Kdo (ne) bo minister in kje se skriva politični 'izdajalec'?

Po tradicionalni mesečni objavi rezultatov javnomnenjske ankete o podpori strank in ključnih politikov, ki jo za našo medijsko hišo izvedejo v inštitutu Mediana, bralce in gledalce razveseljujemo še s hitro analizo najnovejšega političnega utripa v državi. Tokrat smo vse od sebe dali trije notranjepolitični novinarji redakcije 24 ur Žana Vertačnik, Kaja Kobetič in Anže Božič.
Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah, ko se že jasno oblikuje nova politična večina v državi, so stranke povečini izgubile nekaj javne podpore. Izjema so Socialni demokrati Matjaža Hana. In evroposlanec Vladimir Prebilič, ki se je na lestvici politikov, po razočaranju na marčevskih volitvah, kjer mu ni uspel preboj čez parlamentarni prag, vrnil med top 3 najbolje ocenjene politike v državi. V čem je trik? "Morda je skupni imenovalec, da nihče od omenjenih v zadnjih tednih ni posebej izstopal. Ni nagajal, ni razdvajal, ni razburjal in ni dvigoval prahu. Mogoče lahko porast podpore temu pripišemo," je razmišljala Žana Vertačnik.
Prejšnji teden je domača politika pod streho spravila dve ključni odločitvi. SDS, trojček okoli NSi in Demokrati Anžeta Logarja so podpisali koalicijski sporazum. V državnem zboru pa je bil za mandatarja izvoljen predsednik SDS Janez Janša. In to prepričljivo. S podporo Resnice Zorana Stevanovića, obeh poslancev narodnih manjšin in +1 glasu iz bodoče leve opozicije. O nagradnem vprašanju, čigav je ta glas, so informacije in teorije v uredništvu 24 ur deljene. Tako je razmišljala Kaja Kobetič: "Imam pa jaz eno drzno tezo. Recimo, kaj če je glas prišel iz Gibanja Svoboda? Da je to nekdo zavestno obkrožil in s tem ukradel šov. Zakaj? Ker po mojem mnenju se tisti petek pa morda še cel vikend nihče ni pogovarjal o tem, da je Janez Janša postal novi mandatar. Ampak so se vsi spraševali, kdo je 51. glas?"
V tokratnem podcastu lahko prisluhnete tudi "pričevanjem", kako je bilo iz prve vrste spremljati politične skrivalnice pri podpisu koalicijske pogodbe. Dilemi, zakaj stranka Roberta Goloba volilno pravico išče na ustavnem sodišču in kako zelo bo afera Black Cube še aktualna v prihajajočem mandatu? In seveda za grande finale; kakšne so zadnje vesti oziroma zakulisne govorice glede bodoče ministrske ekipe.
