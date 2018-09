Kdo odloča, kdaj se začne ogrevanje po blokih?

Nenadna ohladitev, ki je v preteklih dneh zajela Slovenijo, je poskrbela, da se iz nekaterih dimnikov hiš že vali dim. Drugačna pa je situacija v večstanovanjskih stavbah, kjer se morajo nekateri stanovalci še znajti po svoje in počakati na pričetek letošnje ogrevalne sezone. Preverili smo, kdo je pristojen za vklop ogrevanja in kdaj se bo to letos zgodilo.

Pričetek ogrevalne sezone v posamezni večstanovanjski stavbi lahko določijo etažni lastniki, ki jih v večini primerov zastopa nadzorni odbor, sporočajo upravniki. Pravilnika, ki bi določal pravilo, kdaj se prične ogrevalna sezona, ni.

Upravniki se še vedno opirajo na priporočilo, da se z ogrevanjem začne naslednji dan po tem, ko je bila tri dni zapored zunanja temperatura ob 21. uri 12 stopinj Celzija ali manj. FOTO: iStock

Večina upravnikov se pri odločitvi za začetek ogrevanja, poleg mnenja etažnih lastnikov, opira na priporočilo iz nekdanjega Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je predpisoval, da se ogrevalna sezona prične v drugi polovici leta, naslednji dan, ko je bila zunanja temperatura tri zaporedne dni ob 21. uri 12 stopinj Celzija ali manj. Energetika: V Ljubljani se že od leta 1991 uporabniki odločajo sami

Občina Ljubljana ima največji sistem daljinskega ogrevanja v Slovenji. Preko njegove infrastrukture, ki skupno obsega kar 500 kilometrov podzemnih cevi, s toploto in sanitarno toplo vodo Energetika oskrbuje skoraj 65.000 uporabnikov. Za to skrbi okoli 4.100 toplotnih postaj, ki se v času potreb po ogrevanju preprosto priklopijo.

Iz Energetike Ljubljana so sporočili, da se uporabniki daljinskega ogrevanja v Ljubljani o začetku ogrevalne sezone že vse od leta 1991 odločajo sami. »V praksi to pomeni, da se v primeru, da živijo v večstanovanjskih stavbah, obrnejo neposredno na njihovega upravnika in mu sporočijo, da jih zebe. Lahko pa se obrnejo tudi neposredno na nas,« pravijo in dodajajo:"Za priklope toplotnih postaj namreč skrbijo njihovi vzdrževalci. Mi jih od 4.100 vzdržujemo 700 in te lahko priklopimo sami, preostale pa morajo vzdrževalci na zahtevo uporabnikov." Pravijo še, da se je ogrevalna sezona v Ljubljani že začela, saj se priklopi dnevno povečujejo. "Pričakujemo, da bo v roku dveh tednov, v kolikor bodo temperature enake ali nižje, priklopljena že vsa mreža daljinskega ogrevanja."

O tem, kdaj se začne v blokih začne ogrevanje, odločajo etažni lastniki. FOTO: iStock

Za primerjavo so posredovali podatek o lanski ogrevalni sezoni v prestolnici. Prvi priklopi so se začeli že 9. septembra, do konca septembra pa so bile priklopljene že vse toplotne. Teoretično gledano se je začela 19. septembra in zaključila 24. aprila letos. SPL: Vsi objekti bodo imeli vklopljeno ogrevanje do 3. oktobra