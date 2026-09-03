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Slovenija

Kdo je v imenu Slovenije blokiral izjavo EU? Po šestih urah sejo prekinili

Ljubljana, 03. 09. 2026 22.47 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Izredna seja DZ

Skupno sejo odborov DZ za zunanjo politiko in za zadeve EU, sklicano na zahtevo opozicije zaradi blokade skupne izjave EU o ravnanju Izraela na Zahodnem bregu, so po šestih urah prekinili. Kdaj se bo nadaljevala, bosta predsednika odborov še sporočila. Razpravo so sicer zaznamovali ostri očitki in prepiri poslancev koalicije in opozicije.

Predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik (SDS) je danes po šestih urah prekinil sejo, ki je bila sklicana na zahtevo poslanskih skupin Svobode, SD in Levice. Povod za zahtevo je bila nedavna slovenska blokada skupne izjave EU o nezakonitem širjenju izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu ter spremembe zunanjepolitičnih stališč Slovenije.

Predlagatelji so vztrajno zahtevali predvsem odgovor na vprašanje, kdo je v imenu Slovenije sprejel odločitev o vetu na skupno izjavo EU - je bil to premier Janez Janša, je šlo za samostojno ravnanje ekipe zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ali za sklep celotne vlade?

Tone Kajzer in Janez Janša
Tone Kajzer in Janez Janša
FOTO: Bobo

Zunanji minister Kajzer je med drugim dejal, da pri izjavi, zaradi katere je bila seja sklicana, ni šlo za veto ali blokado. Zatrdil je tudi, da se v zunanjepolitičnih stališčih pod trenutno vlado ni spremenilo nič, ter da Slovenija še vedno sledi dosedanji strategiji, zagovarja rešitev dveh držav in mir na Bližnjem vzhodu.

Opozicija je ministru očitala, da ne želi odgovoriti "na preprosto vprašanje". Slišati je bilo tudi obtožbe na račun vlade, da je radikalno spremenila usmeritev slovenske zunanje politike in interese Izraela postavila pred interese Slovenije.

Predsednik Svobode in nekdanji premier Robert Golob je dejal, da se vse to dogaja tik pred pogajanji o prihodnjem večletnem evropskem proračunu, kar bi lahko imelo negativne posledice za Slovenijo. Poudaril je tudi, da je trenutna izraelska vlada na mednarodnem prizorišču vse bolj osamljena.

Poslanko SD Andrejo Katič je zanimalo, v čigavem interesu je bila sprejeta odločitev o izjavi - v interesu Slovenije ali trenutne izraelske vlade.

Poslanka Levice Nataša Sukič pa je vztrajala, da bodo opozicijski poslanci dobili odgovor na svoje vprašanje, "če ne drugače, pa v Bruslju". Ob tem je ministru in koaliciji očitala poskuse relativizacije, tako pomena skupne izjave EU kot samega izraelsko-palestinskega vprašanja, vladi pa, da z odločitvami v interesu Izraela postavlja Slovenijo na napačno stran zgodovine.

"Ni dobro, da Slovenija postane vzvod neke tretje države pri uveljavljanju interesov in pri tem zaobide EU, da bi v že tako težkih razmerah (...) še dodatno zmanjševala njeno moč in vpliv," je dodal poslanec Svobode Dušan Stojanovič.

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Poslanci SDS in Nedeljko Todorović (Resnica) so medtem nizali očitke na račun opozicije in prejšnje vlade - predvsem v zvezi s politiko do Izraela in Palestine. Večkrat so poudarili koristi sodelovanja z Izraelom, denimo na področju gospodarstva in zdravstva, zašli pa so tudi v številne druge teme.

Poslanec SDS Andrej Kosi je dejal, da ravnanje Slovenije v primeru izjave EU, ki je bila ob odsotnosti soglasja med članicami na koncu podana le v imenu visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas, ne bo imelo negativnih posledic za državo. Dodal je, da gre za "vihar v kozarcu vode".

Seja je bila po šestih urah burnih razprav prekinjena. Breznik in Katič, ki vodi odbor za zadeve EU, bosta še sporočila, kdaj se bo nadaljevala. Člani odborov tako danes niso glasovali o štirih sklepih, ki jih je predlagala opozicija.

Prvi sklep je vseboval poziv vladi, naj poslancem DZ nemudoma posreduje vse informacije o ravnanju Slovenije v postopku usklajevanja navedene izjave, drugi je zahteval preklic odločitve o vetu na skupno izjavo EU, s tretjim pa bi obsodili širjenje izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu. S četrtim sklepom bi pozvali vlado, naj "dosledno zagovarja spoštovanje mednarodnega prava, nasprotuje širjenju nezakonitih izraelskih naselbin ter podpira prizadevanja za pravičen in trajen mir na podlagi rešitve dveh držav".

seja državni zbor veto izrael

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