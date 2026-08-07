Kdo nadzira predsedničine varnostnike?

Predsednica države Nataša Pirc Musar zatrjuje, da ni nobenih nejasnosti glede pristojnosti za nadzor nad njenimi varnostniki: "Pravila so popolnoma enaka tudi zdaj, ko so varnostniki pri nas v uradu. Še vedno so policisti in nadzor nad njihovim delom izvaja policija, vse to je skladno z dogovorom."
A nadzor nad delom policije opravlja notranje ministrstvo Francija Matoza, kjer pa opozarjajo, da po začasni premestitvi varnostnikov iz policije v njen urad pristojnosti niti približno niso jasne.
"Zakonodaja ministru ne daje neposredne podlage, da bi odredil nadzor znotraj drugega državnega organa. Gre za pravno nedorečen položaj in sistemsko vrzel, ki jo bo mogoče celovito razrešiti le z ustrezno spremembo zakonodaje," pravijo na notranjem ministrstvu.
Spomnimo: Golobova vlada je varnostnike pod urad predsednice prvič premestila avgusta lani, Janševa vlada pa je junija letos takšno ureditev podaljšala. Obe odločitvi sta bili sprejeti na željo Nataše Pirc Musar. Ob tem niso bila upoštevana niti opozorila policijskih sindikatov.
"Policija v bistvu ni policija, to so policisti, ki niso več v policiji. Opozarjali smo na nejasno razmejitev odgovornosti, strokovnega vodenja, nadzor nad temi policisti," pravi Marko Jakac, podpredsednik Policijskega sindikata.
Še ostrejši je pravnik Rajko Pirnat. Pravi, da zakon, ki ureja položaj predsednika republike določa, da mora njegovo varovanje zagotavljati policija. "Uredba, ki določa, da si lahko predsednica republike sama uredi varovanje v okviru svojega urada ni skladna z zakonom," poudarja.
Problematično je tudi prenašanje policijskih pooblastil na druge državne službe, dodaja nekdanji prvi mož slovenskih obveščevalcev Andrej Rupnik: "Kam bomo v tej državi prišli, če bo v bistvu vsak funkcionar, ki se menja na vsake štiri leta po svoje urejal, kako se ga bo varovalo. To ne gre."
Po pogodbi med uradom predsednice in policijo je varnostnikom Nataše Pirc Musar neposredno nadrejen generalni sekretar Jani Kovačič, ne pa denimo prvi mož policije.
V Uradu predsednice pravijo, da se s Pirnatom nikakor ne morejo strinjati, saj poudarjajo, da policiste premeščajo tudi drugam, na primer na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter na Specializirano državno tožilstvo. Glede nadzora Ministrstva za notranje zadeve pa menijo, da je prav, da varnostnike nadzira prav ministrstvo. Dodajajo, da bodo ministrstvo podprli in sodelovali pri morebitnih spremembah predpisov, če bo to potrebno za lažje izvajanje nadzora.
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