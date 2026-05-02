Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kdo opravlja in kdo ne opravlja svojih državniških dolžnosti?

Dubrovnik/Ljubljana, 02. 05. 2026 19.05 pred 1 uro 4 min branja 54

Avtor:
Anže Božič K.H.
Janez Janša in Nataša Pirc Musar

Med slovenskim političnim vrhom je znova počilo. Kdo opravlja in kdo ne opravlja svojih državniških dolžnosti? Kdo bi jih moral, a je vskočil nekdo drug? In ali zaradi tega trpijo slovenski nacionalni in razvoljni interesi? V političnem trikotniku med predsednico republike Natašo Pirc Musar, vlado odhajajočega premierja Roberta Goloba in najverjetnejšim novim mandatarjem Janezom Janšo se je vnel besedni spor zaradi domnevno skromne slovenske zastopanosti na nedavnem vrhu gospodarsko-diplomatske pobude Treh morij v Dubrovniku.

Nedavni vrh pobude Treh morij, ki spodbuja infrastrukturne, energetske in digitalne investicije v državah od Baltika, Jadrana do Črnega morja v Dubrovniku je gostil močno zasedbo političnih voditeljev iz regije, tudi ameriškega ministra za energijo Chrisa Wrighta. Na mizi pa ambiciozni projekti in kronski dragulj – super podatkovni center za umetno inteligenco na sosednjem Hrvaškem. Gre za trenutno še predvsem idejo zgodovinsko največje investicije v vzhodni Evropi, vredne več kot tri slovenske letne proračune oziroma več kot 100 mostov na Pelješac.

"To je država v razvoju. To je največja investicija v hrvaški zgodovini. To je samo en dogovor. Mnoge večmilijardne posle podpisujemo v zadnjih dneh," je dejal Wright. 

Ob to se je pred dnevi na X obregnil prvak SDS Janez Janša: "Tako sosednja Hrvaška, kamor ne bo ne predsednice Pirc Musar, ne premierja Goloba. Slovenijo so dobesedno izolirali od razvoja."

Preberi še Pobuda Tri morja: Kot regija moramo rasti

Na očitek so se v vladnem kabinetu Roberta Goloba odzvali takole: "Zaradi številnih zavajajočih navedb, pojasnjujemo, da omenjena udeležba spada v pristojnost Predsednice Republike Slovenije in ne predsednika vlade dr. Roberta Goloba. Ker se predsednica zaradi drugih obveznosti vrha ni mogla udeležiti, je vabilo predala vladi." 

V Dubrovniku je nato Slovenijo zastopal podpredsednik vlade, sicer minister za finance, Klemen Boštjančič. "Ne verjamem, da je zaradi tega Slovenija karkoli zamudila. Tukaj gre v veliki meri za neke protokolarne stvari. Jaz sem v imenu Slovenije prebral izjavo, tako kot vse ostale države. Tako, da verjamem, da Slovenija zaradi tega ne bo nič na slabšem," je dejal. 

A Janša je imel še en komentar glede njune odsotnosti: "Vse drži. Tako Nataša Pirc Musar (prvenstveno) kot predsednik vlade Golob sta šla raje na dopust kot pa tja, kamor bi morala po uradni dolžnosti."

Pirc Musarjeva: Navedbe, da je država izolirana so popolnoma neresnične

Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je spomnila, da je bil gostitelj letošnjega vrha pobude Treh morij hrvaški predsedik vlade Andrej Plenković in ne hrvaški predsednik Zoran Milanović.

"V UPRS smo ocenili, da je bilo glede na temo letošnjega vrha – financiranje večjih infrastrukturnih projektov – bolj smiselno, da se dogodka udeleži predstavnik izvršne veje oblasti kot pa predsednica, ki na tem področju nima pristojnosti. Slovenija je bila tako na dogodku ustrezno zastopana, saj jo zastopal podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič. Predsedniki tujih držav, ki so se vrha udeležili pa imajo več pristojnosti, kot jih ima funkcija predsednika republike v Sloveniji," so zapisali v Uradu predsednice. 

Spomnili so še, da se je predsednica v preteklosti vrha pobude Treh morij že udeležila. Na tokratnem vrhu pa, da so potekale razprave, ki so povsem vezane na izvršilne politike.

"Navedbe, da je Slovenija izolirana so popolnoma neresnične," so poudarili v Uradu predsednice in spomnili, da se je Pirc Musarjeva pred kratkim udeležila diplomatskega foruma Antalya v Turčiji, "ki je eden največjih in najpombnejših tovrstnih dogodkov v svetovnem merilu" in ki so se ga udeležili voditellji iz 100 držav. "Predsednica je imela na forumu enega od osrednjih nastopov na temo razmer na Bližnjem vzhodu, na dvostranskem srečanju pa se je med drugimi sestala tudi s turškim predsednikom Erdoganom. Slovenija je zaradi svojih jasno izraženih stališč do genocida v Gazi in izvrstno opravljenega dela v času nestalnega članstva v Varnostnem svetu OZN na forumu uživala velik ugled."

