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Kdo je Rusinja, ki je bila med nesrečo v vozilu z Natašo Pirc Musar?

Ljubljana, 06. 08. 2026 22.46 pred 3 dnevi 3 min branja 260

Avtor:
Nuša Dekleva
Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivoluckaja

Kdo je prijateljica predsednice Nataše Pirc Musar, Rusinja Viktorija Krivolucka, ki je bila z njo udeležena v nesreči službenega vozila, in kakšne so njene povezave z zakoncema Pirc Musar?

Dolgoletni prijateljici, športni sotekmovalki v bovlingu in tudi poslovni partnerici. Povezave med Viktorijo Krivolucko ter predsednico republike Natašo Pirc Musar in njeno družino po javno dostopnih podatkih segajo skoraj dve desetletji nazaj. V tem času je Krivolucka prevzela več pomembnih vlog v podjetjih, povezanih z družino Musar, nazadnje pa še mesto računovodkinje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

"Če pogledam svojo lansko bilanco za sindikat državnih organov, je pod njo kot odgovorna oseba podpisana prav ona. Tega pa nihče drug kot računovodja ne more podpisati, tako da je dejansko v funkciji računovodje sindikatov celega sistema v Zvezi svobodnih sindikatov," razlaga predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk.

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Krivoluckaja je kot računovodkinja zaposlena od začetka leta 2025. Iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije so nam sporočili, da se je na razpis prijavila skupaj s približno 60 kandidati, po dveh krogih razgovorov pa je bila izbrana zaradi izkazanega strokovnega znanja. Ob tem poudarjajo, da pri njeni zaposlitvi ni bilo nobenega posredovanja ali priporočila Urada predsednice republike Nataše Pirc Musar ali kogarkoli drugega.

"Vsak računovodja ima pač zelo podroben pogled v naše finance, v katerih z gotovostjo trdim, da ničesar ne prikrivamo ali skrivamo. Pa vendar je nek slab občutek, če nekdo, ki je toliko povezan z večjimi pravnimi osebami, deluje in opravlja tudi druge službe. Da pa mora ravno pri nas biti tudi računovodja," pravi Verk.

Kakšne so njene povezave?

Leta 2010 je Viktorija Krivolucka postala prokuristka podjetja Net Produkcija, ki ga je ustanovila Nataša Pirc Musar.

Istega leta je bila, kot je poročal Reporter, pravnomočno obsojena na enoletno zaporno kazen zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, v kateri je umrl motorist, sama pa je po nesreči pobegnila.

Kasneje so mediji poročali, da je vodila računovodstvo v Odvetniški družbi Pirc Musar, iz poslovnih evidenc pa je razvidno tudi, da je bila likvidacijska upraviteljica Inštituta za zasebnost in dostop do informacij, Info hiše.

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Danes je prokuristka družbe Ruska dača, povezane z Alešem Musarjem. O poslovanju Ruske dače je poročal tudi portal Necenzurirano in Reporter. Po njihovih navedbah je del sredstev za predčasno poplačilo posojila Ruske dače tri dni po zaprisegi predsednice prišel iz večmilijonskega nepremičninskega posla Aleša Musarja, katerega kupec je bil poljski vlagatelj in nekdanji poslanec Cezary Smorszczewski, ki je bil vpet v poslovno omrežje ruskega oligarha Mihaila Fridmana, ki je od začetka ruske invazije na Ukrajino na seznamu sankcij Evropske unije.

Ruska dača je hkrati 51-odstotna lastnica podjetja Net Pro Shop, preostalih 49 odstotkov pa je v lasti Krivolucke, ki je tudi njegova prokuristka. Podjetje prodaja opremo za bovling.

Slovensko državljanstvo ima že približno desetletje. Po javno objavljenih informacijah naj bi ga pridobila z izredno naturalizacijo, ki omogoča hitrejšo pridobitev državljanstva tujcem, če je to v interesu države zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih ali drugih nacionalnih razlogov.

Na vprašanje, kakšni so bili razlogi v njenem primeru, so nam na Ministrstvu za notranje zadeve odgovorili: "Zaradi varstva osebnih podatkov informacij ne moremo posredovati."

