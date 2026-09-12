Kdo najlepše zorje njivo? Prva dva na svetovno prvenstvo v Kenijo

V Pomurju so se zbrali vozniki traktorjev oziroma orači – na že 69. državnem tekmovanju, na katerem morajo orati čim lepše in čim bolj natančno. Za zdaj to večinoma še počnejo kmetje, a tudi v kmetijstvo hitro vstopajo roboti. In prav na tekmovanju so predstavili tudi traktor, ki ne potrebuje orača.