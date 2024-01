Kdo je pred parlament postavil gomile?

Gomile pred parlamentom državi najbrž sporočajo to, kar mnoge organizacije govorijo in pozivajo že od začetka vojne Izraela in Hamasa v Gazi. Konec nasilja in ubijanja. Časnik Mladina je objavil tudi peticijo "DOST JE", ki jo je do sedaj podpisalo več kot dva tisoč ljudi, podpisniki pa vlado premierja Roberta Goloba pozivajo, naj prekine diplomatske stike z Izraelom in iz njega odpokliče slovenske predstavnike, naj se zavzame za sankcije na ravni Evropske unije in se pridruži tožbi na Meddržavnem sodišču v Haagu proti Izraelu.