Sporočili so še, da bo predsednica "vesela, če se bo vrha naslednje leto udeležil takratni predsednik vlade, kdorkoli to bo, oziroma če bo v primeru njene udeležbe pridobila določena pooblastila in informacije o infrastrukturnih prioritetah Slovenije". Dodali so še, da bo predsednica oktobra v Sloveniji gostila vrh skupine predsednikov z neizvršnimi pooblastili Arraiolos, ki se ga bo udeležilo več kot 10 predsednikov držav.

Nedavno se je sicer med administracijo odhajajočega premierja in naverjetnejšim novim madatarjem vnel še en besedni spopad o tem, ali je premier Golob v času opravljanja tekočih poslov res upravičeno manjkal na neformalnem srečanju voditeljev Evropske unije, kjer so odprli razpravo o naslednjem sedemletnem proračunu EU.

robert golob janez janša nataša pirc musar pobuda treh morij dubrovnik

Drugi maj: dela prost dan, a ne za vse

V torek cene pogonskih goriv znova navzgor?

24ur.com Vlada ne bo upoštevala priporočil komisije: v Bruselj pošilja enega kandidata
24ur.com Kdo bo guverner Banke Slovenije, varuh človekovih pravic in kdo sodnik v EU?
24ur.com Na terenu s stranko Levica, Mesec prijel za delo
24ur.com Fajonova: Zagovarjali bomo mir; Logar: Nočemo odgovorov v stilu mis sveta
24ur.com Odnosi na desnici: SDS proti NSi, kaj pa Anže Logar?
24ur.com Ali ima Kolesarska zveza Slovenije sploh (še) predsednika?
24ur.com Zakaj slovenski evroposlanci v Bruslju nimajo vpliva?
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI54

