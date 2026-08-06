Kdo je Rusinja, ki je bila med nesrečo v vozilu z Natašo Pirc Musar?

Dolgoletni prijateljici, športni sotekmovalki v bovlingu in tudi poslovni partnerici. Povezave med Viktorijo Krivolucko ter predsednico republike Natašo Pirc Musar in njeno družino po javno dostopnih podatkih segajo skoraj dve desetletji nazaj. V tem času je Krivolucka prevzela več pomembnih vlog v podjetjih, povezanih z družino Musar, nazadnje pa še mesto računovodkinje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. "Če pogledam svojo lansko bilanco za sindikat državnih organov, je pod njo kot odgovorna oseba podpisana prav ona. Tega pa nihče drug kot računovodja ne more podpisati, tako da je dejansko v funkciji računovodje sindikatov celega sistema v Zvezi svobodnih sindikatov," razlaga predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk.

Krivoluckaja je kot računovodkinja zaposlena od začetka leta 2025. Iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije so nam sporočili, da se je na razpis prijavila skupaj s približno 60 kandidati, po dveh krogih razgovorov pa je bila izbrana zaradi izkazanega strokovnega znanja. Ob tem poudarjajo, da pri njeni zaposlitvi ni bilo nobenega posredovanja ali priporočila Urada predsednice republike Nataše Pirc Musar ali kogarkoli drugega. "Vsak računovodja ima pač zelo podroben pogled v naše finance, v katerih z gotovostjo trdim, da ničesar ne prikrivamo ali skrivamo. Pa vendar je nek slab občutek, če nekdo, ki je toliko povezan z večjimi pravnimi osebami, deluje in opravlja tudi druge službe. Da pa mora ravno pri nas biti tudi računovodja," pravi Verk.

Kakšne so njene povezave?

Leta 2010 je Viktorija Krivolucka postala prokuristka podjetja Net Produkcija, ki ga je ustanovila Nataša Pirc Musar. Istega leta je bila, kot je poročal Reporter, pravnomočno obsojena na enoletno zaporno kazen zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, v kateri je umrl motorist, sama pa je po nesreči pobegnila. Kasneje so mediji poročali, da je vodila računovodstvo v Odvetniški družbi Pirc Musar, iz poslovnih evidenc pa je razvidno tudi, da je bila likvidacijska upraviteljica Inštituta za zasebnost in dostop do informacij, Info hiše.