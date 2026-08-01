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Slovenija

Kdo piše zgodbe, ki nas zasvojijo?

Ljubljana, 01. 08. 2026 16.04 pred 8 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
Svet na Kanalu A
Skrito v raju

Zakaj lahko nekatere serije gledamo znova in znova, druge pa pozabimo že nekaj dni po zadnji epizodi? Kje se skriva recept za zgodbo, ki gledalce priklene pred zaslone? In ali bo umetna inteligenca kmalu pisala scenarije namesto ljudi?

O tem smo se pogovarjali s Petro Strašek, vodjo produkcije igranih vsebin na PRO PLUS, ki je razkrila, kako danes nastajajo televizijske serije, kaj loči povprečen scenarij od odličnega in zakaj so dobri scenaristi ena najbolj iskanih ustvarjalnih sil. Kot pravi, dobra zgodba ni stvar formule, temveč močnih likov, prepričljivih odnosov in čustev, v katerih se gledalci prepoznajo. Prav zato lahko serije, kot so Prijatelji, nagovarjajo občinstvo tudi desetletja po nastanku.

Petra Strašek, vodja produkcije igranih vsebin na PRO PLUS: "Scenaristi dobrodošli!"
Petra Strašek, vodja produkcije igranih vsebin na PRO PLUS: "Scenaristi dobrodošli!"
FOTO: Luka Kotnik

Kako danes nastajajo sodobne serije?

Za njimi pogosto ne stoji več en sam avtor, temveč skupina scenaristov, ki skupaj razvijajo zgodbo, iščejo najboljše zaplete in pilijo dialoge. Takšen ustvarjalni proces je lahko zelo živahen, saj se ideje pogosto kresajo tudi v burnih razpravah, pravi Straškova in doda: "Na POP TV smo letos pripravili tudi poseben program, kjer smo odprli razpis širši javnosti, da so se ljudje lahko prijavili. Takšni, ki jih pisanje serij veseli. In potem bomo izbrali tiste najbolj zagrete, da bodo lahko jeseni opravili tudi kratek trimesečni program pisanja scenarijev. In morda nekoč ti ljudje postanejo del tima, ki ustvarja nove serije."

Kaj pa umetna inteligenca, ki lahko v nekaj sekundah ustvari osnutek prizora?

Petra Strašek opozarja, da tehnologija za zdaj še ne zna ustvariti tistega, kar najboljši scenaristi črpajo iz življenja – pristnih čustev, izkušenj in globokega razumevanja ljudi.

Kako pa prepozna talent že po prvi strani scenarija? Zakaj je dobrih scenarijev vedno premalo? In ali se da scenarista naučiti ali se z njim preprosto rodiš? Odgovorom lahko prisluhnete v Pogledu na Svet oddaje Svet na Kanalu A.

slovenske serije scenarij petra strašek
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KOMENTARJI2

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periot22
01. 08. 2026 20.33
Vse kar je novodobno je slabše!
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+2
2 0
Infiltrator
01. 08. 2026 19.41
Vse kar so posneli slovenci v sodobnem casu ni vredno počenega groša ....
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+1
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