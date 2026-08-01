Kdo piše zgodbe, ki nas zasvojijo?

O tem smo se pogovarjali s Petro Strašek , vodjo produkcije igranih vsebin na PRO PLUS, ki je razkrila, kako danes nastajajo televizijske serije, kaj loči povprečen scenarij od odličnega in zakaj so dobri scenaristi ena najbolj iskanih ustvarjalnih sil. Kot pravi, dobra zgodba ni stvar formule, temveč močnih likov, prepričljivih odnosov in čustev, v katerih se gledalci prepoznajo. Prav zato lahko serije, kot so Prijatelji, nagovarjajo občinstvo tudi desetletja po nastanku.

Za njimi pogosto ne stoji več en sam avtor, temveč skupina scenaristov, ki skupaj razvijajo zgodbo, iščejo najboljše zaplete in pilijo dialoge. Takšen ustvarjalni proces je lahko zelo živahen, saj se ideje pogosto kresajo tudi v burnih razpravah, pravi Straškova in doda: "Na POP TV smo letos pripravili tudi poseben program, kjer smo odprli razpis širši javnosti, da so se ljudje lahko prijavili. Takšni, ki jih pisanje serij veseli. In potem bomo izbrali tiste najbolj zagrete, da bodo lahko jeseni opravili tudi kratek trimesečni program pisanja scenarijev. In morda nekoč ti ljudje postanejo del tima, ki ustvarja nove serije."

Petra Strašek opozarja, da tehnologija za zdaj še ne zna ustvariti tistega, kar najboljši scenaristi črpajo iz življenja – pristnih čustev, izkušenj in globokega razumevanja ljudi.

Kako pa prepozna talent že po prvi strani scenarija? Zakaj je dobrih scenarijev vedno premalo? In ali se da scenarista naučiti ali se z njim preprosto rodiš? Odgovorom lahko prisluhnete v Pogledu na Svet oddaje Svet na Kanalu A.