Kdo lahko preiskuje domnevno sporno financiranje politične konkurence?

Kdo bo koga oziroma nova runda političnega obračuna: kdo in kako lahko preiskuje domnevno sporno financiranje politične konkurence. "Odreditev take parlamentarne preiskave, ki ima takšne nepravilnosti, je nedopustna. In bi pomenila poseg v pravno varnost in bi ustvarjala pravno negotovost v državi," je bila jasna Klakočar Zupančičeva.

Nasprotno meni poslanec SDS Rado Gladek, ki pravi, da naj bi bil prav poslanci v državnem zboru tisti, ker so pač zakonodajalci, ki naj bi bili prvi branik zakonov. "In če predsednica Državnega zbora, ki naj bi bila prva med enakimi, tega ne upošteva, potem me resno skrbi za slovensko demokracijo."

Spomnimo, gre za nadaljevanje poskusa SDS-ove preiskovalke o finančni hobotnici Gen-I, ki se je začelo s polomijo v državnem svetu in se nadaljevalo s preobratom in koalicijskim prevzemom preiskovalke, v kateri poslanci Svobode preiskujejo sami sebe. Zdaj je desnica strnila vrste in zahteva široko preiskavo financiranja državne energetike v zadnjih 10 letih. A brez konkretnih očitkov in nosilcev oblasti, ki bi jih preiskovali.

"Očitno nekatere akterje zelo skrbi, kaj bi te preiskovalke pokazale. Ker se z vsemi nezakonitimi sredstvi borijo, da do teh preiskovalk ne bi prišlo," je opozoril Gladek.

Ustava veleva, da mora šef parlamenta slediti volji poslancev in sklicati izredno sejo, kjer bi ustanovili preiskovalko, če to zahteva najmanj četrtina parlamenta. A Klakočar Zupančičeva tudi zaradi 12 strani dolgih zadržkov parlamentarne pravne službe zadevo blokira, češ da gre za zlorabo postopka. Prav tako na isto temo nista možni dve preiskovalki, dodaja.

"Pogoji za izvedbo izredne seje niso izpolnjeni. S tem bi pravzaprav kršila ustavo. Nikakor pa ni seveda odvzeta pravica poslankam in poslancem, da zahtevajo parlamentarno preiskavo. Mora pa biti zahteva takšna, da se lahko obravnava," je pojasnila predsednica DZ-ja.