Kdo je slovenski dobavitelj Hoferja, ki dnevno razbije 5000 jajc?

Čeprav kupci nekaterih znanih blagovnih znamk morda ne bodo več našli v Hoferju, je to priložnost za mnoge slovenske dobavitelje, da obseg sodelovanja razširijo na področju oblikovanja trgovskih blagovnih znamk. O 15-letnem sodelovanju s Hoferjem je spregovorila Ema Pogačar, lastnica in direktorica podjetja Conditus, ki na Hrušici peče edinstvene Blejske kremšnite. Kako so se ji poti s Hoferjem sploh prekrižale? So izdelki pod znamko trgovca res enako kakovostni?

Ema Pogačar, lastnica in direktrica podjetja Conditus

Partnerstvo, ki je omogočilo rast

Podjetje Conditus že od ustanovitve leta 2009 gradi svojo zgodbo na eni ključni vrednoti: brezkompromisni kakovosti. "Želeli smo delati izdelek, ki bi bil res dober, a začeli smo skromno," pravi Pogačar: "Oskrbovali smo okoliške gostilne, nato pa je sodelavka Hoferja prišla k nam po kremšnite za svoj rojstni dan in oblikovala se je ideja, da bi bil to mogoče zanimiv izdelek za trgovino."

Kar se je začelo kot poskusno sodelovanje, je hitro preraslo v dolgoročno partnerstvo, ki podjetju danes omogoča stabilno poslovanje . "Najprej smo sklenili sodelovanje za 3 mesece, ga podaljšali za leto dni, kupci pa so v tem času izdelek odlično sprejeli," dodaja. Začelo nas je sedem, po zaslugi sodelovanja s Hoferjem pa smo se lahko razširili in odpirali dodatna delovna mesta. Prej smo bili zelo odvisni od sezone, danes pa lahko delo načrtujemo. 15-letno sodelovanje nam je tako prineslo konstantnost – konstantno delo, konstantno rast. Iskreno, sodelovanje je odlično. Hofer pa v tej zgodbi ne nastopa le kot naročnik z zahtevami, temveč tudi kot partner, ki spodbuja razvoj podjetja Conditus kot svojega dobavitelja. Pri sodelovanju s trgovcem Pogačar posebej ceni plačilno disciplino, ki omogoča, da v podjetju lažje načrtujejo delo in jim prinaša zanesljivost v času, ko so razmere na trgu vse bolj nepredvidljive: "Plačila so vedno redna. V vseh letih je le enkrat prišlo do zamude – in še takrat smo prejeli opravičilo. To za naše podjetje pomeni ogromno. Stroški dela se dvigujejo in imeti moraš zagotovljena plačila, da veš, kako boš preživel."

Kljub pritisku dobaviteljev ne odstopajo od kakovosti

Poslovanje v teh burnih časih, kot poudarja sogovornica, ni enostavno: "V zadnjem obdobju so naši dobavitelji pritiskali z dvigi cen surovin. Kljub temu smo se odločili, da ne bomo spustili kakovosti. Še vedno uporabljamo najboljše sestavine, od moke in jajc do smetane, masla ali mleka, in absolutno takoj opazimo, če je pri kateri od sestavin kakšna razlika, odstopanje v okusu ali kakovosti."

Jasne zahteve glede kakovosti, sledljivosti in varnosti pa ima tudi Hofer, ki je podjetje med drugim spodbudil k uvedbi naprednih standardov. "Na Hoferjevo pobudo smo pridobili IFS standard na najvišjem nivoju, ki ga ohranjamo še danes," izpostavlja direktorica. Glede kakovosti tudi poudarja, da so vsi izdelki, ki so na voljo v trgovinah Hofer, izdelani na povsem enak način in iz istih sestavin, kot ostali izdelki, ki nastajajo pri njih . Kakovost namreč postavljajo izjemno visoko: "Vedno želimo, da gre od nas le najboljše."

Vse pripravljajo ročno in iz lokalnih sestavin

Conditusove Blejske kremšnite, najbolj prepoznaven izdelek podjetja, nastajajo po postopkih, ki zahtevajo čas, natančnost in izkušnje. Ključna je priprava kreme iz pravih sestavin – ne iz praškov, temveč iz svežih jajc, ki jih vsakodnevno porabijo tudi do 5.000. Ubijajo jih ročno in skrbno ločujejo rumenjake od beljakov. Ta jajčna krema mora biti rahla, puhasta in zračna, zato jo še danes mešamo ročno, pojasnjuje Pogačar. Tudi testo pripravljajo in vlečejo na roke. Pri sestavinah ostajajo zvesti lokalnemu okolju. Uporabljajo izključno slovensko mleko, maslo, moko in smetano, kar dodatno krepi domačo dobavno verigo.

Tradicija, ki jo potrjujejo ljudje

"Čeprav živimo v času avtomatizacije, v Conditusu verjamemo, da vrhunske slaščice še vedno zahtevajo človeški dotik. Vsak, ki dela ročno, v izdelek doda svojo energijo. Brez ljudi tak izdelek ne bi bil enak," poudarja Pogačar. Zaposleni so zanjo ključni del zgodbe podjetja – ne le kot delovna sila, temveč kot nosilci znanja, izkušenj in kakovosti, pravi. Podjetje s sedežem na Hrušici zaposluje lokalno prebivalstvo, v ekipi pa je polovica žensk in polovica moških. "Naši zaposleni v kremšnite preprosto vlagajo dušo in srce. Prav zaradi njih so slaščice takšne, kot so," jim je za prispevek hvaležna Pogačar.

Hofer odprl vrata na avstrijski trg

Danes Conditus za Hofer proizvaja več izdelkov – poleg Blejskih kremšnit tudi štrudlje in šamrole – pri čemer ostajajo zvesti svoji filozofiji: manj izdelkov, a vrhunske kakovosti. Ob tem razmišljajo tudi o širjenju na tuje trge. Hofer jim je že odprl vrata v Avstrijo, želijo pa si še širitve na preostanek območja nekdanje Avstroogrske, kjer je kremšnita prepoznana in priljubljena. "Naši izdelki so vsak dan sveži, zato so bližnji trgi za nas ključni. Oskrbovali pa bi lahko tudi bolj oddaljene trge, saj smo razvili tudi zamrznjene izdelke, ki so enako vrhunski, njihov rok trajanja pa je daljši," pojasni sogovornica.

Blejske kremšnite večkrat okronane

Blejska kremšnita je bila leta 2015 na Expu v Milanu izbrana med 10 top slaščic na svetu, Gospodarska zbornica Slovenije pa jim je že pet let zapored podelila ne le zlato priznanje, temveč čisto petko, že dve leti zapored pa so tudi prejemniki znaka Zvezda kakovosti. "Imamo tudi certifikat Bled local selection," se še pohvali Pogačar. Zgodba podjetja Conditus in Hoferja je primer, kako lahko sodelovanje med trgovcem in dobaviteljem preraste v dolgoročno partnerstvo, ki temelji na zaupanju, kakovosti in skupni rasti. Takšna partnerstva ne ustvarjajo vrednosti le za podjetja, temveč tudi za kupce, ki na policah najdejo kakovostne izdelke slovenskega izvora, za katerimi stojijo ljudje, znanje in predanost.

