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Slovenija

Kdo je prestopil mejo političnega obračunavanja?

Ljubljana, 01. 07. 2026 22.45 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Alenka Bratušek in Marko Lotrič

Alenko Bratušek je doletela kazenska ovadba, zaradi katere v politiki padajo težke besede. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in ministrica Monika Kirbiš Rojs ji očitata zlorabo položaja predsednice Komisije za nadzor javnih financ, po tem ko je s sklicem in vodenjem seje omogočila obravnavo zadeve, za katero ta komisija po poslovniku državnega zbora ni pristojna. Bratuškova pa je predlagala, da računsko sodišče izvede revizijo poslovanja stranke Fokus od njenega vpisa v register političnih strank do parlamentarnih volitev marca letos. Kdo je prestopil mejo političnega obračunavanja? Se bo bitka iz parlamenta preselila na sodišče?

Na vprašanje, zakaj meni, da nekateri mislijo, da so nekateri nad zakonom, je poslanka Gibanja Svoboda Alenka Bratušek komentirala, da "toliko arogance in pokroviteljstva, kot smo ga bili s strani gospoda Lotriča deležni člani Komisije za nadzor javnih financ na tisti seji, sama še nisem doživela in dejstvo je, da pri porabi javnih sredstev nedotakljivih ni". Prepričana je, da niti en sam sklep ne pravi, da je šlo karkoli narobe. "Mi želimo, da računsko sodišče in KPK preverita, ali je državni svet skozi določene pogodbe financiral stranko Fokus," je dejala, saj se ji zdi to nujno potrebno in osnovna naloga komisije za nadzor javnih financ. "Gre za 51.500 evrov, ki jih je s strani državnega sveta dobil gospod Miro Petek, osem tisoč evrov za pogodbo, da posodobi seznam glasil društev, združenj in podjetij," je izpostavila, ob tem pa dodala, da je še dodatnih 8.000 evrov dobil, da enako preveri občinska glasila.

Stranka Fokus ni neka zasebna združba, so politična organizacija, je še dejala. "Volilkam in volivcem je treba znati povedati, kako se porablja denar. Namestnik je bil na seji prisoten. Da računsko sodišče njih ne more revidirati, se je odločil gospod Lotrič," je dejala. Zdi pa se ji zanimivo, da so finančno poročilo v stranki Fokus po tisti seji konkretno popravili, je še dodala.

Predsednik Fokusa Marko Lotrič je dejal, da je takšno zavajanje od Bratuškove pričakoval: "Ne samo to, da sva naznanila sum kaznivega dejanja. Kazenska ovadba je več kot utemeljena. Tri leta že poslušam stalne napade, ki jim je enkrat treba reči ne." Vsi pregledi KPK in vsa pravna mnenja so po njegovih besedah dali prav njihovemu delu, prav tako predsedniku državnega sveta, generalni sekretarki in obema v stranki Fokus Marka Lotriča.

Komisija za nadzor javnih financ je po njegovem mnenju prekoračila pooblastila. "93. člen poslovnika državnega zbora jasno opredeljuje, da lahko KNJF pregleduje le javne porabnike. Stranka Fokus Marka Lotriča ni javni porabnik, niti centa ni dobil do volitev v letošnjem letu. Pač pa smo za vsako aktivnost, ki smo jo izvajali, plačali sami," je zatrdil Lotrič.

Kako je soočenje potekalo v nadaljevanju, si poglejte v zgornjem videoposnetku!

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