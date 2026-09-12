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Slovenija

Kdo najlepše zorje njivo? Prva dva na svetovno prvenstvo v Kenijo

Sveti Jurij ob Ščavnici, 12. 09. 2026 19.39 pred 59 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Danica Ksela
Tekmovanje oračev

V Pomurju so se zbrali vozniki traktorjev oziroma orači – na že 69. državnem tekmovanju, na katerem morajo orati čim lepše in čim bolj natančno. Za zdaj to večinoma še počnejo kmetje, a tudi v kmetijstvo hitro vstopajo roboti. In prav na tekmovanju so predstavili tudi traktor, ki ne potrebuje orača.

traktorji orači tekmovanje kmetje kmetijstvo roboti

Laži in prevare, vmes pa veliko brezsramnih trditev

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KOMENTARJI3

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Kobansko
12. 09. 2026 20.39
Koga to briga, tak živijo samo od subvencij, v nedeljo pa mašni avto iz garaže
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
12. 09. 2026 19.45
Kmetom subvencije za gorivo, oni pa s trahtarji na tekmovanja v oranju. Ima se, može se.
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-2
1 3
graf
12. 09. 2026 20.10
najprej sam probaj s kmetijsko dejavnostjo pa se pol oglašaj , do takrat nisi kompetenten za komentiranje ! Po tvojem imajo kmetje traktorje zato da z njimi hodijo na morje a ne brihta ?
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+1
1 0
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