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Slovenija

Kdo nadzira predsedničine varnostnike?

Ljubljana, 07. 08. 2026 19.41 pred dvema dnevoma 2 min branja 36

Avtor:
Nika Kunaver
Nataša Pirc Musar in varnostnik

Po prometni nesreči predsednice države s službenim avtomobilom, ki ga je vozil njen varnostnik, se je pojavilo tudi vprašanje, kdo varnostnike predsednice sploh nadzira? Notranje ministrstvo očitno ne. Tudi minister Matoz opozarja, da je na tem področju zakonska luknja, zaradi katere strokovnega nadzora ne morejo in ne smejo uvesti.

Predsednica države Nataša Pirc Musar zatrjuje, da ni nobenih nejasnosti glede pristojnosti za nadzor nad njenimi varnostniki: "Pravila so popolnoma enaka tudi zdaj, ko so varnostniki pri nas v uradu. Še vedno so policisti in nadzor nad njihovim delom izvaja policija, vse to je skladno z dogovorom."

A nadzor nad delom policije opravlja notranje ministrstvo Francija Matoza, kjer pa opozarjajo, da po začasni premestitvi varnostnikov iz policije v njen urad pristojnosti niti približno niso jasne.

"Zakonodaja ministru ne daje neposredne podlage, da bi odredil nadzor znotraj drugega državnega organa. Gre za pravno nedorečen položaj in sistemsko vrzel, ki jo bo mogoče celovito razrešiti le z ustrezno spremembo zakonodaje," pravijo na notranjem ministrstvu. 

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Spomnimo: Golobova vlada je varnostnike pod urad predsednice prvič premestila avgusta lani, Janševa vlada pa je junija letos takšno ureditev podaljšala. Obe odločitvi sta bili sprejeti na željo Nataše Pirc Musar. Ob tem niso bila upoštevana niti opozorila policijskih sindikatov.

"Policija v bistvu ni policija, to so policisti, ki niso več v policiji. Opozarjali smo na nejasno razmejitev odgovornosti, strokovnega vodenja, nadzor nad temi policisti," pravi Marko Jakac, podpredsednik Policijskega sindikata.

Še ostrejši je pravnik Rajko Pirnat. Pravi, da zakon, ki ureja položaj predsednika republike določa, da mora njegovo varovanje zagotavljati policija. "Uredba, ki določa, da si lahko predsednica republike sama uredi varovanje v okviru svojega urada ni skladna z zakonom," poudarja.

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Problematično je tudi prenašanje policijskih pooblastil na druge državne službe, dodaja nekdanji prvi mož slovenskih obveščevalcev Andrej Rupnik: "Kam bomo v tej državi prišli, če bo v bistvu vsak funkcionar, ki se menja na vsake štiri leta po svoje urejal, kako se ga bo varovalo. To ne gre."

Po pogodbi med uradom predsednice in policijo je varnostnikom Nataše Pirc Musar neposredno nadrejen generalni sekretar Jani Kovačič, ne pa denimo prvi mož policije.

V Uradu predsednice pravijo, da se s Pirnatom nikakor ne morejo strinjati, saj poudarjajo, da policiste premeščajo tudi drugam, na primer na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter na Specializirano državno tožilstvo. Glede nadzora Ministrstva za notranje zadeve pa menijo, da je prav, da varnostnike nadzira prav ministrstvo. Dodajajo, da bodo ministrstvo podprli in sodelovali pri morebitnih spremembah predpisov, če bo to potrebno za lažje izvajanje nadzora. 

