Kdo je posredoval novinarska vprašanja spletni strani blizu stranke SDS?

Dodali so, da njihova služba za strateško komuniciranje svoje delo opravlja strogo profesionalno. " Vedno se trudimo, da z novinarji ohranjamo profesionalen in korekten odnos. Naše korespondence z novinarji nikoli nismo posredovali drugim medijskim hišam ali komerkoli drugemu, ki ga novinarska vprašanja niso zadevala, in tega se bomo držali tudi v prihodnje."

Kot so pojasnili, je služba za strateško komuniciranje ministrstva za obrambo tako kot za vsa novinarska vprašanja tudi za ta odgovore pripravila po ustaljenem postopku. Vprašanja so bila razposlana pristojnim za pripravo odgovorov. " Po pridobitvi predlogov za odgovore smo za vas in druga dva novinarska kolega pripravili končni odgovor ministrstva in vam ga še isti dan odposlali."

Ko smo Mors povprašali, kako se je lahko zgodilo, da se je naše novinarsko vprašanje znašlo v rokah omenjene spletne strani, so nam sporočili, da odgovora na to nimajo. " Zagotavljamo pa vam, da nihče iz Službe za strateško komuniciranje Ministrstva za obrambo novinarskih vprašanj, ki so prispela na elektronski naslov službe, ni posredoval omenjenemu portalu."

Enako so očitno storili tudi novinarji Večera in portala Svet 24, danes pa je medij blizu stranke SDS na svojem portalu elektronska novinarska vprašanja, naslovljena na Mors, javno objavil, prav tako je objavil posnetek zaslona z elektronskimi naslovi novinarjev. Ob tem so zapisali, da gre za "medijski kartel na daljinsko upravljanje".

Podoben primer se je naši novinarki zgodil pred mesecem dni

To pa žal ni edini primer spornega posredovanja novinarskih vprašanj nepooblaščenim osebam, ki ga je bila deležna naša medijska hiša. Pred približno mesecem dni je naša novinarka na Policijo poslala novinarsko vprašanje in zahtevo po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki se je nanašala na spremni dopis zaključka predkazenskega postopka zoper nekdanjega podpredsednika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Dan pozneje se je celotna vsebina njenega elektronskega sporočila znašla na Twitterju – objavil jo je nekdo z lažnim profilom. Posledično je naša novinarka generalnega direktorja Policije Antona Olaja pozvala, naj uvede interni nadzor in ugotovi, kdo je bil z vsebino seznanjen in kdo je to lansiral nepooblaščenim osebam.

S Policije so nam tedaj odgovorili, da so na podlagi podatkov, zbranih obvestil, prijave ali zaznave odklonskega pojava ali ravnanja uvedli notranjevarnosti postopek. "V Policiji pri komuniciranju z mediji ravnamo profesionalno in odgovorno ter pri obveščanju javnosti upoštevamo veljavne predpise in strokovne standarde," so zatrdili.

Novinarka je podala tudi kazensko ovadbo, tako da Specializirano državno tožilstvo v zvezi s tem primerom vodi predkazenski postopek zoper neznano osebo zaradi zlorabe položaja.

Informacijski pooblaščenec bo uvedel nadzor

Na uradu informacijskega pooblaščenca so povedali, da bodo v zvezi z objavo elektronskih naslovov novinarjev, ki so pošiljali vprašanja na ministrstvo za obrambo, uvedli inšpekcijski postopek. Kot so pojasnili, gre pri tem za obdelavo osebnih podatkov po splošni uredbi o varstvu podatkov.

DNS: Gre za poskus diskreditacije novinarjev

V Društvu novinarjev Slovenije pravijo, da so ogorčeni nad dejstvom, da so uslužbenci Morsa portalu posredovali ne le vsebino novinarskih vprašanj, pač pa tudi posnetek zaslona z elektronskimi naslovi.

V preteklosti so nekatere institucije in posamezniki že objavljali novinarska vprašanja in odgovore nanje, vendar na svojih komunikacijskih kanalih. Društvo je takšno prakso označilo kot problematično, saj je lahko manever tistih, o katerih novinarji poročajo, da zmanjšajo odmevnost določenega medijskega poročanja.

Kot opozarjajo, "gre za zlorabo poslanih vprašanj z namenom poskusa diskvalifikacije novinarjev in medijev, ki so jih poslali". Po njihovem mnenju gre za naklepno dejanje, vprašanja pa so bila posredovana zato, da bi avtor na podlagi njihove vsebine izpeljal sklep, da gre za usklajeno akcijo novinarjev in jih s tem poskušal diskreditirati.

Dogajanje spremljajo z največjo mero zaskrbljenosti in se sprašujejo, kakšno novo zlorabo bodo novinarji še doživeli.