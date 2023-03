Kdo je poškodoval ventil, zaradi katerega je iz bioplinarne iztekla črna gošča?

Inšpektorica za okolje je v ponedeljek opravila izredni inšpekcijski nadzor v bioplinarni Lendava, kjer se je v soboto izlila neznana črna snov, ki je močno smrdela. Ugotovila je, da se je snov izlila iz fermentorja zaradi prisilnega odprtja in poškodovanja glavnega ventila, počene medenine in odvitih vijakov na ventilu. "Na vratih fermentorja z oznako F6 je bilo poškodovano tesnilo, ki ga je po navedbah oskrbnika bioplinarne poškodoval neznani povzročitelj," so danes zapisali na Inšpektoratu RS za okolje in energijo.

Ugotovila je tudi, da je neznani povzročitelj na objektu izklopil transformacijsko postajo za lastno rabo. S tem, ko je bila odklopljena električna energija, avtomatsko oziroma samodejno zapiranje ventilov na fermentorjih ni delovalo.

Ker so gasilci IGE Nafta ventil z uporabo precejšnje sile zaprli že v soboto, snov iz bioplinarne v času pregleda inšpektorice ni več iztekala, bile pa so vidne sledi izpuščanja snovi iz fermentorja bioplinarne na asfaltno površino pred fermentorjem, na bližnje kmetijsko in navzdol po brežini potoka Kopica na južni strani bioplinarne. "V potoku Kopica je bilo dolvodno moč opaziti površinske pene, zadržane med vodno vegetacijo. Voda v potoku pa je bila v delu, kjer je bilo zaznati sled izpusta, že bistra in brez vonja. Tudi drugje, na kmetijskem zemljišču in asfaltni površini ni bilo več opaziti zadržane tekočine oziroma snovi iz bioplinarne," so še zapisali na inšpektoratu.

Po navedbi oskrbnika bioplinarne naj bi iz bioplinarne izteklo nekje 100 do 200 kubičnih metrov snovi, po navedbah policijske uprave Murska Sobota pa od 200 do 300 kubičnih metrov.