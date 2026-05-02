Kdo opravlja in kdo ne opravlja svojih državniških dolžnosti?

Nedavni vrh pobude Treh morij, ki spodbuja infrastrukturne, energetske in digitalne investicije v državah od Baltika, Jadrana do Črnega morja v Dubrovniku je gostil močno zasedbo političnih voditeljev iz regije, tudi ameriškega ministra za energijo Chrisa Wrighta. Na mizi pa ambiciozni projekti in kronski dragulj – super podatkovni center za umetno inteligenco na sosednjem Hrvaškem. Gre za trenutno še predvsem idejo zgodovinsko največje investicije v vzhodni Evropi, vredne več kot tri slovenske letne proračune oziroma več kot 100 mostov na Pelješac. "To je država v razvoju. To je največja investicija v hrvaški zgodovini. To je samo en dogovor. Mnoge večmilijardne posle podpisujemo v zadnjih dneh," je dejal Wright. Ob to se je pred dnevi na X obregnil prvak SDS Janez Janša: "Tako sosednja Hrvaška, kamor ne bo ne predsednice Pirc Musar, ne premierja Goloba. Slovenijo so dobesedno izolirali od razvoja."

Na očitek so se v vladnem kabinetu Roberta Goloba odzvali takole: "Zaradi številnih zavajajočih navedb, pojasnjujemo, da omenjena udeležba spada v pristojnost Predsednice Republike Slovenije in ne predsednika vlade dr. Roberta Goloba. Ker se predsednica zaradi drugih obveznosti vrha ni mogla udeležiti, je vabilo predala vladi." V Dubrovniku je nato Slovenijo zastopal podpredsednik vlade, sicer minister za finance, Klemen Boštjančič. "Ne verjamem, da je zaradi tega Slovenija karkoli zamudila. Tukaj gre v veliki meri za neke protokolarne stvari. Jaz sem v imenu Slovenije prebral izjavo, tako kot vse ostale države. Tako, da verjamem, da Slovenija zaradi tega ne bo nič na slabšem," je dejal. A Janša je imel še en komentar glede njune odsotnosti: "Vse drži. Tako Nataša Pirc Musar (prvenstveno) kot predsednik vlade Golob sta šla raje na dopust kot pa tja, kamor bi morala po uradni dolžnosti."

Pirc Musarjeva: Navedbe, da je država izolirana so popolnoma neresnične