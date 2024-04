Kdo pa sploh rabi motocross čelado?

Motocross čelada mora zagotavljati predvsem eno funkcijo: silo udarca mora absorbirati in razpršiti do te mere, da poškodb glave ni, ali pa so čim manjši. Ne pozabite: po kakršnem koli udarcu v čelado, je to nujno potrebno zamenjati. Vsaka namenska offroad čelada ima na vrhu ščitnik za zaščito pred udarci in zaščito pred vejami na poti, občasno pa je ta ščitnik tudi zelo priročen kot zaščita pred soncem.

Glavni namen zaščitne opreme je, da nas zaščiti pred zunanjimi vplivi: na nekatere imamo vpliv, na druge žal ne. Večini padcev se z ustrezno tehniko lahko izognemo, vročemu izpuhu, vejam in letečemu kamenju na poti pa se v primeru vožnje izven tlakovanih cest praktično ni mogoče izogniti. Ne pozabite na to, da vožnja izven urejenih površin ni dovoljena – pri MotoXgeneration spodbujamo vse motoriste, da so kar se da prijazni do narave.

Glavni lik zgodbice iz uvoda si je pred vožnjo nadel čelado in motocross rokavice , kar je super začetek. Nam pa se je konkretno kolcnilo ob omembi superg, ki so eden od razlogov za premnogo poškodovanih motorističnih nog. Kakovostni motocross škornji so poleg čelade del osnovne opreme vsakega offroad motorista. Poleg tega spada še "body-armor" ter motocross hlače , dres in kakovostna motocross očala .

Motocross škornji ščitijo pred udarci, opeklinami in pogosto tudi pred zlomi

Vožnja z off-road motorjem hitro postane zelo dinamična, noge pa so tisti del telesa, ki je najbližje terenu in agregatu motorja. Vročina, voda, kamenje in veje so najbolj pogosti elementi, ki poskrbijo da našim nogam nikoli ni dolgčas. S tem v mislih verjamemo, da so kar se da kakovostni motocross ali enduro škornji enako pomembni kot dobro izbrana motocross čelada.

Velja prepričanje, da je tovrstna zaščitna športna obutev neudobna, kar absolutno ne drži. Motocross škornji so praviloma zelo robustni, vožnje z njimi pa se boste zelo hitro navadili. Pozorni bodite le na to, da izberete škornje s kakovostnim podplatom, ki ne bo začel odstopati od konstrukcije škornja.

Pri MotoXgeneration priporočamo škornje Alpinestars , ki so v motošportih absolutna avtoriteta zaščitne obutve. Začetnikom običajno priporočamo vstopne modele škornjev, bolj izkušenim in posledično izpostavljenim motoristom pa srednji in višji razred zaščitnih škornjev.

Oblačila, rokavice in ostalo pa po občutku

Pri izbiri oblačil so najbolj pomembne rokavice in motocross hlače. Prilegati se morajo tako, da nikjer ne žulijo in da ne omejujejo vašega stika z motorjem. Motocross dres mora biti dovolj zračen, super pa je da se barvno ujema s hlačami. Z dresom in morebiti jakno se lahko prilagodimo letnemu času, kar nam bistveno podaljša sezono. V spletni trgovini MotoXgeneration lahko najdete opremo Husqvarna , Thor , Alpinestars, Seven , Ethen , 100% in Arai .

Smo uradni prodajalec in serviser motorjev Husqvarna in Fantic, naša specializirana ekipa serviserjev pa ima tudi vse potrebne certifikate in opremo za certificirano vzdrževanja in nastavitve vzmetenja WP.