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KOMENTARJI260

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
landrick landrick
08. 08. 2026 12.33
Vse smrdi na koruptivnost Musarce!
Odgovori
+3
3 0
solo55
07. 08. 2026 16.56
In kaj dela pri nas SOVA. Temeljito vse skupaj spremlja in čaka, da jih tuja obveščevalna obvesti o vohunjenju v Sloveniji.
Odgovori
+4
4 0
Smuuki
07. 08. 2026 16.20
Pogrešam aktivnosti sove. So tudi v sovi del hobotnice? Je ta nesreča pokazala česar niso imeli namena pokazati? Še najmanj je razbita pločevina. To kaj se dogaja v dvoru predsednice je pa za veliko večino presenečenje. Kdo se tam giblje, od kje je, komu vodi računovodstvo? Predsednica in sindikati so zlizani to je zame velika novost. V pravnih osebah kjer se pretaka veeeliko denarja računovodstvo vodi rusinja. Zakaj že? Kaj je treba skriti slovenskemu človeku, kaj je treba skriti slovenski javnosti? Ista računovodkinja vodi računovodstvo musar oligarhiji. Kar veliko naključij je priplavalo na dan
Odgovori
+5
5 0
Gamser
07. 08. 2026 16.09
Matoz kje si, v Kopri?
Odgovori
-1
0 1
Gamser
07. 08. 2026 16.05
Rusinja Viktorija je imela tisti dan veliko nalog, tudi da obdela Pogija, samo kaj bi njegova dečva rekla. Dobro , da se to ni zgodilo, ker bi Komenda postala rondo Viki
Odgovori
+1
1 0
Arlo
07. 08. 2026 16.02
Nekaj nam skrivata Fajonka in Golob. Nekaj kar je ostalo skrito našim očem. Nekaj iz black cube posnetkov.
Odgovori
+4
4 0
Biba leze biba gre
07. 08. 2026 15.57
Zdaj mi je jasno,zakaj je Musarca hotela imeti svoje varovanje, ki ni povezano s policijo. Da ne bi vedeli, kaj počne v prostem času njena družina in s kom se družijo.
Odgovori
+7
8 1
Kardinal v Kristusu
07. 08. 2026 15.52
Težko bi pričakovali, da bi šlo za izraelsko državljanko. Z njimi se druži samo desnica.
Odgovori
-4
1 5
Biba leze biba gre
07. 08. 2026 15.49
Sami lopovi, ki prodajajo Slovenijo tujcem in se poklanjajo tujim interesom. Kak bo ostalo otrokom, vse bo prodano in pod tujim interesom. Da predsednici ni mar za Slovenijo in njene interese. Da njen mož prodaja slovenska podjetja. To je lopovšcina. Tako ljudje ne bi smeli biti na oblasti.
Odgovori
+6
6 0
Kardinal v Kristusu
07. 08. 2026 15.48
Ko se bomo nehali deliti na leve in desne bomo spoznali, da se delimo zgolj na elito in rajo... In elita se tega boji.
Odgovori
-1
3 4
Arlo
07. 08. 2026 15.42
Za nič ne odgovarjaja ta elita. Kaj vse prihaja ven... Mamila, smrt motorista,...
Odgovori
+8
8 0
Pinokio
07. 08. 2026 15.42
Vse predispozicije za krta, ki se znajo na lep način vplesti v našo družbo in jih naši hvalijo kako dobri ljudje so. Sicer taki tudi zgledajo, kaj je pa v ozadju, pa nikogar ne zanima.
Odgovori
+2
2 0
landrick landrick
08. 08. 2026 12.35
Res je... Dol z Musarco!
Odgovori
+1
1 0
ReAnDa
07. 08. 2026 15.19
Če bi se to zgodilo pred črno kocko, bi bili bankomati še celi.
Odgovori
-3
0 3
Potouceni kramoh
07. 08. 2026 15.13
Slovenski politiki se samo še norčujejo iz ubogega slovenskega naroda.Imajo nas za čiste norčke.
Odgovori
+7
7 0
Smuuki
07. 08. 2026 15.07
Kdo je resnična predsednica? Nataša ali njena prijateljica iz rusije? Vsak dan več je indicev da je nataša le izposojen obraz za javnost in odloča "prijateljica" zelo podobno je bilo s titom. Njegova izguba prsta v titanu je izginila in ga je nadomestil ruski dvojnik. Zgodovina se ponavlja. Smola za nas da smo ves čas v krempljih rusije
Odgovori
+8
8 0
Vakalunga
07. 08. 2026 15.03
Prometna nesreča predsednice Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec je odprla vprašanje morebitne ustavne obtožbe, ki bi po opozorilih nekdanjega ustavnega sodnika Petra Jambreka in nekaterih pravnikov lahko temeljila na sumu nacionalnovarnostnega in obveščevalnega tveganja zaradi tesnih vezi z rusko državljanko Viktorijo Krivoluckajo (huje poškodovano sopotnico), državo agresorko v Ukrajini, ter na vprašanju, kako je ta – kljub pravnomočni obsodbi na enoletno zaporno kazen – pridobila slovensko državljanstvo oziroma potni list, čeprav Zakon o državljanstvu Republike Slovenije takšnim osebam naturalizacijo izrecno preprečuje.
Odgovori
+9
9 0
DK48
07. 08. 2026 14.41
Najbolj poštena in najbolj pravična gospa v Sloveniji.Mladi se lahko zgledujejo po njej.
Odgovori
-4
3 7
minkica91
07. 08. 2026 14.53
ne moreš verjet, kako eni verjamejo natolcevanju o neki poštenosti nekoga, ki ima milijone, pa ni zadel na tomboli.
Odgovori
+9
9 0
Biba leze biba gre
07. 08. 2026 14.39
Ruska vohunka ima torej dostop do občutljivih informacij do precedničinega kabineta. In dosto do računovodstva javne uprave. In prodaja slovenska podjetja. Mislim, da bi tukaj morali zvoniti vsi alarmi. Zloraba precedničinega položaja v položaj drugih tujih interesov.
Odgovori
+14
14 0
mptour
07. 08. 2026 14.32
Samo da Black cube ni več problem.
Odgovori
-1
4 5
buco2222
07. 08. 2026 14.16
vohunka
Odgovori
+12
13 1
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