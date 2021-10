Kdo pričakuje opravičilo za tvite in kdo sumi, da namere delegacije niso bile povsem iskrene?

Svoboda govora odmeva, je po seriji tvitov sinoči zapisal premier Janez Janša in opozoril, da je njegov tvit videlo osemkrat več ljudi, kot se jih je odzvalo na tistega, ki ga je napisal nizozemski premier. Janša ga je namreč pozval, naj pred streli raje zaščiti novinarje doma. To pa je nizozemski predsednik vlade označil kot neokusno in objavo najostreje obsodil.

"Veliko je jeze, razočaranja, kolegi mi pravijo, da takšne situacije, kot so jo doživeli v Sloveniji, niso doživeli nikjer drugje," trenutno stanje opisuje evropska poslanka Tanja Fajon."Mislim, da (tvitov) ni smiselno komentirati, saj odvračajo pozornost. Osredotočiti se moramo na tisto, kar smo videli tukaj," pa dogajanje komentira vodja delegacije in evropska poslanka Sophie in 't Veld.

Skrajno neprimerni niso samo tviti, pa dodaja evropska poslanka Nove Slovenije Ljudmila Novak. Problematična se ji zdi tudi Janševa neudeležba na srečanju s poslanci na misiji."Odhajajo s slabim vtisom, kar pomeni tudi nespoštovanje institucije, kot je Evropski parlament. Napačen odziv predsednika vlade je žal porušil ves trud ministrskih ekip in meče slabo luč na Slovenijo," dodaja Novakova.

Romana Tomc, poslanka stranke SDS v Bruslju, tvitov vodje stranke ne želi komentirati. Kot je opozorila v svojih, pa ni prepričana, ali so bile namere delegatov res iskrene."Za to, da bi izvedeli vse, bi morali povabiti še kakšne druge goste, jaz sem predlagala številne, a žal niso bili sprejemljivi – najbrž bi bili moteči dejavniki, ki bi lahko razkrili preveč," je pojasnila Tomčeva, pravi pa tudi, da so precej več pozornosti dobili kritiki vlade. Vodja delegacije pa odgovarja: "Nekateri so nam očitali, da naš obisk ni uravnotežen, saj nismo govorili z vlado. Ampak, oprostite, mi smo jih povabili."