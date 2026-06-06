Kdo je streljal pred gostinskim lokalom in zakaj?

Uradnih podatkov je bolj malo, s policije so sporočili, da se je sinoči okoli 20. ure na parkirišču gostinskega lokala sprlo več oseb, potem so se slišali poki. Vsi vpleteni so kraj zapustili še pred prispodom policistov, vseh razpoložljivih enot, tudi posebne enote.

Potrdili so tudi, da je bila s strelnim orožjem lažje poškodovana ena oseba, ki je sama poiskala pomoč v bolnišnici.

Neuradno naj bi šlo za moškega, ki je po dogodku odšel v Bolnišnico Jesenice, kjer so ga oskrbeli in odpustili domov; gre za lažje poškodbe. Policisti so z njim že opravili pogovor. Domačini naj bi streljanje slišali tudi na Jesenicah, a so policisti te informacije zanikali.