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
02. 05. 2026 20.56
Tako sem ponosen na SDS,ki je spravila Srba za predsednika parlamenta.
Odgovori
+1
2 1
Kardinal v Kristusu
02. 05. 2026 20.55
Ko stiska nas preplavi, ko zasolzijo se oči, ko tema na dušo padne, ko izhoda več ni. Takrat pomislimo na sonce, rumeno in modro nebo, naše sonce Janez Janša, upanje prinese, vse dobro bo. Le On prežene črno meglo z zlatimi žarki demokracije, le On ustavi rdečo zoro z vetrom Slovenstva. Le On na Triglavu ali v Piranu sam najvišji bo, izmed treh zvezd nad Triglavom - On najvišja bo.
Odgovori
-1
0 1
zrela hruška
02. 05. 2026 20.52
kak ste jansisti po novem? ste polni denarja, da boste plačali privat dohtare. od kod vam denar reveži?! 🤣🤣
Odgovori
+1
3 2
BBcc
02. 05. 2026 20.54
Reveži dajo glas Janši, da jih še bolj olupi. Iq 0.
Odgovori
-1
1 2
Pajo_36
02. 05. 2026 20.49
Dej JJ, ko ej bilo za Slovenijo najhujše, kot prvo korona, zaprtja, šole od doma, in tako dalje, te ni bilo NIKJER!!! Golob, pa Šarc, samo da sta vejico postavla v kakem zakonu, takoj pri Slaku in Peskovi, kar je seveda prav. Ti model, pa tud na RTV nisi prišel, ampak je mogla Peskova na Trstenjakovo, da si gospod lahko dal izjavo o vsem ! Ko se je primerjalo eno Jacindo Acern iz Nove Zelandije in tebe, kot noč in dan ! Ne bod zdej pametn, največji test zdejle vam bo tale vaš bogataški zakon, da vidmo, kolk imate soli v glavi. Sumim, da tako kot zmeraj, skoraj nič. A to ej bila konferenca, kako bomo spet kimal glqave, danas bodo izraelsko ameriška podjetja nadzorovala? Prihaja preko vsega tegale mega totalitarni režim? Se mi dozdeva, da da. Ampak, če smo že pri tem, en totalitarni režim je pa poskrbel za delavce, vsaj v ideji in osnovi in to je bil socializem. In zgleda, da je mela Vanga prav, ko je rekla, da do 2050 spet vzpon. Ker itak kapitalizem trdi nima odogovra za navadne ljudi, nima ga in zaradi tega je sploh vzplamtel.
Odgovori
-2
1 3
Kardinal v Kristusu
02. 05. 2026 20.48
V spomin na lepe trenutke koncerta na Hipodromu si zaigram Thompsona in pomislim na domoljubje. Tako mi je bolje, saj vem, da mi srce utripa v istem ritmu kot utripa zlato srce Janeza Janše.
Odgovori
-5
0 5
Beila Ciao1
02. 05. 2026 20.48
Mi levičarji smo ogorčeni in potolčeni.
Odgovori
+1
1 0
zrela hruška
02. 05. 2026 20.47
Kaj je to za en starček onemogli?! da ne bo tako bled naj gre nekam na sonce ne previsoko, da ga ne izda srce. tolko stari in bolehni bi morali biti vec pod zdr.nadzorom. 🤣🤣
Odgovori
+0
3 3
SLOVENSKI CHATGPT
02. 05. 2026 20.43
Tega pacienta je treba prisilno odstraniti iz politike in ga strpati v umobolnico. 🇸🇮
Odgovori
-2
4 6
Kardinal v Kristusu
02. 05. 2026 20.46
Koga?
Odgovori
0 0
DKR
02. 05. 2026 20.58
Da bi ti delal družbo v sobi ?
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
02. 05. 2026 20.43
Dragi premier Janez Janša, si naš pastir in večno ti bomo hvaležni. Ustvaril si nas po svoji sličnosti in podobi in mi pripadamo tebi. Zvesto ti bomo sledili, brezpogojno ti bomo verjeli in vedno te bomo podpirali in te ljubili, kajti le tako nam vsem pripada večno zveličanje v nebesih.
Odgovori
-5
0 5
Mclaren
02. 05. 2026 20.41
A zdaj bo še ta pleško napadal predsednico???
Odgovori
+0
4 4
Minifa
02. 05. 2026 20.40
Baje sta v KORUZI dve puški in en GOLOB...
Odgovori
+6
6 0
Minifa
02. 05. 2026 20.40
Ena se pa SVALJKA na Jahti..
Odgovori
+5
5 0
SLOVENSKI CHATGPT
02. 05. 2026 20.44
Bos povedala, kmalu… 🇸🇮
Odgovori
-1
0 1
BBcc
02. 05. 2026 20.47
Obe pobrani prodani. Janša to uredi.
Odgovori
-3
0 3
berger 2
02. 05. 2026 20.39
Bella Ciao -dobro si napisal - LEVICA ima 40 poslancev ( ne glasov ) Nisi pa omenil, da jih je na teh volitvah izgubila 13 poslancev ( imela jih je do sedaj 53 - kar je cca 25 5 manj, torej je krepko izgubila volitve Je pa novo dejstvo, da pa ima DESNICA v novem sklicu parlamenta pa 43 poslancev
Odgovori
+2
4 2
smajser1
02. 05. 2026 20.36
Puklasti nam je vedno po svetu samo sramoto delal, doma teptal lastni narod, jim lagal, manipuliral z vsemi in kradel ko sraka.
Odgovori
+1
8 7
Gutenberg
02. 05. 2026 20.39
Janković je pa res že malo poklast.
Odgovori
-5
1 6
gost10
02. 05. 2026 20.31
Klasika JJ ne more iz svoje kože. Samo on vse opravlja tako kot je treba. Res smo imeli srečo, da imamo takega državnika.
Odgovori
-1
7 8
Beila Ciao1
02. 05. 2026 20.27
Velika večina Slovencev je volilo levo imamo 40 glasov.
Odgovori
-1
2 3
jutri_pa_res
02. 05. 2026 20.27
Se že kaj ve, kam je pobegnil holob?
Odgovori
+8
11 3
Kod.
02. 05. 2026 20.43
Ma pusti Goloba,ima nov bicikel in mora pedalirati
Odgovori
+1
1 0
Gutenberg
02. 05. 2026 20.26
PR in PV si podajata odgovornost za neudeležbo ... 'Jaz nisem kriv, on/ona je ...' Oba nesposobna za kaj malo resnejšega.
Odgovori
+6
6 0
Slovenska pomlad
02. 05. 2026 20.26
Kam smo padli!??? Ne predsednik vlade ne bo Slovenec in ne predsednik parlamenta ne.
Odgovori
-3
3 6
Beila Ciao1
02. 05. 2026 20.27
Gospa Hot mora biti.
Odgovori
+2
2 0
jobo
02. 05. 2026 20.26
Smo v septički jami. N. Pirc je priležnica tajkunu, oba požrta na denar. Golob samovšečnež, ki ima za ženo starleto, in večni Kalimero, ki bo spet predčasno končal mandat.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
zadovoljna
Portal
Strta igralka po nenadni smrti nekdanjega partnerja in dolgoletnega prijatelja
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
vizita
Portal
Čudež, ki mu ni bil dan: vplivnež s posebno obliko glave osvaja internet
Kako razviti in vzdrževati zdrave meje v odnosih (in zakaj jih večina postavi narobe)
Kako razviti in vzdrževati zdrave meje v odnosih (in zakaj jih večina postavi narobe)
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
S Prijatelji še vedno služi milijone
S Prijatelji še vedno služi milijone
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
moskisvet
Portal
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
dominvrt
Portal
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Naključni morilec
Sovjetske kavbojke
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692