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KOMENTARJI36

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natas999
08. 08. 2026 16.05
jenull,keber,mesec,...
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+1
1 0
YouRangMyLord
08. 08. 2026 15.06
Gospa predsednica je sama objavila njeno odpustno pismo iz izolske bolnišnice z dne 31.7.2026 po obravnavi na svojem javno dostopnem socialno omrežnem profilu . Objavil ga je tudi drugi medij v svojem članku "Kdo je Rusinja Krivolutcka, poškodovana sopotnica predsednice". Na izvidu je viden tudi rezultat krvne preiskave - zakaj ni bil opravljen test Gama GT oziroma zakaj ni viden, če je bil - ki je znak prisotnosti tudi alkohola v krvi - ker vsakemu pacientu, ki pride v obravnavo v urgentni blok predno opravijo CT slikanje glave, naredijo tudi preiskavo tega parametra. Zakaj ji tega niso naredili, ali pa je morda zabrisan podatek z belim okvirčkom, ne zabrisan s črno črto , kot ostali podatki, ki so seveda upravičeno? Je pomemben podatek, če so udeleženci imeli tudi alkohol v krvi , se točno ve pri določeni vrednosti, če je alkohol prisoten- ker s tem so avtomatsko sokrivi za svoje poškodbe, če niso pripeti v vozilu in če je prisoten znak alkoholiziranosti in jim tudi zavarovalnica ne izplača zavarovalnine v primeru poškodb v nesreči. Pa dobro se ve, da ima protokolarni kombi tudi možnost hrambe pijače v minibar hladilniku. Prijateljice so šle na žur v Komendo, zagotovo je bilo veselo tudi v kombiju, malo morda tudi prej nazdravljanja med vožnjo pa so se pozabile pripeti z varnostnim pasom ali pa so se vmes odpele....so bile glasno vesele in motile tudi voznika pri njegovem delu, kljub blindaža steklu. Več vesta seveda voznik in varnostnica, kaj se je dogajalo med vožnjo. Toliko, da ne bo samo voznik kolateralna škoda na koncu.
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+4
4 0
zmerni pesimist
08. 08. 2026 13.19
Sam da jih mi plačujemo in to krepko bravo musarca
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+4
4 0
prfox
07. 08. 2026 21.59
Ali glavna računovodkinja na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) kjer se obrača ogromno denarja tam ureja tudi finaciranje raznih ruskih vohunov, botov, in podobnih profilov ?
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+4
4 0
prfox
07. 08. 2026 21.54
Rusinja kar glavna računovodkinja ZSSS. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS) v 10. členu (pogoji za naturalizacijo) izrecno določa, da pristojni organ lahko osebo sprejme v državljanstvo, če med drugim izpolnjuje pogoj, “da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta”.
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+6
6 0
YouRangMyLord
08. 08. 2026 12.23
Res je - zelo zaskrbljujoče je, kdo ji je uredil izbris iz registra prestanih kazni, da je lahko dobila slovensko državljanstvo - le tako ga je lahko dobila. Čigavi prsti so bili vmes - tudi Pirc Musarjeve ? Ne pozabimo, da je NPM službovala tudi v pravosodju, torej veze in poznanstva je imela. Vse za svojo Rusinjo torej.
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+4
4 0
ReAnDa
07. 08. 2026 21.49
Matoz naj bi nadziral s kimajočimi inšpektorji.
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-3
0 3
Žmavc
07. 08. 2026 21.40
Zavajate s temi naslovi. Bolj pomembno je, na čigave stroške je afne guncala ruska vohunka v protokolarnem vozilu RS?
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+7
7 0
zavetnik
07. 08. 2026 21.34
Varovanje predsednice naj takoj prevzamejo izraelski varnostni organi potem se nihče ne bo ukvarjal s takšno tematiko tisto je vojaška skrivnost to mrcvarjenje kvazi strokovnjakov mi že preseda nič o vmešavanje v volitve nič resni.ce majica števila glavno da se tema preusmeri iz problematike na prometno nesrečo in sopotnice bravo tako se delajo novice
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+0
2 2
tina se je kur bala
07. 08. 2026 21.30
Da ne bo pomote, sem iz rdece familije. Samo kar je prevec, je prevec.
Odgovori
0 0
tina se je kur bala
07. 08. 2026 21.29
Zadnic me je moj ex sef vprasal, ce bo spet isto kot v 2. Svetovni. Da se bomo delili. Po moje ja. Ve se kaj sledi.
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+1
1 0
a res1
07. 08. 2026 21.23
Če si normalen, čist ne rabiš varovanja. Tisto ozadje je potrebno raziskat "love"
Odgovori
+5
5 0
Julijann
07. 08. 2026 21.21
Goloba naj vprašajo.
Odgovori
+1
2 1
Infiltrator
07. 08. 2026 21.21
Ja kaj pa je kaj takega sofer varnostnik jim je priskrbel malo belega in ženske so se zabaval ....
Odgovori
+5
6 1
prfox
07. 08. 2026 21.20
Viktorija Krivoluckaja je zaposlena kot glavna računovodkinja na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) kjer se obrača ogrmno denarja : ali se preko tega denarja financira razne ruske bote in podobne profile ?
Odgovori
+8
8 0
jedupančpil
07. 08. 2026 21.59
zna bit
Odgovori
0 0
Smuuki
07. 08. 2026 21.16
Kaj se urad predsednice vtika v varovanje? Pri nas se kar vsak na vse spozna. Kmalu bodo še nvo ji začeli izvajati varovanje. Nič podvajanja. Za to ke odgovorna policija in pika. Zdaj pa holob nabere ljudi, nataša nabere svoje da ni nadzora kaj počneta. Anarhija
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+2
3 1
proofreader
07. 08. 2026 21.15
Ne pozabimo, da je Golob cenzuriral pogovor z organizatorjem njegovega varovanja predno je šel v zapor.
Odgovori
+1
3 2
proofreader
07. 08. 2026 21.13
To je imel Golob zasebno varovanje na naše stroške, kot Italijanski mafiozoti.
Odgovori
+6
7 1
Medo888
07. 08. 2026 21.13
Noben 😀
Odgovori
+1
1 0
tina se je kur bala
07. 08. 2026 21.12
Ce se spomnite risanke. Pujsa Pepa.
Odgovori
+7
7 0
ce.ce
07. 08. 2026 21.11
Ajde,nehajte že s tem
Odgovori
-2
3 5
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