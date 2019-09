'Kdo je tu nor?' se očitno ne sprašujejo več samo Štajerci

Razburjenje zaradi odpisa 29 milijonov evrov dolga sinovoma ljubljanskega župana Zorana Jankovića ne pojenja. Kljub temu, da je odpis zakonit, se ljudje namreč sprašujejo, kako je to sploh mogoče in izražajo dvom, da bi se običajnemu smrtniku kaj takšnega na sodišču lahko zgodilo. Nenazadnje prihaja ta dvom tudi iz odvetniških vrst.

In čeprav predsednik vlade Marjan Šarec pravi, da bi bilo prav, da smo pred zakonom vsi enaki, ljudje vse bolj spoznavajo, da ni tako - le tako si namreč lahko razlagamo, da si je komentar Franca Kanglerja na to temo ogledalo že več kot 270.000 ljudi. Nekdanji mariborski župan je bil tokrat res brez dlake na jeziku, kako tudi ne, saj tudi skozi policijske, tožilske in sodne postopke zoper Jankovića in Kanglerja ljudje spoznavajo, da nismo vsi enaki pred zakonom. Kangler je bil v Mariboru obsojen na podlagi dokazov, ki so bili starejši od dveh let, pri Jankoviću pa jih je v najbolj čistem primeru izsiljevanja famacevtke za službo s pristankom na spolni odnos sodnica izločila.

Ali ob tem še kdo verjame v naključja? In ko ljudje dobijo občutek, da živijo v državi, kjer roka pravice ni za vse enaka, potem se začenjajo težave za vladajoče, pa lahko predsednik vlade Šarec še tako ali drugače govori, da so zakon, ki je Jankovićem omogočil odpis dolgov, sprejeli levi in desni, in da njih takrat ni bilo zraven.