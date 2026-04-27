Kdo je politik, ki je po volitvah prelomil največ obljub?

Povolilnega razočaranja je očitno kar nekaj. Po raziskavi, izvedeni med minulim torkom in četrtkom na vzorcu 722 sodelujočih, so med vprašanimi preverjali, kateri od predsednikov parlamentarnih strank je po njihovem mnenju v času oblikovanja nove vlade prelomil največ predvolilnih obljub.
Vsak tretji vprašani odgovarja, da je to Zoran Stevanović. Prvak Resnice, ki je kampanjo gradil na sporočilu "Mi smo drugačni", a očitno volivci menijo, da so prehitro začeli delovati kot vsi ostali.
Sledi mu predsednik vlade Robert Golob s Svobodo, zmagovalec volitev, ki je tudi očitno hitro razočaral del pričakovanj – tako vsaj misli vsak četrti vprašani. Tretji pa je Anže Logar, torej drugi poleg Stevanovića iz tako imenovanega desnosredinskega trojčka.
Sledi Janez Janša z že precej nižjim odstotkom, medtem ko ostali politiki očitno niso vzbudili izrazitejših negativnih odzivov.
Zelo poveden je tudi podatek, da 22 odstotkov vprašanih bodisi ne zaznava prelomljenih obljub bodisi o tem nimajo mnenja.
Kaj pa vprašani menijo o tem, da je Stevanović postal predsednik Državnega zbora? Se jim zdi primeren ali ne?
Lahko rečemo, da bo imel Stevanović kot predsednik Državnega zbora precejšen izziv z legitimnostjo v javnosti. Večina vprašanih ga namreč ocenjuje kot neprimernega za to funkcijo.
Skoraj dvakrat več je negativnih kot pozitivnih ocen. Kar 35 odstotkov vprašanih ga vidi celo kot popolnoma neprimernega predsednika DZ.
Glede na to, da je Stevanović po mnenju vprašanih prelomil največ obljub, menijo, da lahko vodi protest pred parlamentom, parlament pa bolj težko.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.