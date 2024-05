Kdo je za praznik dela najbolj trdo delal?

Slovenija je edina država v Evropski Uniji, kjer tudi drugega maja praviloma še počivamo po kresovanjih, praznovanjih in piknikih. A vendarle ne vsi. Še več dela kot običajno so imeli na primer prodajalci na bencinskih servisih in v manjših, zasebnih trgovinah, ki so, tako kot ob nedeljah in ostalih praznikih, lahko odprti. In kaj so ljudje nujno potrebovali? Česa je že zmanjkalo?