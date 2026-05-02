Kdo opravlja in kdo ne opravlja svojih državniških dolžnosti?

Nedavni vrh pobude Treh morij, ki spodbuja infrastrukturne, energetske in digitalne investicije v državah od Baltika, Jadrana do Črnega morja v Dubrovniku je gostil močno zasedbo političnih voditeljev iz regije, tudi ameriškega ministra za energijo Chrisa Wrighta. Na mizi pa ambiciozni projekti in kronski dragulj – super podatkovni center za umetno inteligenco na sosednjem Hrvaškem. Gre za trenutno še predvsem idejo zgodovinsko največje investicije v vzhodni Evropi, vredne več kot tri slovenske letne proračune oziroma več kot 100 mostov na Pelješac.
"To je država v razvoju. To je največja investicija v hrvaški zgodovini. To je samo en dogovor. Mnoge večmilijardne posle podpisujemo v zadnjih dneh," je dejal Wright.
Ob to se je pred dnevi na X obregnil prvak SDS Janez Janša: "Tako sosednja Hrvaška, kamor ne bo ne predsednice Pirc Musar, ne premierja Goloba. Slovenijo so dobesedno izolirali od razvoja."
Na očitek so se v vladnem kabinetu Roberta Goloba odzvali takole: "Zaradi številnih zavajajočih navedb, pojasnjujemo, da omenjena udeležba spada v pristojnost Predsednice Republike Slovenije in ne predsednika vlade dr. Roberta Goloba. Ker se predsednica zaradi drugih obveznosti vrha ni mogla udeležiti, je vabilo predala vladi."
V Dubrovniku je nato Slovenijo zastopal podpredsednik vlade, sicer minister za finance, Klemen Boštjančič. "Ne verjamem, da je zaradi tega Slovenija karkoli zamudila. Tukaj gre v veliki meri za neke protokolarne stvari. Jaz sem v imenu Slovenije prebral izjavo, tako kot vse ostale države. Tako, da verjamem, da Slovenija zaradi tega ne bo nič na slabšem," je dejal.
A Janša je imel še en komentar glede njune odsotnosti: "Vse drži. Tako Nataša Pirc Musar (prvenstveno) kot predsednik vlade Golob sta šla raje na dopust kot pa tja, kamor bi morala po uradni dolžnosti."
Pirc Musarjeva: Navedbe, da je država izolirana so popolnoma neresnične
Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je spomnila, da je bil gostitelj letošnjega vrha pobude Treh morij hrvaški predsedik vlade Andrej Plenković in ne hrvaški predsednik Zoran Milanović.
"V UPRS smo ocenili, da je bilo glede na temo letošnjega vrha – financiranje večjih infrastrukturnih projektov – bolj smiselno, da se dogodka udeleži predstavnik izvršne veje oblasti kot pa predsednica, ki na tem področju nima pristojnosti. Slovenija je bila tako na dogodku ustrezno zastopana, saj jo zastopal podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič. Predsedniki tujih držav, ki so se vrha udeležili pa imajo več pristojnosti, kot jih ima funkcija predsednika republike v Sloveniji," so zapisali v Uradu predsednice.
Spomnili so še, da se je predsednica v preteklosti vrha pobude Treh morij že udeležila. Na tokratnem vrhu pa, da so potekale razprave, ki so povsem vezane na izvršilne politike.
"Navedbe, da je Slovenija izolirana so popolnoma neresnične," so poudarili v Uradu predsednice in spomnili, da se je Pirc Musarjeva pred kratkim udeležila diplomatskega foruma Antalya v Turčiji, "ki je eden največjih in najpombnejših tovrstnih dogodkov v svetovnem merilu" in ki so se ga udeležili voditellji iz 100 držav. "Predsednica je imela na forumu enega od osrednjih nastopov na temo razmer na Bližnjem vzhodu, na dvostranskem srečanju pa se je med drugimi sestala tudi s turškim predsednikom Erdoganom. Slovenija je zaradi svojih jasno izraženih stališč do genocida v Gazi in izvrstno opravljenega dela v času nestalnega članstva v Varnostnem svetu OZN na forumu uživala velik ugled."
Sporočili so še, da bo predsednica "vesela, če se bo vrha naslednje leto udeležil takratni predsednik vlade, kdorkoli to bo, oziroma če bo v primeru njene udeležbe pridobila določena pooblastila in informacije o infrastrukturnih prioritetah Slovenije". Dodali so še, da bo predsednica oktobra v Sloveniji gostila vrh skupine predsednikov z neizvršnimi pooblastili Arraiolos, ki se ga bo udeležilo več kot 10 predsednikov držav.
Nedavno se je sicer med administracijo odhajajočega premierja in naverjetnejšim novim madatarjem vnel še en besedni spopad o tem, ali je premier Golob v času opravljanja tekočih poslov res upravičeno manjkal na neformalnem srečanju voditeljev Evropske unije, kjer so odprli razpravo o naslednjem sedemletnem proračunu EU.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.