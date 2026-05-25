Slovenija

Kdo (ne) bo minister in kje se skriva politični 'izdajalec'?

Ljubljana, 25. 05. 2026 15.34 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
Anže Božič
Popkast

Kdo bo minister v novi vladi oziroma kdo se bo za položaj obrisal pod nosom? Kateri poslanec z leve je "osumljen", da je Janezu Janši na mandatarskem glasovanju zagotovil 51. glas? In kako nenavadno je bilo od blizu, a hkrati od daleč spremljati podpis koalicijske pogodbe desnih strank. O ključnih političnih dilemah, strankarskih ozadjih in najnovejših informacijah je klepetala ekipa "naočnikov in očalnikov" redakcije 24 ur v zasedbi Vertačnik-Kobetič-Božič.

Po tradicionalni mesečni objavi rezultatov javnomnenjske ankete o podpori strank in ključnih politikov, ki jo za našo medijsko hišo izvedejo v inštitutu Mediana, bralce in gledalce razveseljujemo še s hitro analizo najnovejšega političnega utripa v državi. Tokrat smo vse od sebe dali trije notranjepolitični novinarji redakcije 24 ur Žana Vertačnik, Kaja Kobetič in Anže Božič.

Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah, ko se že jasno oblikuje nova politična večina v državi, so stranke povečini izgubile nekaj javne podpore. Izjema so Socialni demokrati Matjaža Hana. In evroposlanec Vladimir Prebilič, ki se je na lestvici politikov, po razočaranju na marčevskih volitvah, kjer mu ni uspel preboj čez parlamentarni prag, vrnil med top 3 najbolje ocenjene politike v državi. V čem je trik? "Morda je skupni imenovalec, da nihče od omenjenih v zadnjih tednih ni posebej izstopal. Ni nagajal, ni razdvajal, ni razburjal in ni dvigoval prahu. Mogoče lahko porast podpore temu pripišemo," je razmišljala Žana Vertačnik.

Prejšnji teden je domača politika pod streho spravila dve ključni odločitvi. SDS, trojček okoli NSi in Demokrati Anžeta Logarja so podpisali koalicijski sporazum. V državnem zboru pa je bil za mandatarja izvoljen predsednik SDS Janez Janša. In to prepričljivo. S podporo Resnice Zorana Stevanovića, obeh poslancev narodnih manjšin in +1 glasu iz bodoče leve opozicije. O nagradnem vprašanju, čigav je ta glas, so informacije in teorije v uredništvu 24 ur deljene. Tako je razmišljala Kaja Kobetič: "Imam pa jaz eno drzno tezo. Recimo, kaj če je glas prišel iz Gibanja Svoboda? Da je to nekdo zavestno obkrožil in s tem ukradel šov. Zakaj? Ker po mojem mnenju se tisti petek pa morda še cel vikend nihče ni pogovarjal o tem, da je Janez Janša postal novi mandatar. Ampak so se vsi spraševali, kdo je 51. glas?"

V tokratnem podcastu lahko prisluhnete tudi "pričevanjem", kako je bilo iz prve vrste spremljati politične skrivalnice pri podpisu koalicijske pogodbe. Dilemi, zakaj stranka Roberta Goloba volilno pravico išče na ustavnem sodišču in kako zelo bo afera Black Cube še aktualna v prihajajočem mandatu? In seveda za grande finale; kakšne so zadnje vesti oziroma zakulisne govorice glede bodoče ministrske ekipe.

Tune in.

KOMENTARJI

manucao
25. 05. 2026 17.00
Poglejte si oddajo na RTV in pogovor s dr.dr. Klemenom Jakličem in Vam bo vse jasno.
Jak Tobim
25. 05. 2026 16.42
sramota, ki jo Slovencem dela Robert Golob se ne da opisati. Pri njegovih letih kazati s prstom venomer stran od sebe po vseh neverjetnih lažeh, ki jih je izrekel, dejanjih, ki so nas osramotile do najnižje možne stopnje (pa sem lahko konkreten, če se komu ljubi brati knjigo namesto kratkega komentarja). Kako in zakaj tega človeka valjajo novinarji po svojih medijih, zakaj in kaj se plačuje za propagando laži,.. sem že večrat spisal, da sem volil Logarja, da se izognemo bipolarnosti v politiki,.. ni se izšlo in danes njegovim oz. mojim poslancem lahko samo čestitam, da so ohranili osnovno človeško dostojanstvo in, po vsej možni in nemožni gnojnici, ki so jo novinarji zlili po njih, združili moči z Vatovcem in Janšo ter Stevanovičem. Desni pol sedaj mora ohraniti hladno vljudnost, razum in se obnašati ob vsej novinarski in politični nizkotnosti drugega pola tako, kot so na veke učili na slovenskem.
Mirko6666
25. 05. 2026 16.47
A je to sarkazem?
lokson
25. 05. 2026 16.54
Kaj je po tvoje sarkazem?? Mogoče kaj od tega ne drži.
Bonaventura
25. 05. 2026 16.40
ja levaki so dali 51 glas ...za krožnik špagetov....
zorkom
25. 05. 2026 16.32
a,sedaj je pa kar izdajalec,ker ni prav volil,"lepo" takšne označujete
Verus
25. 05. 2026 16.26
Golob vam je toliko "priljubljen", da morate blokirati komentarje. Šarlatan, prevarant ... Sram naj ga bo, kaj je iz države naredil!
Smartička
25. 05. 2026 16.56
Res je. Ce kaj recez cez leve te blokirajo. Ce pa cez desne pa pustijo objavo.
patroljub
25. 05. 2026 16.23
Izdajalec se ne skriva, je predsednik parlamenta.
Rock8
25. 05. 2026 16.22
Čestitke ob dnevu mladosti
Gutenberg
25. 05. 2026 16.43
Izmišljen datum rojstnega dne despota Tita, Kučanovega učitelja in Lukatovega vzornika.
Rock8
25. 05. 2026 16.47
Nč hudga,važn da je bil
lokson
25. 05. 2026 16.09
Nekdo tako mlad, nima pojma kaj pravzaprav je politika. To kar pravita, je samo njuno mnenje in nič drugega.
Smartička
25. 05. 2026 16.01
Haha poznavalke politike 🤮
Svobodna Slovenija
25. 05. 2026 15.53
Bravo Janez Janša
levnuh, ne svecko
25. 05. 2026 16.24
To je pa tvoje mnenje, S..S.., in podpornikov... Nekaj čez 9000 glasov. Ši vil ja, Golob jih imata več, pa kaj bi to. Številke! Nimata pa Zorana.
bandit1
25. 05. 2026 16.34
Kdo v Eu oz svetu ima kri mina lce za PV in DS, posredno pa še DS, Še v Kolumbiji so Eskobarja izločili, mi pa nismo sposobni.
Leve k.u.r.b.e
25. 05. 2026 16.37
Tebe pa boli
