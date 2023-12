Kdo je prejel kazensko ovadbo zoper Lindava in Bobnarjevo?

Potem ko je revija Reporter minuli teden poročala, da naj bi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) pred dvema tednoma zaradi suma izdaje tajnih podatkov na državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper nekdanjo ministrico za notranje zadeve Bobnarjevo in nekdanjega v. d. generalnega direktorja Policije Lindava, so prejem take ovadbe za zdaj za STA zanikali tako na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani kot na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT). "Na Posebnem oddelku SDT nismo prejeli kazenske ovadbe Sove zoper imenovani osebi," so navedli na slednjem.

Na dodatna vprašanja o tem, ali so morda prejeli zgolj naznanilo, ovadbo od koga drugega, ali morda obravnavajo zadevo po uradni dolžnosti, pa so navedli, da "v skladu s 1. členom zakona o tajnih podatkih državno tožilstvo, tako kot drugi državni organi, ne more in ne sme komentirati primerov, ki so povezani s tajnimi podatki".

Da zadeve ne obravnavajo, so nam sporočili tudi z vrhovnega tožilstva.