Slovenija
Kdo najlepše zorje njivo? Prva dva na svetovno prvenstvo v Kenijo
V Pomurju so se zbrali vozniki traktorjev oziroma orači – na že 69. državnem tekmovanju, na katerem morajo orati čim lepše in čim bolj natančno. Za zdaj to večinoma še počnejo kmetje, a tudi v kmetijstvo hitro vstopajo roboti. In prav na tekmovanju so predstavili tudi traktor, ki ne potrebuje orača.
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