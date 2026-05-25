Kdo (ne) bo minister in kje se skriva politični 'izdajalec'?

Po tradicionalni mesečni objavi rezultatov javnomnenjske ankete o podpori strank in ključnih politikov, ki jo za našo medijsko hišo izvedejo v inštitutu Mediana, bralce in gledalce razveseljujemo še s hitro analizo najnovejšega političnega utripa v državi. Tokrat smo vse od sebe dali trije notranjepolitični novinarji redakcije 24 ur Žana Vertačnik, Kaja Kobetič in Anže Božič.

Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah, ko se že jasno oblikuje nova politična večina v državi, so stranke povečini izgubile nekaj javne podpore. Izjema so Socialni demokrati Matjaža Hana. In evroposlanec Vladimir Prebilič, ki se je na lestvici politikov, po razočaranju na marčevskih volitvah, kjer mu ni uspel preboj čez parlamentarni prag, vrnil med top 3 najbolje ocenjene politike v državi. V čem je trik? "Morda je skupni imenovalec, da nihče od omenjenih v zadnjih tednih ni posebej izstopal. Ni nagajal, ni razdvajal, ni razburjal in ni dvigoval prahu. Mogoče lahko porast podpore temu pripišemo," je razmišljala Žana Vertačnik.