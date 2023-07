Kdo odloča, kaj bomo jedli? 'Iluzija je, da je to potrošnik'

Iluzija je, da potrošnik odloča o tem, kaj bo jedel, je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. "Vsi v državi se trudimo narediti čim bolj ozaveščenega potrošnika, razvijamo aplikacije, kot so Veš kaj ješ, predstavljamo informacije, kako izbirati zdrava živila, ampak ko smo soočeni z vsemi reklamami, ko stopimo v trgovino, in različnimi akcijami, kjer so velikokrat najcenejši izdelki ne ravno najbolj zdravi, takrat pa smo kar naenkrat v nekem okolju, kjer smo potisnjeni v neke izbire, ki niso zavestne. Vsemu temu rečemo debelilno okolje," je pojasnil Pravst.

Kako torej potrošnikom olajšati izbiro zdrave, bolj trajnostne prehrane? Po besedah Pravsta obstajata dve poti. Prva so priporočila in spodbujanje proizvajalcev k izdelavi bolj zdravih živil, drug način pa je regulatorni princip, ki je bolj učinkovit. Pri tem je spomnil na projekt trans maščob. Kot je dejal, se je že desetletja vedelo, kako nevarne so, industrija pa jih ni umaknila, dokler niso bili v to prisiljeni. Takrat se je pokazalo, da je zakonodaja najboljši ukrep. "Včasih je pač treba nekatere stvari omejiti, prepovedati in predpisati," je prepričan.

Pravst poudarja, da se da vplivati tudi na cenovno politiko. Pri tem navede dobre prakse nekaterih držav, ki so pokazale, da se s cenovnimi ukrepi da usmerjati potrošnika k bolj zdravim živilom. "Ampak tudi živilska industrija lahko naredi kar dosti. Ko izbiramo neka zdrava živila, bi se lahko tudi proizvajalci bolj potrudili, da niso vedno boljša živila tudi dražja živila, saj ni potrebe za to."