Kdo se boji mavrične zastave in sklenjenih rok istospolnih oseb?

"LGBTIQ+ osebe smo tukaj, živimo svoje življenje, smo vidne. In vidne smo vedno bolj. Delno je najbrž tudi to razlog, da prihaja do konfrontacij," meni organizatorke dogodka Ljubljana Pride Simona Muršec , s katero smo se pogovarjali ob paradi ponosa. Prav vidnost je tudi ena od pomenov parade (ter celotnega meseca ponosa). To je dan, ko kvir osebe zavzamejo določen javni prostor, ko na ulicah izvedejo protestni shod. "Kar je pomembno, saj smo bili skozi zgodovino potisnjeni v 'omaro' – v intimo svojega doma. Morali smo se skrivati," pove.

A čeprav mavrična zastava ali pa sklenjeni roki istospolnega para ne škodujeta nikomur, pa je tudi v Sloveniji reakcija okolice še vedno prepogosto negativna. To, pravi Murščeva, je drugi del parade ponosa. "To ni le dan, ko smo vidni, temveč tudi dan, ko opozarjamo na vse krivice, diskriminacijo, kršenje človekovih pravic LGBTIQ+ oseb." To je še vedno prisotno, tudi v slovenskih institucijah.

To danes namreč še ni mogoče. Mnogi trdijo, da kvir osebe podpirajo, jim ne želijo odrekati pravic. Pa kljub temu si želijo tudi tega, da te osebe ne bi bile tako zelo vidne. Pa vendar enakega mnenja nimajo tudi do tistih, ki niso del LGBTIQ+ sfere. "Zakaj se lahko moja starša v javnosti držita za roke in se poljubita pa ob tem ne trzne nihče? Zakaj je drugače, če bi to jaz počela s partnerko? Zakaj lahko ljudje nosijo bele majice, mavričnih pa ne?" dvojne standarde izpostavi tudi Murščeva.

"Še danes v številnih državah odstopanje od norm ni dovoljeno. Biti LGBTIQ+ oseba je ponekod izjemno nevarno," poudari organizatorka dogodka, s katerim skušajo zgraditi družbo, ki bi bila bolj sprejemajoča in vključujoča do oseb, ki so danes še vedno potisnjene ob rob. "Želeli bi si, seveda, da bi raznolikost, kot jo lahko vidimo na paradi, videli tudi v kakšnih drugih trenutkih. Da bi lahko postala Slovenija, Evropa, ves svet prostor, v katerem bi se lahko vsak svobodno izražal."

"V 40. letih LGBT gibanja v Sloveniji je bilo doseženega že veliko," ocenjuje, med dosežki pa navede tudi organizacijo parade v središču slovenske prestolnice in pa številčno udeležbo na dogodku. "A po drugi strani so tu še vedno kvir osebe, ki so temnopolte, prosilke za azil, ki v Slovenijo pridejo kot migranti/migranti in ki so diskriminirane na vsakem koraku, ki so osovražene večkrat, ker nimajo 'prave barve kože', ker živijo LGBTIQ+ identiteto ..." Prav zato organizatorji parade ponosa poudarjajo, "človekove pravice je treba zagotoviti za vse, to mora biti brezkompromisno".

Znotraj nekega določenega sistema bi morali namreč biti naposled spoštovani vsi. Vendar pa temu ni tako. Šola, zdravstvo, nega, kaznovanje ... Neenakosti se kažejo znotraj različnih sistemov, poudarjajo. Murščeva navede zagotavljanje varnosti in enakopravne obravnave LGBTIQ+ otrok v šolah, njihov dostop do izobraževanja. Tu so tudi težave starejših istospolnih parov: "Sistemu se zdi povsem normalno, da v domu za starejše poročen raznospolni par namestijo v skupni apartma, če pa gre tu za dve poročeni ženski ali moška, pa to nikomur več ni samoumevno."