniranja okoli nove oblasti hitro spremenijo? Kdo je politik, ki je prelomil največ obljub? V prvi javnomnenjski raziskavi po volitvah je Inštitut Mediana postavil dodatni vprašanji o verodostojnosti politikov in primernosti za drugo najpomembnejšo politično funkcijo v državi.

Povolilnega razočaranja je očitno kar nekaj. Po raziskavi, izvedeni med minulim torkom in četrtkom na vzorcu 722 sodelujočih, so med vprašanimi preverjali, kateri od predsednikov parlamentarnih strank je po njihovem mnenju v času oblikovanja nove vlade prelomil največ predvolilnih obljub.

Vsak tretji vprašani odgovarja, da je to Zoran Stevanović. Prvak Resnice, ki je kampanjo gradil na sporočilu "Mi smo drugačni", a očitno volivci menijo, da so prehitro začeli delovati kot vsi ostali.

Sledi mu predsednik vlade Robert Golob s Svobodo, zmagovalec volitev, ki je tudi očitno hitro razočaral del pričakovanj – tako vsaj misli vsak četrti vprašani. Tretji pa je Anže Logar, torej drugi poleg Stevanovića iz tako imenovanega desnosredinskega trojčka.

Sledi Janez Janša z že precej nižjim odstotkom, medtem ko ostali politiki očitno niso vzbudili izrazitejših negativnih odzivov.

Zelo poveden je tudi podatek, da 22 odstotkov vprašanih bodisi ne zaznava prelomljenih obljub bodisi o tem nimajo mnenja.

Kaj pa vprašani menijo o tem, da je Stevanović postal predsednik Državnega zbora? Se jim zdi primeren ali ne?

Lahko rečemo, da bo imel Stevanović kot predsednik Državnega zbora precejšen izziv z legitimnostjo v javnosti. Večina vprašanih ga namreč ocenjuje kot neprimernega za to funkcijo.

Skoraj dvakrat več je negativnih kot pozitivnih ocen. Kar 35 odstotkov vprašanih ga vidi celo kot popolnoma neprimernega predsednika DZ.

Glede na to, da je Stevanović po mnenju vprašanih prelomil največ obljub, menijo, da lahko vodi protest pred parlamentom, parlament pa bolj težko.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
alkimistos
27. 04. 2026 19.47
komijem se cufa ker so izgubili volitve in sedaj celi nervoni obtožujejo stevanoviča in Logarja ker se nočeta pridružiti uničevalcem Slovenije.. najbolje pe ja to da bi pšonovljene volitve prinesle popolnoma enak rezultat to pa še najbolj boli :)
ap100
27. 04. 2026 19.47
zakaj pa naše vrle predsednice niso uvrstili na seznam? a še ne vejo kako se je lagala?
macolagobec
27. 04. 2026 19.47
Pa po čem ocenjujejo Stevota? Saj še ni dobro začel, naredil pa do sedaj tudi ni nič slabega. Spomnite se Kloakočarke, ki je iz parlamenta naredila totalno štalo. In je bila primerna???
rok1211
27. 04. 2026 19.46
Janša ni delal niti enega dneva v življenju..dovolj povedanega.
curiousity1
27. 04. 2026 19.46
Stevan...še na sliki ne deluje zaupanja in spoštovanja vreden. Naj naredi uslugo sebi in svoji familiji in odstopi, preden se bo totalno blamiral z nevklapljanjem v parlament... Manire, prezenca,... tega pri njem ni...
kakorkoliže
27. 04. 2026 19.46
Dobro vas je Stevo scat peljal.
supergigi
27. 04. 2026 19.45
Levičarji hočeš nočeš boste morali sprejeti poraz, pa če je še tako težko. Desna sredina je dobila več glasov pa če vam je všeč ali ne. Če lahko sestavite vlado jo pa dajte lol!
IQ152
27. 04. 2026 19.43
Stevanović in Logar sta narodna izdajalca. Ostali lahko živijo brez slabe vesti.
kakorkoliže
27. 04. 2026 19.43
Kako kaj prisluhi, so bili akterji iskreni ali ne?
macolagobec
27. 04. 2026 19.45
Več kot iskreni. Vse drži 100% in zaradi tega se o tem ne debatira več! Režim ne pusti.
Damijanos
27. 04. 2026 19.43
Mi smo drugačni ! Ta slogan je vrhunski za njega ! Ker so res
Meter
27. 04. 2026 19.42
S čim se ukvarjate, popolnoma neverjetno, sprijaznite se in začnite delati tako, kot vsak normalen človek.
Prototip
27. 04. 2026 19.42
Dobr da ga imate,da maste kaj pisat...še kakšne gatke nosi morate zbezati ven..👍
FERDO9
27. 04. 2026 19.42
Brez anket se ve, da je to predsednik LAŽNICE in Doktor znanosti (vir FB) ZOKI kranjski! Še svoj cenik objavi pa bo o njem vse jasno!
kakorkoliže
27. 04. 2026 19.40
Golob je edino kar je naredil koristnega v štirih letih, da se je oženil.
Kritikizstajerske
27. 04. 2026 19.42
jansa pa se to ne
SLOMARK
27. 04. 2026 19.46
Kaj pa je tukaj koristnega🤔🤔🤔
macolagobec
27. 04. 2026 19.47
Janša ima to že nekaj časa narejeno.
ap100
27. 04. 2026 19.39
kako se reče človeku, ki pravi da bo podelil mandat tistemu, ki prinese 46 podpisov, in ga podeli tistemu ki jih morda še 40 nima, potem pa gre na tiskovno plj uvati po tistemu ki jih bo 46 morda celo nabral?
E.Nigma
27. 04. 2026 19.42
Dvoživkar
supergigi
27. 04. 2026 19.39
Naj vprašajo ljudi kako primerna je bila Klakočarjeva za predsednico parlamenta 🤣🤣
Kritikizstajerske
27. 04. 2026 19.42
jansa je najslabse ocenjen politik najvec let do sedaj tako da ne cvili
Buci in Bobo
27. 04. 2026 19.38
Stevo vam bo jemal besedo če ne bo proceduralno, golobajzarija.
seter73
27. 04. 2026 19.38
najbolje je da se 30% ovc ukvarja s tem kaj dela stranka ki je dobila 5%. Jasno to so zafustrirani levaki ki se ukvrjajo z vsem razen z svojim rezultatom ki je pogreb, poleg tega da so zavozili gospodarsto in finance v 4 letih, kar ni uspelo se nikomur in to samo zato da lenuhi in prevaranti bolje zivijo
Kritikizstajerske
27. 04. 2026 19.43
jokica oprana
E.Nigma
27. 04. 2026 19.37
Kdo je politik, ki je po volitvah prelomil največ obljub?. Jaz vem za enega, ki jih je pred volitvami. Z obljubo po odstopu. Ampak seveda to ni pomembno. To ni levičarsko. Levičarsko je kdo jih je največ. Pomembnost prelomljene obljube v tem primeru ne igra vloge. Vsaka podobnost z prisluhi je zgolj slučajna. Kriv je naročnik, ker ni obvestil, da jih snemajo. Poseg v zasebnost.
nelika123
27. 04. 2026 19.37
Golob je risal grafe navzgor ..ampak gre vse navzdol
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Kmetija
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
