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Slovenija

Kdo je streljal pred gostinskim lokalom in zakaj?

Ljubljana, 06. 06. 2026 19.40 pred 26 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Tanja Volmut
Slovenska policija

Na območju Šmartnega pod Šmarno goro v Ljubljani so domačini slišali več strelov. Več oseb naj bi se na parkirišču enega od tamkajšnjih lokalov sprlo, nato naj bi odjeknili streli. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da je bila v streljanju ena oseba lažje poškodovana in da dogodek intenzivno preiskujejo.

Uradnih podatkov je bolj malo, s policije so sporočili, da se je sinoči okoli 20. ure na parkirišču gostinskega lokala sprlo več oseb, potem so se slišali poki. Vsi vpleteni so kraj zapustili še pred prispodom policistov, vseh razpoložljivih enot, tudi posebne enote.

Potrdili so tudi, da je bila s strelnim orožjem lažje poškodovana ena oseba, ki je sama poiskala pomoč v bolnišnici.

Neuradno naj bi šlo za moškega, ki je po dogodku odšel v Bolnišnico Jesenice, kjer so ga oskrbeli in odpustili domov; gre za lažje poškodbe. Policisti so z njim že opravili pogovor. Domačini naj bi streljanje slišali tudi na Jesenicah, a so policisti te informacije zanikali.

Preberi še V streljanju pod Šmarno goro poškodovana ena oseba

Kaj točno se je na parkirišču v Ljubljani dogajalo, kdo je streljal in zakaj, policisti še preiskujejo, prav tako iščejo vse vpletene v dogodek.

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KOMENTARJI1

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LeviTUMOR
06. 06. 2026 20.01
Sliši se kot, da gre za ljudi tega, ki mu pravijo gospod 10%.
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