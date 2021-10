Kdo je prejemnik nagrade "Najboljši hotel v Sloveniji 2021"?

Hotel Kempinski Palace Portorož je bil nagrajen s prestižno nagrado s strani »World Travel Awards 2021«, kjer je bil imenovan kot »Best hotel in Slovenia 2021« oz. Najboljši hotel v Sloveniji za leto 2021 .

Kai Behrens, Generalni manager hotela ob prejetju nagrade sporoča »V prvi vrsti je ta nagrada velika pohvala za izjemno delo, ki ga opravljajo sodelavci v hotelu. Ponosen sem, da imamo močan kolektiv, ki diha in živi s hotelom ter deluje na izjemnem nivoju. Brez njih, ta nagrada ne bi bila mogoča .«, ob tem pa dodaja, da je »takšna nagrada, predvsem po tako težki sezoni za nas izjemen uspeh, saj nam vsem v hotelu prinaša dodaten zagon za trdo, kvalitetno in še bolje opravljeno delo tudi v prihodnje«, a da ne mislijo spati na lovorikah, temveč nadaljevati trdo delo tudi v prihodnje »največja nagrada nam je zadovoljstvo naših gostov ter njihova pozitivna povratna informacija o njihovem bivanju pri nas.«

Ustanovljene leta 1993, World Travel Awards (WTA) nagrade stremijo k večji prepoznavnosti, nagrajevanju in proslavljanju odličnosti v vseh ključnih sektorjih potovalne, turistične in gostinske industrije. Sistem glasovanja deluje na bazi elektronskega glasovanja neodvisnih glasovalcev s celega sveta; tako širše javnosti kakor storkovnjakov s področja turizma. Danes je blagovna znamka WTA svetovno priznana kot znak odličnosti v industriji.

Unovčite bone ter rezervirajte vaše razvajanje v 5-zvezdičnem portoroškem hotelu, kjer lahko izkusite vse od wellness razvajanja pa do kulinaričnih doživetij. Jesen je prav tako idealen čas za raziskovanje Istre in destinacije Piran – Portorož: tartufi, vino, olivno olje in dolgi sprehodi ob morju.

